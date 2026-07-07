Últimas noticias de fichajes de Liga MX: 'Chicote', Araujo, Rocha, Montes, Sánchez, Thomás, Sanabria, Martín y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX continuan, con varias escuadras presentando a sus refuerzos y salidas.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Matías Tomás se puso la del Puebla

Mathías ya es todo un Enfranjado‼️ Firmó y se puso la playera más chula🔵⚪️



Vete preparando para la acción en la Bella ciudad de Puebla. 👊🏻😎



#LaFranjaNosUne🎽 desde YA 🔥 pic.twitter.com/6JnLhuYouI — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 7, 2026

Tal como se había adelantado la semana pasada, el uruguayo se convirtió en fichaje de La Franja.



A través de sus redes sociales, el club camotero anunció el arribo del mediocampista, quien llega de manera definitiva desde el FC Thun de Suiza, con un vínculo por los siguientes tres años.

2. Puebla fichó a Sergio Sanabria

Esa sonrisa 😃 de mi Sergio es por que a partir de ahora #LaFranjaNosUne🎽



Te sienta increíble el 🔵⚪️ ¡Juntos vamos por todo en este AP26! 👊🏻😎 pic.twitter.com/1XjT7fGZJk — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 7, 2026

La Franja sigue sumando piezas a sus filas y ahora fue el turno del mediocampista paraguayo, procedente del 2 de Mayo de su país.



El centrocampista, que también puede jugar como zaguero en casaos extremos, firmó un contrato por largo plazo.

3. Felipe Sánchez, zurdo de hierro a la Comarca Lagunera

Un zurdo de hierro, con experiencia en el futbol europeo, llega para reforzar la zaga. 🛡️🇦🇷



¡Bienvenido a tu nueva casa, Felipe Sánchez! 🇳🇬⚔️



📰: https://t.co/qxMADUC5EL#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/y0MG4BN46o — Club Santos (@ClubSantos) July 5, 2026

A través de sus redes sociales, Santos Laguna hizo oficial el fichaje del argentino, quien arriba a la institución en transferencia temporal por un año con opción de compra.



El zaguero central llega de haber jugado con el FC Schalke 04 de Alemania, donde estuvo dos temporadas, contribuyendo en el ascenso del club a la Bundesliga al adjudicarse la Bundesliga 2 en la campaña 2025-2026.

4. Aldo Rocha seguirá capitaneando a La Furia Rojinegra

Aldo Rocha seguirá defendiendo estos colores junto a La Fiel ❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/7R1GmrNX2j — Atlas FC (@AtlasFC) July 4, 2026

Hace unas semanas se difundió que el capitán no seguiría con el Atlas debido a que no había llegado a un acuerdo con la directiva para renovar.



No obstante, al final, el pivote se mantendrá en La Madriguera tras extender su contrato por un año más.

5. Cristián Calderón, una nueva historia en CU

El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

El Chicote no entró en planes del América, que lo había tenido a préstamo con Necaxa en el último año.



Se rumoraba que el lateral izquierdo podía tener una nueva oportunidad en Coapa, pero no fue así y ahora defenderá el escudo de los Pumas, ya que fue transferido de forma definitiva.

6. Nicolás Vallejo, de Esmeralda a Tuzo

🆕 | Nicolás Vallejo 🇦🇷 es nuevo refuerzo del Club de Futbol Pachuca para el Apertura 2026 pic.twitter.com/xW16sb8kfH — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 3, 2026

El extremo derecho dejó a León para unirse al Pachuca, lo cual informó el club a través de sus redes sociales.



El delantero argentino arribó con La Fiera apenas en este 2026, pero cuenta con experiencia en el fútbol de su país con Independiente Avellaneda y Talleres de Córdoba, así como el Liverpool Montevideo de Uruguay.

7. Néstor Araujo concluyó su etapa en el Nido

Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/C2UP4kbYZO — Club América (@ClubAmerica) July 4, 2026

Finalmente, el defensa central acabó su contrato con el América, recibiendo un adiós a través de las redes del equipo.



Desde hace tiempo, el mundialista estaba prácticamente borrado, sin poder colocarlo en ninguna otra escuadra. De este modo, el zaguero queda como agente libre para poder fichar con el club que lo necesite.

8. Diego Rossi, el nuevo romperredes de Monterrey

Campeón en tres países.🏆133 goles como profesional.⚽ Bota de Oro en la MLS.👟



El atacante uruguayo Diego Rossi llega a Rayados para aportar su talento, experiencia y versatilidad.🧨



¡Bienvenido, Diego! 🔵⚪🇺🇾 pic.twitter.com/SiilgpXxjv — Rayados (@Rayados) July 3, 2026

Luego de darse a conocer la semana pasada que La Pandilla había lanzado una oferta por el uruguayo del Columbus Crew SC de la MLS de los Estados Unidos, el mismo fin de semana se hizo oficial su contratación.



El delantero defenderá los colores regios por tres años.

9. Mauro Zaleta, el nuevo Rayo

¡El nuevo Rayo de los Rayos! ⚡️



Súmate con tu mensaje de bienvenida para Mauro Zaleta… 👋 #FuerzaRayos ⚡️ https://t.co/IRE7vgY10I pic.twitter.com/BAOFSYasFQ — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 2, 2026

Cruz Azul optó por mandar nuevamente a préstamo a su canterano de 24 años, quien el último año defendió al desaparecido Mazatlán.



El Necaxa se encargó de abrirle las puertas al defensa central, que también juega como contención.

10. Domingo Blanco parte de la Perrera Más Grande de México

Domingo Blanco | Jam Media/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que Xolos de Tijuana sufrirá la baja del mediocampista argentino, quien arribó a la institución en el 2024.



El sudamericano se marcha a préstamo por un año con el Defensa y Justicia de su país.

11. Puebla vuelve a ceder a Emanuel Gularte

🖍️ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜. ⁣

⁣

Emanuel Gularte Méndez 🇺🇾. pic.twitter.com/OFItcvEf2t — Real Sporting (@RealSporting) July 7, 2026

Quien alguna vez fuera el capitán del club, no volvió a entrar en planes del equipo aun cuando volvió tras su préstamo con el Peñarol de Uruguay.



El zaguero uruguayo vestirá la casaca del Sporting Gijón de la Segunda División de España, donde estará por un año.

12. León ganó la batalla por Jhohan Romaña

Jhohan Romaña | JUAN MABROMATA/GettyImages

A pesar de que el colombiano de San Lorenzo Almagro de Argentina fue buscado por el Boca Juniors, La Fiera acabo venciendo por el fichaje.



Tanto César Merlo como el periodista colombiano Pipe Sierra notificaron que el defensa central tiene todo cerrado para firmar con los Esmeraldas por los próximos cuatro años.

13. Continúa la competencia por repatriar a César Montes

César Montes | Soccrates Images/GettyImages

A través de su columna del Diario Récord, El Francotirador indicó que el América se hizo a un lado en la lucha por contratar al defensa central debido al alto costa de su carta y su salario.



Por lo tanto, todo queda entre Rayados y Cruz Azul. Según el columnista, Monterrey tiene de su lado que puede pagar lo que pide el Lokomotiv Moscú de Rusia, así como el sueldo del Cachorro, el cual salió de sus filas.



Del otro lado, La Máquina habría fichado a su hermano Alan Montes, lo que podría convencer al dos veces mundialista, sumado a que los serían aficionados del cuadro celeste desde que eran niños.



No obstante, el verdadero reto será convencer al club ruso, el cual no tiene la intención de desprenderse del mexicano.

14. Diferentes versiones sobre Luis Chávez

Luis Chávez | Carl Recine/GettyImages

Según algunas fuentes, el América ya tendría casi amarrado al mediocampista porque el técnico uruguayo Guillermo Almada lo habría contactado para convencerlo de sumarse a su proyecto.



Sin embargo, El Francotirador explicó que la bronca sería su salida del Dinamo Moscú de Rusia, el cual no quiere dejarlo ir, así que el dos veces mundialista solamente podría mudarse al Nido si los de Coapa pagan la cláusula de rescisión, mas estos no tienen suficiente presupuesto para eso.

15. Gilberto Mora gustó mucho en la Premier League

Gilberto Mora | NurPhoto/GettyImages

El Niño Maravilla de México tuvo una buena Copa del Mundo y por eso hubo clubes que quedaron encantados con sus cualidades.



De acuerdo con TEAMtalk, el Liverpool de Inglaterra ya contactó al representante del mediocampista e incluso estaría preparando una oferta.



Asimismo, Daily AFC, que sigue todas las noticias de transferencias sobre el Arsenal, reportó que los Gunners también estarían planeando una oferta por el chico de 17 años, aunque habría otros más tras sus servicios.



La cláusula de rescisión del atacante de Xolos es de 20 millones de euros.

16. La Ligue 1, una opción para Erik Lira

Erik Lira | Soccrates Images/GettyImages

Uno de los futbolistas más destacados de la selección mexicana durante el Mundial fue el pivote, incluso fue elogiado por el inglés Jude Bellingham.



El insider Ike Carrera compartió que City Football Group está interesado en el mediocampista del Cruz Azul y si llegaran a cerrarlo, su posible destino sería el ESTAC Troyes de Francia.



El contención también es del agrado de otras escuadras como el Real Betis de España y el Ajax Ámsterdam y Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos, sin embargo, aún no ha llegado ninguna propuesta, es más no ha habido contactos para sonder la situación del mexicano.

17. Alan Montes reforzará a Cruz Azul

Alan Montes | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

El cuadro celeste está buscando cómo reforzar su zaga central y por eso habría cerrado al hermano del seleccionado nacional César Montes.



El último año, el defensa estuvo militando con el Serik Spor de Turquía cedido desde el Necaxa, pero ahora volvería a México, faltando solamente las pruebas físicas y médicas para poder cerrar su fichaje con La Máquina.



El sonorense tiene contrato con los Rayos hasta junio del 2027, así que sería prestado una vez más.

18. Joaquím Pereira se queda en San Nicolás de los Garza

Joaquím Pereira | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista Willie González reportó que el brasileño se mantendrá con los Tigres, aun cuando se tenía planificado venderlo.



La decisión se debe a la lamentable baja de Jesús Angulo por lesión, quien se perderá el campeonato venidero.



Fue el técnico argentino Guido Pizarro quien pidió a la directiva universitaria mantener al zaguero central.

19. Gael Moreno reforzará a Rayados

Gael Moreno será refuerzo de #Rayados



Llega desde @C_A_Morelia, aún se está evaluando si será jugador para el primer equipo o en sub-21. Otra opción, sería tipo "sparring", jugando en ambas categorías.@FUT_sinFrontera pic.twitter.com/Zi6UzaNj91 — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) July 7, 2026

Desde el Atlético Morelia de la Liga de Expansión, el interior derecho se pone a disposición de los regios, reforzando de primera a la sub-21, aunque tendría posibilidades de ser tomado en cuenta para el primer equipo.



El volante de 19 años disputó mayor parte de sus duelos como carrilero, explotando su velocidad y aporte tanto a la defensiva como a la ofensiva.

20. Julián Araujo sigue en el radar de La Máquina

Julián Araujo | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Ike Carrera informó que el lateral derecho sigue siendo la principal opción de Cruz Azul para reforzar dicha posición.



Sin embargo, el salario es bastante alto para lo manejado en México, aunque el club mantendrá las charlas con el Celtic de Escocia para ver si pueden llegar a un arreglo.



Se debe recordar que el mexicoamericano está a préstamo con los escoceses desde el Bournemouth de Inglaterra, que tiene firmado al defensa hasta junio del 2029.

21. Fabio Martínez se suma al Atlético San Luis

🚨| ATLÉTICO DE SAN LUIS SUMA REFUERZO PARA SU SUB-21



El Atlético de San Luis continúa reforzando sus fuerzas básicas y ahora incorporará al colombiano Fabio Martínez a su equipo Sub-21.



El defensor, de 19 años y con perfil derecho, se unirá al plantel. pic.twitter.com/gnWt5mG6b6 — Isaac Avila (@IsaacAvila24) July 7, 2026

César Merlo notificó que el defensa central dejará al Atlético Nacional de su país para ponerse la indumentaria de los Colchoneros Aztecas.



El colombiano de 20 años llega cedido por un año con opción de compra, sin embargo, primero lo tienen contemplado para reforzar la sub-21.

22. Las Águilas clavaron la mirada en Andrés Martín

Andrés Martín | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El América sigue buscando piezas para reforzar su delantera. Debido a esto, la directiva ve con agrado la incorporación del extremo del Racing Santander de la segunda división de España, teniendo como intención dar inicio con las pláticas.



Por ahora, el español de 26 años evalúa su futuro ante la posibilidad de abandonar al club cántabra.



No obstante, a pesar del interés azulcrema, el periodista italiano Fabrizio Romano indicó que el New York City y el DC United, ambos de la MLS, lo están siguiendo de cerca.