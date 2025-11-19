Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Abascia, Cóccaro, Orrantia, Manotas, Mora, Cowell, Ibáñez, Córdova y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Atlas despidió en sus redes a Matías Cóccaro

Matías Cóccaro | Jam Media/GettyImages

El uruguayo no seguirá vistiendo la playera rojinegra, incluso se despidió a través de las redes sociales.



La Academia decidió no hacer válida la opción de compra, así que el delantero volverá con el CF Montréal de la MLS.



El charrúa únicamente pudo conseguir tres tantos en todas las competencias disputadas.

2. Carlos Orrantia no entró en planes rojinegros

A través de sus redes sociales, Atlas también dio a conocer las bajas del lateral derecho y el mediocampista Alonso Ramírez.



El primero arribó en diciembre del 2024 y el segundo hizo su trayectoria desde el 2016 en las inferiores tapatías, debutando con el primer equipo en enero del 2025.

3. Mauro Manotas, también se fue del Atlas

El club rojinegro informó que, por común acuerdo, se dio por terminada la relación contractual con el delantero colombiano, que todavía tenía seis meses de contrato. El romperredes cafetalero arribó al equipo en junio del 2022, pero sufrió en demasía por las lesiones.



Suena para volver a su país con el Deportivo Cali.

4. New York Red Bulls quiere a Cade Cowell

Cade Cowell | Simon Barber/GettyImages

Desde hace unas semanas se menciona que el mexicoamericano sería una de las primeras bajas de Chivas para el siguiente semestre.



En la MLS ven al Vaquero como alguien con buenos argumentos al ataque, pero hasta ahora, según el portal Mediotiempo, los taurinos son los mayores interesados.



Sin embargo, también alza la mano el San José Earthquakes, club que lo vendió al Rebaño Sagrado y que tiene una cláusula de recompra.



Y aunque no se revelaron los nombres, hay otras escuadras dispuestas a entrar en la puja por el californiano.

5. Daniel Aceves tiene tres pretendientes

Daniel Aceves | Manuel Guadarrama/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel explicó que Pachuca busca entre 2.25 y 3 millones de dólares por el lateral izquierdo, que está en la mira de Rayados, Tigres y Chivas.



La fuente desglosó que Monterrey busca iniciar gestiones y la UANL está en espera de la postura del técnico argentino Guido Pizarro.



No obstante, los Tuzos le estarían dando prioridad al Guadalajara por la buena relación entre ambas instituciones, así que ya iniciaron las pláticas entre el jugador y el club.

6. Querétaro sumó a sus filas a Lucas Abascia

Lucas Abascia | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que Gallos Blancos se hizo del defensa, procedente del Central Córdoba de su país.



El zaguero central argentino arribará en calidad de libre y firmará por dos años con opción a uno más.

7. Fernando Gago ya firmó su finiquito con Necaxa

Fernando Gago | Jam Media/GettyImages

César Merlo compartió que el argentino se arregló para dejar a los Rayos y sólo falta que se haga oficial su partida a través de las redes sociales.



Se debe recordar que los hidrocálidos ya tienen opciones para suplir a Pintita: el uruguayo Martín Varini de Juárez, Damián Ayude (San Lorenzo) y Martín Perelman, auxiliar del Orlando City de la MLS.

8. Santos Laguna no comprará a Bruno Barticciotto

Bruno Barticciotto | Jam Media/GettyImages

César Merlo comunicó que los laguneros no se harán con el chileno por temas contractuales, así que habría culminado su etapa en Torreón.



Los Guerreros no pagarán los 2.8 millones de dólares que vale su carta, recordando que no logró la obligación de compra porque no cosechó los diez goles en todo el 2025.



De este modo, el delantero debe volver con Talleres de Córdoba de Argentina, a menos que este último tenga intenciones de cederlo por más tiempo, algo que luce bastante complicado.

9. Benjamín Mora rechazó al Puebla

Benjamín Mora | Jam Media/GettyImages

Una vez que quedó fuera de Querétaro, el técnico inmediatamente se puso en el panorama de La Franja para tomar el rol que dejó el argentino Hernán Cristante, sin embargo, no quiso tomas las riendas de los camoteros.



César Merlo especificó que El Malayo está en busca de otro tipo de proyecto para su carrera.

10. Guido Rodríguez fue ofrecido al América

Guido Rodríguez | Malcolm Couzens/GettyImages

El fin de semana, 365Scores informó que el argentino tiene deseos de marcharse del West Ham United de Inglaterra.



A pesar de su pasado como azulcrema, las Águilas están analizando si realmente conviene o no hacerse con el pivote, ya que tiene 31 años de edad y tendría un costo que rondaría los cinco mde.



La fuente aseguró que en Coapa dudan mucho de hacer la inversión y de darle un gran contrato.



Sumado a ello, los capitalinos tienen en mente a otro ‘5’, aunque el comunicador no reveló el nombre del involucrado.

11. Nico Ibáñez no seguirá con Tigres

Nico Ibáñez | Azael Rodriguez/GettyImages

Fer Esquivel informó que el argentino no entra en planes de los regios, una decisión que ya fue comentada al atacante, a quien ya le están buscando acomodo. La intención de la directiva felina es buscar un nuevo ‘9’ que sea del agrado del técnico Guido Pizarro.

12. Sebastián Córdova, la primera baja en Tigres

Sebastián Córdova | Jam Media/GettyImages

A lo largo del último mes, el centrocampista ha quedado relegado sin entrar en convocatorias, por lo que su partida está más que cantada.



El extremo no renovó con la U de Nuevo León porque no alcanzaron un acuerdo, sumado a que no entra en planes del Conde Pizarro.



Con esto, quedará como agente libre y buscará un nuevo destino.