Chivas no pudo conseguir el título del Clausura 2026 al caer en las semifinales de la Liga MX, pero buscarán lograrlo esta vez en el Apertura 2026 ya que habrá continuidad al proyecto del técnico argentino Gabriel Milito.



No obstante, es evidente que podría haber futbolistas que se marchen dependiendo de su buen desempeño en la Copa del Mundo como Brian Gutiérrez o Armando González, además hay otros más que no entran en planes del cuerpo técnico.



Por último, el Guadalajara ya está pensando en cómo reforzarse, empezando negociaciones por algunos elementos, por lo que este verano estará movido mientras el Mundial 2026 se disputa.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Rebaño Sagrado para el A2026:

1. Ya le buscan acomodo a Miguel Tapias

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

Desde la semana pasada se informó que Gabriel Milito le hizo saber al defensa que no entraba en planes para el siguiente semestre.



Debido a esto, Micky será puesto como transferible y por ende, su representante ya le está buscando acomodo, siendo ofrecido tanto a Pumas como a Pachuca, este último siendo el equipo que lo formó.



2. Juárez rechazó oferta por Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Uno de los nombres más deseados por los equipos de cara al siguiente semestre es el contención de Bravos, quien incluso llegó a ser parte de la selección mexicana gracias a sus buenas condiciones.



Tras el sinaloense están equipos como América y Chivas, de hecho este último ya hizo una oferta que fue rechazada desde la frontera.



El periodista argentino César Luis Merlo informó que el Guadalajara buscó dar una suma de dinero más el defensa Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda para poder adquirir al mediocampista, pero eso no le llenó el ojo a la directiva, que espera mucho más para deshacerse de su canterano. Pese a todo esto, las negociaciones continúan entre los rojiblancos y los juarenses.



3. Kevin Castañeda será un nuevo rojiblanco

Kevin Castañeda | Jam Media/GettyImages

Chivas habría concretado el fichaje del mediocentro de Xolos de Tijuana, así lo confirmó César Merlo.



El Guadalajara habría puesto sobre la mesa ocho millones de dólares ofreciendo un contrato hasta el 2030.

4. Yael Padilla se marcha con La Jauría

Yael Padilla | Simon Barber/GettyImages

Y para poder concretar el arribo de Kevin Castañeda al redil, el Rebaño tuvo que ofrecer a uno de sus elementos.



El extremo izquierdo, considerada una joya desde su debut, fue parte de la operación y ahora se pondrá la casaca de los fronterizos donde buscará elevar su nivel.



El canterano tapatío se fue en venta definitiva por los próximos cuatro años.



5. Las opciones rojiblancas para el mediocampo

Óscar Macías | Leopoldo Smith/GettyImages

El periodista Jesús Hernández explicó a través de su canal de YouTube los diferentes nombres que maneja la directiva tapatía para fortalecer el mediocampo de cara al A2026.





Uno de ellos es su canterano, Óscar Macías, quien ha brillado con el Atlético San Luis desde hace un tiempo, pero también en la lista aparecen Iván Tona de Xolos, Denzell García de Juárez y Elías Montiel de Pachuca.





“En la lista de medios de recuperación que tiene el Guadalajara, hay opción A, B y C. Óscar Macías no es la primera opción, pero sí está ahí. Es de esos jugadores hormiguita, jugadores silenciosos, sin los reflectores, pero me parece uno de los jugadores que en las Chivas de Milito puede ayudar muchísimo”, dijo El Chuyón.



6. Diego Ochoa, de nuevo sale de Chivas

Diego Ochoa | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras concluir su préstamo con Juárez, el canterano rojiblanco tenía que presentarse con el Guadalajara, pero tal parece que no estaba contemplado por Gabriel Milito.



César Luis Merlo compartió que el zaguero central se irá a préstamo por un año con el Necaxa, contando con opción de compra. Eso sí, tal como ha ocurrido en las últimas ocasiones con el club tapatío, habrían incluido una opción de recompra por si su nivel es convincente para regresarlo al redil.

7. FC Copenhague también quiere a Richard Ledezma

Richard Ledezma | Simon Barber/GettyImages

En el último mes se supo que el cuadro de Dinamarca tenía la mirada puesta en varios elementos del Guadalajara como Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, pero ahora a la lista se sumaría el mexicoamericano, quien brilló en su primera aventura con el Rebaño.



El Diario Marca avisó que el lateral e interior derecho está en el radar del equipo danés y al ver como algo posible su fichaje, la directiva de Chivas ya estaría sondeando opciones para cubrir su baja.

8. Santos Laguna abriría sus puertas a Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

Aun cuando tenía contrato con las Chivas, el mediocampista no entró en planes rojiblancos desde este año.



El Guti tenía intenciones de seguir ligado al Guadalajara, pero sigue sin convencer, así que se hablaba de que podría unirse al Atlas, aunque también ya apareció la opción del cuadro de la Comarca.



Mediotiempo explicó que el dos veces mundialista es del interés del estratega portugués Renato Paiva, aparte la fuente añadió que los Guerreros primero se acercaron al futbolista para ver si se abría a la posibilidad de unirse al proyecto y tras recibir una respuesta positiva ahora charlarán con el Rebaño para buscar el traspaso.

9. Chivas le habría ganado a Pumas la carta de Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista fue uno de los mejores hombres del equipo auriazul, el cual quedó como subcampeón en el Clausura 2026.



La intención de la UNAM era mantener en sus filas al juvenil, quien pertenece a Santos Laguna, pero que está a préstamo hasta diciembre.



Y en un gran giro sorpresivo, se informó que el Guadalajara habría ganado la partida por el atacante. El periodista Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo explicó que el sinaloense se va al redil en transferencia definitiva por cinco millones de dólares, con un contrato hasta el 2030.



Sobre el tema, el mismo presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, confirmó que el canterano lagunero sí se irá fichado a Verde Valle y que próximamente romperá concentración en el Pedregal.

10. Alejandro Gómez, alternativa para la zaga

Alejandro Gómez | Francisco Vega/GettyImages

A través de su canal de YouTube, el periodista del Diario ESTO, Víctor Wario notificó que el defensa de Tijuana es una posible opción que barajea el cuadro rojiblanco. Si bien El Pue está en la lista de nombres que maneja el Rebaño Sagrado, todavía no hay alguna oferta, únicamente está en agenda.