Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Correa, Aguirre, Almada, Araújo, Sánchez, Quispe, Suárez, Vázquez y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, concluyó con Cruz Azul levantando su décimo título, mientras Pumas cumplió 15 años sin ser campeón.



Ahora es tiempo de enfocarse en el Mundial 2026, sin embargo, el famoso Fútbol de Estufa ya dio comienzo con los rumores de fichajes, además de las altas y bajas oficiales que están anunciando algunos equipos.



Aquí están las últimas noticias rumbo al Apertura 2026:

1. Gabriel Fernández es sondeado en la MLS

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el delantero uruguayo de Cruz Azul podría dar un paso al costado para el próximo torneo.



La fuente explicó que El Toro está siendo monitoreado desde los Estados Unidos y Argentina.



"Hay clubes argentinos que han preguntado por el Toro Fernández, también hay algunos clubes de la MLS que han preguntado”, explicó el reportero.



2. América y André Jardine separaron sus caminos

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Cuando todo parecía indicar que el proyecto del técnico brasileño continuaría para el Apertura 2026 pese a no haber ganado nada a lo largo del año, el cuadro de Coapa sorprendió este miércoles al anunciar la salida del timonel, quien se quedó con la espinita clavada de no haber podido ganar el título de la CONCACAF.



Tras la triste partida del ex de San Luis, ya hay un nombre que aseguran será su sucesor dentro del Nido, causando opiniones divididas.



3. Guillermo Almada, el elegido para seguir al frente

Guillermo Almada | Europa Press Sports/GettyImages

Todavía ni siquiera se concretaba la partida de André Jardine y desde la semana pasada César Merlo había notificado que el estratega uruguayo estaba en charlas con losMillonetasen caso de que hubiera un cambio de dirección en el proyecto.



Apenas se hizo oficial el adiós del brasileño y nuevamente Merlo, así como el cronista Andrés Vaca de TUDN y otros más dieron por hecho que el ex del Pachuca y Santos Laguna será el nuevo entrenador, quien viene de haber descendido en LaLiga con el Real Oviedo de España.



El charrúa destaca por saber sacar lo mejor de los jóvenes, su estilo agresivo y llamativo, no obstante, también es conocido por tener roces constantes con sus futbolistas, así que sería un gran reto mantener a raya un vestidor como el del Ave.



Sobre el tema, el diario MARCA México informó que los azulcremas le han ofrecido 2.5 millones de dólares por asumir el reto, pero el sudamericano quiere que sean 3 mdd al año.



Por ahora se establece que el oriundo de Montevideo firmaría por los próximos dos años con opción a extender uno más.



4. Álex Arce suena para llegar al Nido

Álex Arce | Cesar Heredia/GettyImages

Azteca Deportes comunicó que la directiva azulcrema tiene la mirada bien puesta sobre el paraguayo.



El delantero de Paraguay atraviesa el mejor momento de su carrera profesional vistiendo los colores del Independiente Rivadavia de Argentina, acabando como el máximo artillero de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.



El atacante estará presente en el Mundial 2026 y de tener un gran desempeño podría elevar su valor de mercado, el cual en estos momentos es de 3.5 millones de euros.

5. Efraín Juárez habría renunciado a los Pumas

Efraín Juárez | Hector Vivas/GettyImages

César Merlo explicó que el timonel habría dado las gracias a Universidad Nacional a través de una llamada telefónica y todo por las diferencias con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club.



Sumado a ello, el periodista René Tovar del Diario Récord brindó algunas de las razones para la partida de Ícaro: no hubo acercamiento para la renovación de contrato, no le garantizaban refuerzos, la directiva quería imponerle algunos jugadores sin consultarlo, entre otras más.



De cualquier forma, se sabe que Efrastóteles tiene algunas propuestas sobre la mesa para poder dirigir en Europa y la MLS



Ahora sólo falta que se haga oficial su salida del club subcampeón.



6. Guillermo Vázquez Jr, el posible reemplazo

Guillermo Vázquez Jr | Jam Media/GettyImages

Desde hace unas semanas se había comentado que si Efraín Juárez se iba de Ciudad Universitaria, la opción más avanzada sería Memo Vázquez, quien alguna vez hizo campeón al club.



Parece muy probable que el mexicano tome las riendas auriazules porque su representante, Jorge Espinoza, es el mismo que de Antonio Sancho.



Sumado a ello, el director deportivo del club, Carlos Gutiérrez, fue el auxiliar técnico del entrenador en Cruz Azul, Necaxa y Pumas.

7. Pumas mandaría jugadores para quedarse a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con Arath UVA de VAVEL México, los del Pedregal estarían preparando una oferta a Santos Laguna para quedarse con el pase del centrocampista, quien tuvo un gran rendimiento en este semestre y quien incluso le habría hecho saber a la directiva que está feliz en CU y quiere mantenerse ahí.



Se sabe que el canterano lagunero está cedido hasta diciembre de este año, pero para poder convencer a los blanquiverdes, la UNAM daría una suma de dinero más los pases del mediocentro peruano Piero Quispe y del extremo derecho argentino Leo Suárez, quienes estuvieron con el Sydney FC de Australia y con la sub-21 felina, respectivamente.



8. River Plate quiere llevarse a Ángel Correa

Ángel Correa | Manuel Velasquez/GettyImages

El periodista argentino Germán García de TyC Sports comunicó que El Millonario habría alcanzado un acuerdo verbal con el delantero, pues tendría la intención de igualarle el salario que percibe con los Tigres, ofreciéndole un vínculo a largo plazo.



Y aunque medios nacionales aseguran que difícilmente el campeón del mundo dejará San Nicolás de los Garza al ser catalogado como alguien ‘intransferible’, la fuente comentó que la UANL estaría abierta a negociar en una cifra que oscila los 14 mdd.



Para colmo, desde Argentina dijeron que el mediapunta fue visto con su compatriota Eduardo ‘Chacho’ Coudet, actual técnico de La Banda.



9. Quieren traer a Julián Araujo a la Liga MX

Julián Araujo | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El lateral derecho acaba de triunfar con el Celtic de Escocia al ganar la Liga y la Copa, pero aún así, desde México quieren hacerlo dejar suelo europeo.



El mexicoamericano no logró colarse en la lista de México para el Mundial 2026, sin embargo, es bien visto por Cruz Azul y Monterrey.



El periodista Carlos González de El Heraldo de México, reveló que La Pandilla ya estableció contactos para conocer las condiciones de una posible negociación, mientras La Máquina Celeste se mantiene atenta a lo que suceda con el defensor.



10. La Comarca quiere de vuelta a Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

En la semana se difundió que el lateral derecho no está a gusto con el PAOK Salónica de Grecia porque no se le ha pagado en tiempo su salario, así que clubes mexicanos estarían preparándose para repatriarlo, entre ellos, Cruz Azul, que fue quien lo transfirió al club helénico.



Ahora bien, Multimedios Deportes estableció que Santos Laguna buscaría el fichaje de su canterano, incluso las pláticas habrían iniciado hace unos meses y podrían concretarse tras el Mundial.



11. ¿Erick Gutiérrez se vuelve rojinegro?

Erick Gutiérrez | Simon Barber/GettyImages

El mediocampista fue uno de los elementos que no entraron en planes de Gabriel Milito para el primer semestre del año y aunque se habló de que podría retornar a Pachuca, club que lo formó, o la MLS de Estados Unidos, nunca se concretó nada.



Se dice que El Guti insistió varias veces en tener una nueva oportunidad con el Rebaño Sagrado, pero no la recibió y ahora, se rumora que podría ponerse la casaca del odiado rival de la ciudad, el Atlas, al menos así lo comentó Claro Sports.



12. Otra alternativa para Érick Aguirre

Érick Aguirre | Sergio Mejia/GettyImages

Esta semana se supo que Monterrey podría mandar al lateral derecho al América en cambio por Kevin Álvarez, pero hay otros clubes que también lo desean en sus filas: Santos Laguna y los Tuzos del Pachuca.



Arath Uva informó que La Pandilla ya rechazó la primera oferta de los Guerreros, la cual era de préstamo por un año con opción de compra.



El motivo es que Rayados quiere una venta definitiva.

