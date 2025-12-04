Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Cowell, Valdés, Pulido, Flores, Cambindo, Benedetti, Capasso, Tapia y más

Ya se disputan las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, y tanto los clubes que siguen con vida como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas de algunos conjuntos y a esparcirse los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Atlas acuerda con Manuel Capasso

Manuel Capasso | Rodrigo Valle/GettyImages

Los periodistas argentinos César Luis Merlo y Nahuel Ferreira dieron a conocer que el defensa del Olimpia de Paraguay se unirá a la causa tapatía.



De acuerdo con ellos, será en las próximas horas cuando el argentino firme su contrato, que será por los siguientes tres años. Eso sí, Merlo explicó que el sudamericano rescindió su contrato con el club guaraní.

2. Armando González apalabra con Chivas

Armando González | ULISES RUIZ/GettyImages

Apenas este martes se informó que el delantero y la directiva rojiblanca habían empezado a negociar para alargar el vínculo.



César Merlo notificó que La Hormiga se mantendrá en Verde Valle porque ya llegaron a un acuerdo de palabra para concretar un contrato por cinco años, el cual se firmará en los próximos días.

3. Fernando Tapia podría volver al América

Fernando Tapia | ANP/GettyImages

Ante la posible salida de Rodolfo Cota para volver con León, las Águilas estarían buscando un nuevo portero que compita y cubra a Luis Malagón en la fase final del Clausura 2026.



De acuerdo con el periodista del Diario Récord, Luis Castillo, el meta de Tigres será el primer fichaje azulcrema porque ya hay un acuerdo.



“América es el dueño del 60% de los derechos federativos y adquiere el 40% que estaba en manos de Tigres”, comentó el columnista.

4. Diego Valdés retornaría a México gracias a León

Diego Valdés | Hector Vivas/GettyImages

El periodista de FOX Sports, Paco Montes, explicó que los Panzas Verdes ya tienen negociaciones avanzadas para que el chileno regrese a la Liga MX y se ponga la elástica esmeralda, ya que su intención es dejar al Vélez Sarsfield de Argentina.



La fuente dijo que La Fiera se le adelantó al Colo Colo de Chile y a los Pumas, quienes sondean también el fichaje del mediocampista.



Por último, el cuadro del Bajío vería en el andino la pieza ideal para ocupar la vacante que dejó el colombiano James Rodríguez.



Ahora bien, el periodista Fernando Esquivel escribió que la oferta formal presentada al Fortín es cercana a los tres mdd, ofreciéndole un contrato hasta diciembre del 2027, con el ex Monarcas Morelia dando el visto bueno.

5. Otra vez Marcelo Flores en el radar de Pumas

Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien no es la primera vez que lo ponen en CU, reportes recientes compartieron que la directiva auriazul ve en el extremo la pieza ideal para revitalizar su ataque, luego que en Tigres no sume los minutos deseados.



El contrato del de ascendencia mexicana, inglesa y canadiense está por expirar muy pronto, lo que facilitaría la negociación para la UNAM o simplemente podrían esperar que quede como agente libre.

6. Johan Rojas, con posibilidades de volver a Colombia

Johan Rojas | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Apenas este martes, el Necaxa despidió en redes sociales al colombiano, que debe volver con Rayados, dueño de su carta.



Tal como se mencionó antes, se desconoce si el extremo entrará en planes del técnico español Domènec Torrent, así que ya hay equipos buscándolo.



El periodista colombiano Pipe Sierra reveló que el Atlético Nacional de Colombia hizo una oferta por el atacante, ya que el club lo quiere desde hace cuatro mercados de fichajes.



Al mismo tiempo, confirmó que hay interesados desde la MLS y Brasil.

7. Agustín Urzi debe volver a Juárez

Agustín Urzi | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Uriel Iugt dio a conocer que el extremo izquierdo no seguirá siendo jugador del Huracán de Argentina.



Lamentablemente, El Globo no ejecutó la opción de compra por el argentino, así que este debe volver con Bravos, donde ya se sabrá si entra en planes o no del portugués Pedro Caixinha.

8. Martín Anselmi dirigiría en Argentina

Martín Anselmi | Image Photo Agency/GettyImages

El nombre del argentino fue puesto de vuelta en México varias veces, no obstante, podría volver a los banquillos en su país natal.



Uriel Iugt anticipó que el timonel tiene varias propuestas sobre la mesa, siendo el Newell’s Old Boys la opción principal.



Aunado a ello, la Universidad de Chile también lo habría contactado.

9. Illian Hernández podría volver a Coapa

Illian Hernández | Jam Media/GettyImages

El delantero del Pachuca no renovaría su vínculo que termina el próximo 31 de diciembre, razón por la que quedaría como agente libre.



Y ahora, Raúl Gómez de Minuto Final MX, comentó que el canterano tuzo podría vivir una nueva etapa con el América, ya que el técnico brasileño André Jardine habría dado el visto bueno, aun cuando su paso por el Nido no fue del todo grato.

10. Diber Cambindo, en los planes de Pumas

Diber Cambindo | Sergio Mejia/GettyImages

El delantero colombiano del Necaxa no tuvo un gran campeonato a como nos tenía acostumbrados, sin embargo, Universidad Nacional habría puesto los ojos sobre su persona para el próximo torneo.



FOX Sports reportó que por ahora no hay ninguna oferta por parte de los Rayos, sólo está en agenda.

11. Pumas querría a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova | Jam Media/GettyImages

Se sabe que el centrocampista no seguirá con los Tigres, donde ya está totalmente borrado porque ni siquiera ha entrado en convocatorias desde hace meses, lo que ha llevado a que no renueve su contrato.



El extremo está cerca de convertirse en agente libre y Universidad Nacional intentaría ir por su fichaje, así lo comentó Diego Sandoval de W Radio.

12. Pachuca le abre las puertas a Oussama Idrissi

Oussama Idrissi | Jam Media/GettyImages

En varios mercados de fichajes, el marroquí ha sido el deseo de varios conjuntos, por lo que esta vez, los Tuzos están dispuestos a venderlo, a pesar de que no tuvo el mejor de los semestres.



En Minuto Final MX compartieron que la directiva y el extremo están abiertos a escuchar propuestas, pero su salida no sería barata porque está tasado en nueve millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt, sin olvidar que tiene contrato hasta el 2028.

13. Javairo Dilrosun sería enviado al Atlas

Javairo Dilrosun | Jam Media/GettyImages

El neerlandés sigue siendo un dolor de cabeza para el América porque no han podido encontrarle acomodo, además este semestre se quedó sin jugar al no entrar en planes del equipo, quedando inactivo desde abril.



Por fin las Águilas habrían encontrado un interesado, el equipo rojinegro, que conseguiría sus servicios en calidad de préstamo con opción de compra, al menos así lo confirmó La Octava Sports.

14. Chivas entra en la puja por Kevin Castañeda

Kevin Castañeda | Jam Media/GettyImages

Este martes se conoció que el América iría por el mediocampista de Xolos, sin embargo, el Guadalajara también intentaría ir por su fichaje, así lo informó el Diario ESTO.



El rotativo aseguró que el volante es uno de los tres jugadores que busca el Rebaño para tenerlos listos el próximo 15 de diciembre, fecha en que se llevarán a cabo los exámenes médicos y físicos previos a la pretemporada.

15. Alan Pulido vestiría la casaca del Necaxa

Alan Pulido | Simon Barber/GettyImages

De acuerdo con FOX Sports, la directiva de Chivas pagaría parte del salario del tamaulipeco con tal de encontrarle acomodo, aun cuando su vínculo culmina el próximo 31 de diciembre.



Incluso el Rebaño Sagrado ha puesta sobre la mesa la opción de pagar parte de su salario para que milite con los Rayos, quienes a la vez estarían buscando un delantero porque Diber Cambindo podría marcharse.

16. Nicolás Benedetti se marcha a España

Nicolás Benedetti | Leopoldo Smith/GettyImages

Tras saberse que no renovó con Mazatlán, El Poeta vivirá una nueva aventura lejos de México, ya que se pondrá la elástica de Las Palmas.



Fue César Merlo quien comunicó que el mediocampista colombiano ya tiene un acuerdo de palabra con el club español, a falta de que llegue la documentación para poder firmar su contrato.

17. Ricardo Marín, listo para reportar con Chivas

Ricardo Marín | Jam Media/GettyImages

Luego de haber estado a préstamo con el Puebla, el delantero regresaría al Rebaño Sagrado para recibir una oportunidad bajo el mando del técnico argentino Gabriel Milito, quien sí lo tiene contemplado.



El 4K se despidió de sus compañeros en La Franja, alistando las maletas para retornar a Verde Valle.

18. Ángel Zaldívar se despidió de Juárez

Ángel Zaldívar | Jeff Dean/GettyImages

El delantero cierra su etapa con los fronterizos, lo cual se supo gracias a un mensaje que subió a sus redes sociales.



El Chelo se dijo orgulloso y agradecido por haber vestido los colores de Bravos, sin saber cuál será su próximo destino.



“Fue un orgullo ser parte de este gran cambio que se realizó en FC Juárez formando un verdadero equipo con grandes personas dentro y fuera del campo, se sentaron las bases sólidas de lo que significa tener ADN bravo. Saber que representar a este escudo es poner en alto a su gente y a toda Ciudad Juárez”, se pudo leer en su emotiva despedida.

19. Esteban Solari seguirá con Pachuca

Esteban Solari | Jam Media/GettyImages

Pese a que no pudo acceder a la Liguilla desde el Play-In, El Tano recibió el voto de confianza de los Tuzos para mantenerse al frente de la institución.



Una fuente cercana al Diario AS reveló que el vínculo del técnico argentino con los hidalguenses será por otros seis meses, es decir, todo el Clausura 2026. Ahora sólo falta que el club haga oficial la noticia.

20. Cade Cowell vuelve a la MLS

Cade Cowell | Simon Barber/GettyImages

Pese a haber sido titular en el último partido de Chivas, luego de haber sido relegado varias semanas sin ser convocado, El Vaquero ya no entra en planes de Gabriel Milito, por lo que se ha cerrado un acuerdo para que regrese a la competencia de los Estados Unidos.



La directiva del Guadalajara acordó con el New York Red Bulls el préstamo del extremo por un año con opción de compra.



Dependiendo de su rendimiento, el Rebaño podría repatriarlo más adelante, es por eso que en vez de una venta total optó por una cesión temporal.