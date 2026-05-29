Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Ochoa, Ledezma, Moreno, Bardeli, Amado, Gignac, Rodríguez, Tapias y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, concluyó con Cruz Azul levantando su décimo título, mientras Pumas cumplió 15 años sin ser campeón.



Ahora es tiempo de enfocarse en el Mundial 2026, sin embargo, el famoso Fútbol de Estufa ya dio comienzo con los rumores de fichajes, además de las altas y bajas oficiales que están anunciando algunos equipos.



Aquí están las últimas noticias rumbo al Apertura 2026:

1. Desmienten el fichaje de André-Pierre Gignac con Orlando City

André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages

Esta semana varios medios, incluido RG La Deportiva, comenzaron a hacer circular un posible interés del equipo de la MLS de los Estados Unidos por el delantero francés de Tigres, el cual jugaría su último partido con el club en la final de la Copa Campeones CONCACAF.



Otros como el comunicador Arath Uva de VAVEL México mencionaron que el goleador histórico de los felinos firmaría por un año, con opción a extender a otro más con base a objetivos, recibiendo a cambio cuatro millones de dólares anuales.



A pesar de todo esto, este mismo jueves, el periodista estadounidense Tom Bogert escribió en su cuenta de X que la información sobre el arribo del Bomboro con los Leones es totalmente falsa.

2. Desde Argentina se adelantan por Nelson Deossa

Nelson Deossa | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

Al no entrar en planes del Real Betis de España, el colombiano ha sonado con fuerza para volver a México, donde defendió con éxito las casacas de Pachuca y Rayados.



Se sabe que Cruz Azul y Tigres son los interesados en el pivote, sin embargo, el periodista colombiano Pipe Sierra relató que el River Plate de Argentina ya ha avanzado en las negociaciones e incluso ya hizo una oferta.



Los béticos están abiertos a dejarlo marchar, pero aún así, la fuente confirmó que ya le dijeron que no a una propuesta de un gigante de Brasil.

3. Miguel Tapias, notificado que no entra en planes de Chivas

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

El Canal 10 de Jalisco, así como otros medios, han dado a conocer que el técnico argentino Gabriel Milito ya habló con el defensa central para hacerle saber que no será tomado en cuenta de cara al siguiente semestre.



De este modo, el rumor que desde hace mucho suponía que Micky tendría que hacer las maletas se hizo real.

4. Cruz Azul ya blindó a Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras su gran semestre con La Máquina, el capitán cementero recibió su recompensa porque la directiva decidió ponerle una millonaria cláusula de salida por si alguien quiere sacarlo de la institución.



En las últimas semanas se rumoró que Monterrey lo quería de vuelta, sin saberse más información, pero si es que alguien quiere llevarse al mediocampista, tendrían que pagar una fuerte cantidad de dinero.



De acuerdo con el periodista Carlos Ponce del Diario Récord, en La Noria pedirían 20 millones de dólares para dejarlo salir, así que será muy difícil que cualquier escuadra pueda ficharlo.

5. Quieren sacar a Kevin Castañeda de Xolos

Kevin Castañeda | Jam Media/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel comentó que el mediocentro es deseado al menos por cuatro conjuntos de la liga.



Dos de ellos ya han iniciado contactos para saber las condiciones, tratándose del América y Monterrey.



Para poder sacar al atacante de La Perrera se tendrían que pagar 7 mdd.

6. La batalla por Jordan Carrillo queda en dos

Jordan Carrillo | Jam Media/GettyImages

Tiene semanas que el centrocampista de Pumas ha despertado el interés de diferentes equipos como Cruz Azul y América.



Con respecto al tema, el Diario AS dejó en claro que la batalla por el fichaje del subcampeón está que arde por lo que en los próximos días podría darse por definido su destino.



Queda claro que el canterano de Santos Laguna está feliz en Universidad Nacional, pero el dueño de su carta estaría preparando su venta, ya sea hacia Coapa o hacia La Noria.



El rotativo explicó que la batalla por el juvenil quedó entre esos dos porque la UNAM habría tirado la toalla por retenerlo debido al precio impuesto por los laguneros, mismo caso que Chivas, que no está dispuesto a pagar un precio tan elevado.

7. Agustín Amado, opción para el América

Agustín Amado | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

Los azulcremas seguirían buscando alguien que pueda tomar el rol que dejó el español Álvaro Fidalgo, aun cuando el brasileño Raphael Veiga llegó para eso, sin embargo, su primer semestre no llenó las expectativas.



De acuerdo con Bolavip, los de Coapa tienen tres nombres en su agenda. El primero es el volante creativo uruguayo del Boston River de su país, el cual puede desempeñarse como mediocentro o interior, destacando por su técnica, movilidad y visión de juego.

8. Enzo Bardeli, una alternativa más en Coapa

Enzo Bardeli | FRED TANNEAU/GettyImages

En la lista de los Millonetas también está el elemento del Union Sportive Dunkerque de la segunda división de Francia.



Supuestamente el francés sería el más similar al Mago español debido a su inteligencia táctica. Sumado a ello, podría ser la opción más accesible porque el mediocampista acaba su vínculo con el club el próximo 30 de junio, razón por la que podría arribar gratis.

9. Repatriar a Orbelín Pineda, una posibilidad en el Nido

Orbelín Pineda | Milos Bicanski - UEFA/GettyImages

Tal como cada mercado de fichajes, el mexicano interesa en México, mas la problemática es la de siempre: el elevado precio.



El Maguito tiene un valor de 7.5 millones de dólares de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.



El seleccionado nacional fue elegido como el Mejor Jugador de la Superliga de Grecia tras su gran papel con el AEK Atenas.

10. Diego Ochoa, de nuevo sale de Chivas

Diego Ochoa | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras concluir su préstamo con Juárez, el canterano rojiblanco tenía que presentarse con el Guadalajara, pero tal parece que no estaba contemplado por Gabriel Milito.



César Luis Merlo compartió que el zaguero central se irá a préstamo por un año con el Necaxa, contando con opción de compra.



Eso sí, tal como ha ocurrido en las últimas ocasiones con el club tapatío, habrían incluido una opción de recompra por si su nivel es convincente para regresarlo al redil.

11. Guillermo Vázquez Jr podría volver a CU

Guillermo Vázquez | Manuel Velasquez/GettyImages

Es cierto que el agente de Efraín Juárez salió a decir que cumplirán lo que les queda de contrato con los Pumas, pero también es una realidad que el técnico tiene ofertas sobre la mesa desde la MLS y Europa, algo que cualquiera aprovecharía de tener la oportunidad.



Debido a esto, Fútbol Total estableció que por Cantera circulan rumores de que la directiva tiene un plan B por si McJuárez abandona el barco y se trataría de un viejo conocido.



El objetivo del vicepresidente deportivo Antonio Sancho y del director deportivo Carlos Gutiérrez es contar con un estratega con el cual tengan una relación más profunda, además que Memo ya fue campeón con el club.

12. Atlante aprovecharía a Ricardo Rodríguez

Ricardo Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Los Potros tomarán el lugar que dejó vacante el Mazatlán, sin saber con total acierto qué ocurrirá con la mayoría de los jugadores del club morado.



Uno que vivió grandes momentos en este último semestre fue el guardameta, que quedó como titular tras la salida de Ricardo Gutiérrez hacia el Puebla.



TVC Deportes comunicó que el hasta hace poco arquero de los Cañoneros es la opción número uno para volverse azulgrana, pues las conversaciones dieron inicio y llegaría totalmente gratis.

13. Mauro Zaleta, con chances en Atlante

Mauro Zaleta | Jam Media/GettyImages

El mediocampista de Cruz Azul estuvo a préstamo con el Mazatlán durante el último torneo y tendría que volver a La Noria para saber si será tomado en cuenta. No obstante, tal parece que el también defensa podría vivir una nueva cesión porque TVC Deportes explicó que los Potros de Hierro están buscando que arribe a sus filas por un año.

14. Carlos Moreno extendió su vínculo con Pachuca

Carlos Moreno | Hector Vivas/GettyImages

El guardameta y capitán de los Tuzos seguirá defendiendo por mucho más tiempo el emblema hidalguense porque One Football informó que renovó su contrato por dos años más, es decir, hasta junio del 2028.



La misma fuente comentó que existió una oferta desde la segunda división de Europa, pero esta no era atractiva en ningún sentido, aparte el oriundo de Colima le habría dicho que no a las propuestas de Monterrey y Tigres para mantenerse en la Bella Airosa.

15. FC Copenhague también quiere a Richard Ledezma

Richard Ledezma | Simon Barber/GettyImages

En el último mes se supo que el cuadro de Dinamarca tenía la mirada puesta en varios elementos del Guadalajara como Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, pero ahora a la lista se sumaría el mexicoamericano, quien brilló en su primera aventura con el Rebaño.



El Diario Marca avisó que el lateral e interior derecho está en el radar del equipo danés y al ver como algo posible su fichaje, la directiva de Chivas ya estaría sondeando opciones para cubrir su baja.