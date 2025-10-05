Últimas noticias de fichajes de Liga MX: 'Chucky', Vegas, Rojas, 'Chicharito', Mora, Córdova, Araos, Moyano y más

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Se acercaría el adiós de ‘Chicharito’ con las Chivas

Desde hace unas semanas se especula que Javier Hernández no seguirá con el Guadalajara para el siguiente semestre, incluso se mencionaba que su idea era irse a Inglaterra para militar en la EFL Championship, es decir, la Segunda División, aunque en ese entonces no había clubes interesados.



Según TribalFootball, la gran opción del delantero mexicano es el Wrexham AFC de Gales, que tiene como dueño al actor Ryan Reynolds, con la intención de potenciar su imagen en el mercado norteamericano.

2. Ángelo Araos, Franco Moyano y otros más, separados del Puebla

De por sí La Franja atraviesa un gris presente al ser sotanero, pero las cosas se han puesto peor para el técnico argentino Hernán Cristante.



El periodista Pepe Hanan comentó ‘En Línea Deportiva’ que el chileno y el argentino, así como otros cuatro jugadores fueron separados por una situación de indisciplina. El resto de los involucrados son Luis Rey, Owen González, Raúl Castillo y Juan Gómez.

3. Incrementan los interesados por Gilberto Mora

El gran torneo del juvenil de Xolos con la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría no está pasando desapercibido, luego de tres goles en tres encuentros del certamen.



Desde hace unas semanas se comentó que el Real Madrid de España lo estaría siguiendo, lo mismo que el Liverpool de Inglaterra, pero al parecer todavía hay más clubes europeos que lo ven con buenos ojos.



Los también ingleses Arsenal y Manchester City se unen al grupo de seguidores del mediocampista, así lo reveló Transfermarkt.co.uk, que brinda noticias de la Premier League y el resto del fútbol inglés.



Asimismo, en la MLS también alzan la mano y se trataría del Inter Miami.

4. Sebastián Córdova es monitoreado fuera de México

En la semana se conoció que Tigres le presentó una oferta de renovación al centrocampista, pero hasta ahora no han logrado convencerlo de quedarse.



Ante esto y con su vínculo cerca de expirar, distintos clubes de la Liga MX lo están tentando, entre ellos, Mazatlán y Juárez, aunque también se habla de Chivas y Cruz Azul.



No obstante, el periodista turco Ekrem Konur compartió en sus redes que el canterano americanista es del agrado de clubes de la MLS y Brasil.

5. Amaury Vergara quiere a Hirving Lozano en Chivas

El periodista Jesús Bernal de ESPN reveló que la directiva tapatía quiere reforzar su plantilla con el extremo izquierdo del San Diego FC de la MLS.



La idea no solamente sería fortalecer al equipo en la cancha sino también revitalizar la conexión con la afición y el impacto mediático del Rebaño Sagrado. Al final, no es una tarea sencilla hacerse con El Chucky porque su valor, según la página especializada Transfermarkt, es de diez millones de euros, y se sabe que el equipo no está acostumbrado a desembolsar grandes cantidades.

6. ¿Qué les depara a Sebastián Vegas y Johan Rojas?

Ambos jugadores acaban sus respectivos préstamos y deben volver a Rayados de Monterrey, sin saber si serán tomados en cuenta o no.



El defensa chileno está con el Colo Colo de su país, mandado a préstamo por un año sin opción de compra, mas El Cacique podría solicitar una nueva cesión. El andino tiene contrato con La Pandilla hasta junio del 2028.



Con respecto al colombiano, milita con Necaxa y falta ver si quieren hacer válida la opción de compra. Anteriormente, el club regio rechazó una oferta del Vasco de Gama de Brasil, la cual fue de cinco mdd, lo que delata que lo ve con posibilidades de ser útil más adelante.