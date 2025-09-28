Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Berizzo, Joao Pedro, Corona, Vega, Angulo, Ruiz, Makélélé, Mora y Mohamed

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Eduardo Berizzo renunció a León

🚨🦁 OFICIAL. Eduardo Berizzo deja de ser DT del Club León.



El DT presentó su renuncia luego de analizar la situación. León aceptó y pagará el mes laborado, así como una compensación mínima.



El paso de Toto Berizzo por León fue:

Los leo. 👀👇🏼 pic.twitter.com/m65i9vupsA — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 27, 2025

Luego de una nueva derrota al caer 2-0 frente a Juárez este viernes, el técnico argentino tomó la decisión de hacerse a un lado este sábado, algo que la directiva aceptó.



El Toto deja a los Panzas Verdes tras 44 compromisos dirigidos con un saldo de 15 triunfos, once empates y 18 derrotas.



Para reemplazarlo han sonado nombres como Mario García, el argentino Martín Anselmi y los uruguayos Vicente Sánchez y Diego Alonso.

2. Jesús Corona se retira este domingo

Este domingo, el Mictlán será testigo de una noche histórica 🧤



A las 8:00 PM, despedimos a Chuy Corona en su último partido oficial ¡Nos vemos en casa Jauría! ❤️🖤#LocosXTijuas | 🎟️: https://t.co/P9HmC2SAqa pic.twitter.com/BONoKwTywR — Xolos (@Xolos) September 26, 2025

Después de una exitosa carrera, el tres veces mundialista y campeón olímpico cuelga los botines este domingo en el compromiso entre Xolos y Cruz Azul en el Estadio Caliente.



“Es un equipo al que quiero mucho y es la manera de demostrarle a la afición de Cruz Azul la empatía, el cariño y el respeto que siento por ellos”, comentó Chuy sobre el hecho de enfrentar a La Máquina, club con el cual fue campeón.

3. Uno más sigue a Gilberto Mora: Manchester United

Gilberto Mora | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Hace unas semanas se reveló que el Real Madrid le estaba dando seguimiento a la joya de Xolos, pero ahora habría otra escuadra que estaría al tanto de su desempeño en el Mundial sub-20.



De acuerdo con el periodista inglés Graeme Bailey, visores del Manchester United de Inglaterra estarán en la justa en busca de nuevos talentos y una de las opciones es el seleccionado azteca.



Del mismo modo, el comunicador británico apuntó que el Liverpool de Inglaterra es otro que lo está analizando.

4. ¿Claude Makélélé quiere dirigir a Tigres?

Claude Makélélé | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

En la semana, RG La Deportiva comunicó que un técnico francés estaba dispuesto a dirigir a los universitarios en caso de que el argentino Guido Pizarro quede fuera de la dirección técnica.



Y ahora, la misma fuente, indicó que el campeón con Francia en 1998 se habría ofrecido para dirigir al club, quien aprovechó como puente su amistad con su compatriota André-Pierre Gignac para tener acercamiento. No obstante, la directiva le habría dado un ‘no’ rotundo.

5. Los ‘grandes’ ya pusieron la mira en Joao Pedro

Joao Pedro | Hector Vivas/GettyImages

Cuando un jugador comienza a brillar siempre lo voltean a ver y es el caso del delantero del San Luis, que actualmente es el líder de goleo del semestre con ocho anotaciones.



El periodista turco Ekrem Konur compartió que tanto Cruz Azul como el América siguen de cerca al brasileño, pero de querer ficharlo no sería nada barato, ya que su valor es de 2.1 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

6. Toluca renovó a Alexis Vega, Ricardo Angulo y Marcel Ruiz

Tras la goleada que le aplicó el conjunto escarlata a Rayados en la semana, el club anunció al renovación de contratos de su eje del ataque, así como de su técnico, el argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed. Los choriceros lo informaron a través de un creativo video en redes sociales.



“Con la renovación del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed y de algunos elementos que han sido pilares para el conjunto de los Diablos Rojos, se fortalecen las expectativas de consolidar a este como un equipo de época”, se pudo leer.