Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Crespo, Alcaraz, Sánchez, Balanta, Espinosa, Gouveia, Torres y mucho más

Este jueves 16 de julio arrancó el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, debido a ello, esta semana ha estado bastante movida con respecto al mercado de fichajes, ya que varios clubes hicieron movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, seguiremos viendo más traspasos a lo largo del campeonato porque el mercado de fichajes de verano cierra hasta el próximo 11 de septiembre.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. América avanza por Borja Iglesias

Borja Iglesias | Florencia Tan Jun/GettyImages

De acuerdo con 365Scores, el cuadro de Coapa tiene pláticas adelantadas para fichar al delantero de la selección de España. El entorno del español habría dado el sí a una oferta económica por dos años y únicamente falta afinar los detalles de su mudanza a México.



El Celta de Vigo de LaLiga estaría pidiendo cerca de cinco millones de dólares por su carta y la negociación se daría al final del Mundial.

2. Atlas repatrió a Jorge Sánchez

Y sí... no hay quinto malo 😉



Bienvenido a la Academia, Jorge Sánchez 🦊



Un Seleccionado Nacional se une a las filas del Zorro 🫡



Lee la nota completa: https://t.co/hJ9Qlk7ovB 🗞️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/vxBtWOg2xA — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Tal como se había adelantado, el lateral derecho volvió a dejar Europa para retornar a la Liga MX, esta vez de la mano de La Furia Rojinegra.



El dos veces mundialista estuvo militando con el PAOK Salónica de Grecia y ahora estará ligado con los tapatíos por los próximos cuatro años.

3. Hernán Crespo, el nuevo mandamás rojinegro

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨‍🏫



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Tras la repentina salida del técnico argentino Diego Cocca, la directiva del Atlas comenzó la búsqueda de un nuevo timonel y el elegido para asumir el cargo es el tres veces mundialista con Argentina.



El periodista argentino César Luis Merlo indicó que el exdelantero firmó un contrato hasta el 2028, sin embargo, no debutaría en la Jornada 1 sino hasta la Fecha 2. En su trayectoria ha dirigido en su país, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

4. Rayados reincorporó a Esteban Andrada

¡ESTEBAN ANDRADA REGISTRADO CON RAYADOS PARA EL APERTURA 2026! 😱



Es un hecho: Esteban Andrada está oficialmente registrado con Rayados para disputar el Apertura 2026.



Ahora, la directiva albiazul trabaja para reducir la sanción que el arquero argentino arrastra desde su etapa… pic.twitter.com/wfQqsQLakS — RG La Deportiva (@rg690) July 16, 2026

Tras haber estado el último semestre del año con el Real Zaragoza de España, el arquero acabó su préstamo y tuvo que volver con Monterrey, que le daría una nueva oportunidad.



Con la posible salida del cancerbero uruguayo Santiago Mele, La Sabandija ha sido registrado, no obstante, no podrá ver acción porque debe cumplir una sanción tras la agresión que cometió contra Jorge Pulido del Huesca, al cual le soltó un puñetazo, costándole 13 partidos de suspensión.

5. Querétaro apostó por Carlos Martínez

¡Un nuevo Gallo se suma a la delantera del 442! 🔵⚫️



Juan Carlos Martínez llega desde Los Ángeles para comenzar una nueva etapa con nuestros colores.



¡Bienvenido, “Mono”! 👊



Presentado por: @Electrolit #Somos442 pic.twitter.com/F9OmoX2CcK — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 16, 2026

Gallos Blancos dio a conocer el fichaje del juvenil de 16 años, quien llega desde el LA Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, considerado uno de los mejores prospectos juveniles de México.



El mediocentro ofensivo, que también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, ya registra diez tantos en 13 compromisos con la selección mexicana sub-15.



La directiva decidió registrar con el primer equipo al conocido Mono.

6. Francisco González arriba a la Perrera

#OHiggins



Francisco González es nuevo jugador del Xolos de Tijuana



Luego del partido con Boca en Rancagua , el jugador se irá a México.@EstacionCele @CarameloFM_Rgua pic.twitter.com/yyq1HywiV2 — Diego Nuñez (@Diegonunez123_) July 16, 2026

César Merlo y su compatriota, el periodista argentino Uriel Iugt, dieron a conocer que el extremo derecho del O’Higgins de Chile ha sido fichado por Xolos de Tijuana.



El argentino viajará a México una vez que finalice la serie ante el Boca Juniors de Argentina en la Copa Sudamericana.

7. Antonio Portales, de vuelta a Europa

Antonio Portales | Ross Parker - SNS Group/GettyImages

Luego de haber vivido una gran regularidad con el Dundee de Escocia, el defensa regresó a México para jugar con el Tampico Madero en la Liga de Expansión, sin embargo, su estadía en suelo azteca fue corta.



El mexicano volverá al Viejo Continente de la mano del PAC Omonia 29M de Chipre, con el cual jugará por un año con opción de extender a uno más.

8. Los Diablos Rojos ofertaron por Martín Ojeda

Martín Ojeda | Mark Thorstenson - Orlando City/GettyImages

El periodista argentino Germán García de TyC Sports reportó que el Toluca hizo una oferta verbal por el mediocentro ofensivo del Orlando City SC de la MLS. Los choriceros estarían brindando doce millones de dólares por el atacante argentino.

9. Desde Grecia buscan a Nico Fonseca

Nico Fonseca | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

León tiene a préstamo al pivote ítalo-uruguayo con el Real Oviedo de España, sin embargo, el PAOK Salónica buscaría su fichaje.



Germán García reveló que el cuadro helénico realizó una oferta formal a Grupo Pachuca por una cesión de doce meses con opción de compra, aunque los Esmeraldas buscan que sea obligatoria.



Sumado a ello, el Nacional Montevideo de Uruguay también está interesado en su traspaso, pero va perdiendo en la puja.

10. Atlas quiere el regreso de Jairo Torres

Jairo Torres | YURI CORTEZ/GettyImages

El extremo derecho fue bicampeón con los Rojinegros y posteriormente salió al Chicago Fire de la MLS.



El encargado de repatriarlo fue Bravos de Juárez, pero ahora, de acuerdo con el portal Mediotiempo, La Academia está negociando el retorno de su canterano. Supuestamente en unas horas se haría oficial.

11. Tiago Gouveia, otro posible refuerzo rojinegro

Tiago Gouveia | Justin Setterfield - FIFA/GettyImages

El Atlas no se habría cansado de hacer fichajes, ya que está armando un proyecto desde cero bastante competitivo.



Otro de sus objetivos es el extremo derecho portugués de 25 años formado en el Benfica de su país.



El Diario Récord habría notificado que el traspaso del atacante portugués está prácticamente cerrado, así que en las próximas horas podría estar llegando a La Madriguera.

12. Adrián Alcaraz jugará en la Bella Airosa

🆕 | Adrián Alcaráz 🇵🇾 es nuestro quinto refuerzo para este Apertura 2026: pic.twitter.com/Dp1NXX9dBe — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 16, 2026

A través de un video en sus redes sociales, el Pachuca hizo oficial el fichaje del atacante paraguayo, quien comparte el mismo apellido que el tenista español Carlos Alcaraz, razón por la cual el archivo multimedia se basó en el famoso deporte blanco.



El centro delantero llega desde el Olimpia de su país y los Tuzos desembolsaron aproximadamente 1.8 mdd por el 70 por ciento de su pase, firmando por los tres siguientes años.

13. Desde la Comarca ceden a Kevin Balanta

¡Kevin Balanta se une a la defensa de El Primer Campeón 🇮🇩 para la temporada 2026-II ⚽️!



El jugador llega procedente del Club Santos Laguna de México 🇲🇽



¡Bienvenido al León 🦁! pic.twitter.com/3fYCw9ebuS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 15, 2026

Con un comunicado lanzado desde sus redes sociales, Santos Laguna dio a conocer la salida del colombiano hacia el Independiente Santa Fe de su país. Tras un año en la institución, el defensa central y contención se marcha en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

14. Cruz Azul recibió un no por César Montes

César Montes | Soccrates Images/GettyImages

Desde hace un tiempo La Máquina lleva buscando el fichaje del defensa central, incluso para este semestre contrató a su hermano Alan Montes.



La intención de los celestes era juntar a los hermanos, pero el Lokomotiv Moscú de Rusia rechazó la primera oferta, la cual rondaba los ocho mdd, así lo informó 365Scores.



A pesar de esto, la fuente explicó que El Cachorro ya dio el sí a las condiciones del club, teniendo un acuerdo total, por eso, la directiva estaría preparando una segunda oferta mejorada para lograr el traspaso del seleccionado nacional.



No obstante, el periodista Kery Ruiz ventiló que le han salido más interesados al dos veces mundialista, desde la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, mas no reveló los nombres.

15. Toluca llegó a un acuerdo por David Garcete

#Fichajes David Lopez Garcete, volante creativo categoría 2007, deja #Boca y se suma al Toluca. El Xeneize lo libera a coste cero, quedándose con un porcentaje de su ficha. Firmó por 2 temporadas. pic.twitter.com/Je1fPaJkmS — Punto Boca Radio (@PuntoBocaRadio) July 16, 2026

Germán García reportó que el argentino del Boca Juniors de su país jugará con los Diablos Rojos.



Se trata de un convenio donde El Xeneize se queda con un porcentaje de la carta. El centrocampista de 19 años habría firmado por dos años, no obstante, primer comenzaría con las categorías inferiores.

16. Javier Mascherano, la otra opción rojinegra

Javier Mascherano | Icon Sportswire/GettyImages

Antes del nombre de Hernán Crespo surgió la posibilidad de ver al Jefecito al mando del Atlas, incluso se catalogaba como la principal opción según el periodista David Medrano.



Aun cuando hubo contactos formales para conocer las condiciones del argentino, su compatriota habría ganado la partida.

17. Tijuana presentó a Yael Padilla

¡Bienvenido a la frontera más Perrona, Yael Padilla! ❤️🖤



El volante de 20 años se suma a las filas de los Xoloitzcuintles para este torneo Apertura 2026. 🐕



Con gran visión de juego, creatividad en el ataque y experiencia en Selección Mexicana juvenil, Yael llega listo para… pic.twitter.com/wjTpfpvCe2 — Xolos (@Xolos) July 16, 2026

Aun cuando ya se sabía que el extremo izquierdo fue mandado desde las Chivas a la frontera como parte del pago por Kevin Castañeda, hasta ahora se hizo oficial su fichaje.



En sus redes sociales, Xolos describió las características del joven atacante formado en la cantera rojiblanca.

18. Thiago Espinosa salió del Nido

🔙🇺🇾 VUELVE AL CARBONERO



¡Thiago Espinosa🇺🇾 regresa a #Peñarol!



🇲🇽🤝 Acuerdo por un préstamo de un año y con opción de compra.



🔙🇺🇾 Viene de jugar cedido en #RacingMte. #MercadoDePases #LigaMX pic.twitter.com/TXcdyHbCC5 — LaDylaT (@LaDylaT2025) July 16, 2026

A pesar de que llegó apenas el semestre pasado y que hace poco se compró su carta desde el Racing Montevideo de Uruguay, el América no tomó en cuenta al uruguayo para este semestre.



César Merlo informó que el lateral izquierdo se va cedido por un año con el Peñarol de su país, contando con una opción de compra.

19. Kaiky Naves será Rayo

Kaiky Naves | Pedro H. Tesch/GettyImages

Cesár Merlo adelantó hace unos días que había negociaciones por el brasileño y ahora confirmó que el Necaxa llegó a un acuerdo total.



El defensa central y contención llega procedente del Palmeiras de su país.

20. América dará una oportunidad a Ícaro da Conceiçao

¡¡TENDRÁ SU GRAN OPORTUNIDAD!! 🇧🇷



De manera oficial, el brasileño Ícaro Da Conceição ha sido registrado por el Club América para el Apertura 2026. Formará parte del primer equipo.



LLEGÓ EL MOMENTO. pic.twitter.com/7JWeyMQ7om — 💙Líderes Azulcrema💛 (@Lily740267091) July 16, 2026

Desde el año pasado, el brasileño ha pertenecido al equipo de Coapa y ha visto acción son la sub-21, pero tras verlo en las prácticas, el técnico uruguayo Guillermo Almada le habría dado el visto bueno para integrarse al primer equipo y ver si sería una posible solución para el mediocampo.



En el 2025, el pivote arribó desde el Sfera FC de su país y con la sub-21 registró 35 partidos y seis dianas en la temporada 2025-2026.