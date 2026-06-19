Últimas noticias de fichajes de las Chivas: Carrillo, Castañeda, Padilla, 'Pocho', Gutiérrez, 'Tiba', 'Toro' y más

Chivas no pudo conseguir el título del Clausura 2026 al caer en las semifinales de la Liga MX, pero buscarán lograrlo esta vez en el Apertura 2026 ya que habrá continuidad al proyecto del técnico argentino Gabriel Milito.



No obstante, es evidente que podría haber futbolistas que se marchen dependiendo de su buen desempeño en la Copa del Mundo como Brian Gutiérrez o Armando González, además hay otros más que no entran en planes del cuerpo técnico.



De hecho, el Guadalajara ya anunció sus primeros refuerzos y una baja, empezando negociaciones por otros elementos, por lo que este verano estará movido mientras el Mundial 2026 se disputa.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Rebaño Sagrado para el A2026

1. Jordan Carrillo, de auriazul y lagunero a rojiblanco

🇦🇹 Talento, creatividad, habilidad en espacios reducidos y la ilusión de representar estos colores en cada partido❤️🤍 pic.twitter.com/oO5ANYDy9m — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

El mediocampista acabó su préstamo con Pumas y fue vendido por Santos Laguna para enfundarse en la casaca del Guadalajara.



El subcampeón del fútbol mexicano arribó en transferencia definitiva y selló un vínculo por los próximos cuatro años.

2. Kevin Castañeda, el nuevo rostro en Verde Valle

🇦🇹 Dominio entre líneas, disparos de larga distancia, constructor de juego y un amor gigantesco por estos colores ❤️ pic.twitter.com/TVWwQCTPhe — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

Tal como lo habían adelantado varios medios, el mediocampista fue anunciado como nuevo refuerzo de las Chivas, procedente de Xolos.



El jalisciense arribó en un traspaso definitivo y ahora defenderá el escudo rojiblanco por tres años, con opción a uno más.

3. Yael Padilla, el sacrificado en Chivas

🇦🇹 ¡Mucho éxito, Yael!



De la #CanteraRojiblanca para el mundo. Te deseamos lo mejor en lo que venga 👊🏻 pic.twitter.com/DtNyjnLUtl — CHIVAS (@Chivas) June 18, 2026

Así como llegaron nuevas contrataciones, el equipo tapatío comenzó con las bajas y el primero fue el extremo izquierdo, quien vivirá nuevas aventuras lejos del redil.



Si bien el Rebaño no explicó hacia donde se dirige su canterano, ya se sabía que había entrado en la negociación por Kevin Castañeda, así que ahora portará los colores de Tijuana, a falta del anuncio oficial.

4. Iván Tona: ¿rojiblanco o azulcrema?

Iván Tona | Jam Media/GettyImages

Desde hace un tiempo se sabe que el América está interesado en el contención de Xolos de Tijuana, pero tendría competencia.



No obstante, Chivas ya les ganó la carrera por Kevin Castañeda y ahora podría llevarse también al mediocampista.



El medio Bolavip informó que en los próximos días cualquiera de los dos podría lanzar una oferta.

5. Víctor Guzmán, un nuevo diablo

Víctor Guzmán | Hector Vivas/GettyImages

Tras concluir su préstamo con Pachuca y quedar libre al no renovar su vínculo con las Chivas, el mediocampista estaría cerrado para volverse nuevo refuerzo del Toluca.



De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, El Pocho estamparía su firma por los próximos dos años con la intención de reemplazar al lesionado Marcel Ruiz.

6. Brian Gutiérrez podría dejar el redil

Brian Gutiérrez | DeFodi Images/GettyImages

Pese a no consagrarse como un titular en el once titular, el centrocampista mostró muy buenas condiciones y eso le bastó para ser convocado con la selección mexicana para ir al Mundial.



El talentoso mexicoamericano ha sido titular en el los dos primeros duelos de México y rápidamente han surgido los rumores que desde la Ligue 1 de Francia hay dos equipos grandes que buscarían su fichaje: el Olympique de Lyon y el AS Mónaco.

7. Gilberto Sepúlveda aún puede salir del redil

Gilberto Sepúlveda | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Se sabe que el defensa ya no es titular en el equipo y ha sido una opción de último momento, por eso podría abandonar al Rebaño Sagrado.



De acuerdo con el portal SoyFútbol, El Tiba está en la mira de Juárez.

8. Le pusieron freno a Chivas por Andrés Guzmán

'Toro' Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

El mismo SoyFútbol comunicó que el Guadalajara habría activado el interés por el defensa central de Rayados de Monterrey, sin embargo, el técnico de los regios, el argentino Matías Almeyda, habría pedido blindar al Toro, ya que lo tiene considerado para su proyecto.

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