Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Cuypers, Franco, Cuello, Fernández, Cocca, Cifuentes, 'Tiba', Naves y más

Este jueves 16 de julio arranca el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, debido a ello, esta semana a estado bastante movida con respecto al mercado de fichajes, ya que varios clubes hicieron movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, es posible que sigamos viendo más traspasos mientras se disputa el nuevo semestre del fútbol mexicano, pues hasta ahora ha habido algunas escuadras que se han mantenido al margen sin conseguir los refuerzos que realmente desean.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. Alan Franco, a fortalecer la zaga felina

¡Tenemos nuevo Incomparable! 𝑨𝒍𝒂𝒏 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐 es de 𝑳𝒂 𝑼. pic.twitter.com/AlfZoskEKV — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 15, 2026

El argentino fue anunciado como nuevo fichaje de los Tigres, procedente del Sao Paulo de Brasil.



El defensa llega a préstamo por un año con opción de compra y anteriormente defendió la casaca del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos y el Independiente Avellaneda de su país.

2. Quieren sacar a Valentín Gauthier del Bajío

Valentín Gauthier | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que Universidad de Chile tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al defensa de León.



El objetivo del conjunto andino es hacerse con los servicios del uruguayo en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

3. Diego Cocca quedó fuera del Atlas

🚨Diego Cocca se despide de la afición y dice sobre el Grupo Prodi: "Más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia". pic.twitter.com/KZs0EtYyiY — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 15, 2026

Sorpresivamente y a unos días del arranque del campeonato, el argentino dejó el banquillo de los Rojinegros, así lo dio a conocer el equipo en un comunicado.



El estratega se hizo presente en redes sociales indicando que siempre apoyará al cuadro tapatío porque tiene un fuerte vínculo con él, además hizo hincapié en que no hubo una razón justificada para darle las gracias.



“Más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia”, escribió el bicampeón con La Academia.

4. Martí Cifuentes, la primera opción rojinegra

Martí Cifuentes | Plumb Images/GettyImages

Momentos después de la salida de Diego Cocca del Atlas, ya se lanzó el primer nombre para relevarlo.



Según el periodista Fernando Esquivel, la Academia ya tiene un acuerdo verbal con e español, el cual habría sido elegido por su compatriota Andoni Zubizarreta, director deportivo del club y con quien comparte agencia de representación. El timonel ha tenido experiencia en su país, Noruega, Dinamarca, Suecia e Inglaterra.

5. Rayados no se rinde con Orbelín Pineda

Orbelín Pineda | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La semana pasada se informó que Monterrey volvió a la batalla para fichar al centrocampista, pero este estaba a nada de firmar una renovación con el AEK Atenas de Grecia, pero otra vez hay cambió de información.



César Merlo notificó que El Maguito ya le dio el sí a La Pandilla, así que esta únicamente está tratando de llegar a un acuerdo con los helénicos, por lo que el traspaso se estaría acercando a una cifra cercana a los 9.3 millones de dólares, según 365Scores.



Si prospera el asunto, el dos veces mundialista volvería a estar bajo el mando del técnico argentino Matías Almeyda, quien lo dirigió en Chivas y en el club griego.

6. Desde Brasil acechan a Rómulo Zwarg

Rómulo Zwarg | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El reportero regiomontano Edu Torres señaló que el pivote de Tigres estaría en la mira del Cruzeiro, ya que es del agrado del estratega portugués Arthur Jorge.



A pesar del interés de La Bestia Negra por el brasileño, todavía no hay ninguna oferta formal.

7. Martín Fernández, un potro más a la lista

La Garra Charrúa llegó al Equipo del Pueblo 🇺🇾



Martín Fernández refuerza nuestra media cancha.



¡Bienvenido al Atlante!#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/NS4enWpe09 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 14, 2026

El Atlante continúa reforzándose para dejar una buena imagen en su retorno a la Primera División Mexicana.



Esta vez, cerró al pivote uruguayo del Newell’s Old Boys de Argentina, que lo tenía a préstamo con el Albacete Balompié de la Segunda División de España. El periodista argentino Uriel Iugt reportó que La Lepra vendió su carta, pero conservará un diez por ciento del pase.

8. Kevin Gutiérrez, a nada de irse de Aguascalientes

Kevin Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

César Merlo reportó que el pivote argentino está muy cerca de dejar al Necaxa para reforzar al Argentinos Juniors de su país, con este último buscando la compra de la carta.



En las próximas horas y una vez que apruebe los exámenes médicos de rutina, se podría hacer oficial la baja del Facha, que firmaría un contrato con el Bicho hasta diciembre del 2030.

9. Necaxa vendió a Tomás Badaloni

🇺🇦🤝🏼 Tomás Badaloni es nuevo jugador de Central



El delantero llega procedente de Necaxa de México. 📝 https://t.co/L5VYxqDNCS



¡Bienvenido Tomy! 👏🏼 pic.twitter.com/HuJkkqNGzL — Rosario Central (@RosarioCentral) July 14, 2026

Desde la semana pasada se informó que el Rosario Central de Argentina estaba en negociaciones para adquirir al delantero de los Rayos.



Al final, El Canalla cumplió su cometido y fichó al argentino, quien firmó un vínculo hasta junio del 2023, diciendo adiós al conjunto de Aguascalientes.

10. Juan Valencia, con una oportunidad en los Rayos

¡Oficialmente Rayo! Juan David Valencia 🇨🇴 se une a nuestro equipo de cara al torneo Apertura 2026… ¡Vamooos! 💪#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/l3OkoQEOLA — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 15, 2026

Ante la cantada ventada de Tomás Baloni al Rosario Central de Argentina, Necaxa tomó la decisión de con quién reemplazarlo y se trata del centro delantero colombiano de 22 años.



Los hidrocálidos tuvieron al delantero prestado con el Inter Bogotá de su país, pero tras haber estado a prueba unas semanas cumplió las expectativas del cuerpo técnico para ser una opción al eje del ataque.

11. Necaxa reforzará su defensa con Kaiky Naves

Kaiky Naves | Pedro H. Tesch/GettyImages

El portal UOL indicó que el Palmeiras de Brasil ha finalizado la venta del mediocampista defensivo a los Rayos.



El conjunto hidrocálido pagará por la totalidad de la carta y aunque la negociación avanza favorablemente, aún no se ha firmado el acuerdo.



De antemano, la fuente reveló que el brasileño, el cual estuvo a préstamo con el Alverca de Portugal, firmará un contrato de cuatro años.

12. Domingo Blanco firmó con Defensa y Justicia

¡Hola Mingo! 🔰



Domingo Blanco llega a préstamo por un año desde el Club Tijuana.



¡Te deseamos lo mejor! 💚 pic.twitter.com/qlpfSaGA6q — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) July 14, 2026

Otro noticia que fue difundida hace una semana fue la posible salida del extremo derecho argentino de Xolos de Tijuana para volver a su país.



Todo salió bien y El Halcón de Varela logró su fichaje, que será de un préstamo por un año.

13. Gustavo Sánchez se volvió Potro de Hierro

Refuerzo en la defensa azulgrana 🔵🔴



Gustavo Sánchez ya es Potro de Hierro.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Jbhp16VUwY — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 13, 2026

Atlante continúa con las altas y ahora tocó turno del defensa central, procedente de Rayados de Monterrey.



El zaguero de 26 años, que también ha jugado con Pachuca y Mazatlán, dijo adiós a El Barrial en transferencia definitiva.

14. Atlante sumó más caras jóvenes a su proyecto

Tres talentos mexicanos, tres prospectos para el fututo, tres incorporaciones para los Potros de Hierro.



¡Bienvenidos al Equipo del Pueblo, Cristóbal, Octavio y Paolo!#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/aCfNc3MS9H — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 14, 2026

A través de sus redes, los azulgranas informaron el arribo de tres talentos mexicanos: el defensa central Cristóbal Alfaro de 19 años, procedente del Pachuca sub-21; el mediocampista Octavio Vázquez de 21 años, desde Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión; y el extremo derecho Gilberto Adame de 21 años, que militaba con el desparecido Mazatlán.

15. La frontera abrió los brazos a Gilberto Sepúlveda

🤝🐎 ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, 'TIBA'!



🛡️A defender estos colores con bravura y pasión 🟢⚫️



🗞️ https://t.co/fAT6ySvTTE pic.twitter.com/uakfdzBL7f — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 13, 2026

A lo largo del semestre pasado se rumoró que el defensa central ya no entraba en planes de las Chivas y aunque estaba haciendo pretemporada con el club, al final sí se concretó su salida.



El Tiba vivirá un nuevo reto con Bravos de Juárez, que lo obtuvo en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

16. Tres rostros conocidos volvieron al Infierno

‘Guame’ García, ‘Gacelo’ López y Ronaldo Beltrán están de vuelta 🔥 pic.twitter.com/1T6YmglDnc — Toluca FC (@TolucaFC) July 13, 2026

Luego de haber estado a préstamo con Pachuca, Tigres y Atlante, respectivamente, el lateral izquierdo Brian ‘Guameru’ García, el delantero Edgar ‘Gacelo’ López y el arquero Ronaldo Beltrán, ya están entrenando con el Toluca.

17. Jorge Sánchez: de Europa a La Madriguera

Jorge Sánchez | Francois Nel/GettyImages

César Merlo informó que el lateral derecho del PAOK Salónica de Grecia será refuerzo del Atlas, firmando un vínculo por cuatro años.



Cruz Azul recibirá dinero por el porcentaje que conservaba de la carta del dos veces mundialista.

18. Santiago Mele, entre dos opciones

Santiago Mele | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Arath Uva, de VAVEL México y ‘Fútbol sin Fronteras’, explicó que la llegada del cancerbero al Colo Colo de Chile se ha complicado, ya que el Independiente Avellaneda de Argentina se ha ofrecido para cubrir el cien por ciento de su sueldo, mientras el uruguayo ve eso con buenos ojos la oportunidad de unirse al Rojo.



Rayados ya está presionando su salida para poder liberar una plaza de No Formado en México, por lo que El Cacique lleva las de perder.

19. Hugo Cuypers, un objetivo de Monterrey

Hugo Cuypers | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

César Merlo reportó que el centro delantero del Chicago Fire de la MLS es una opción para reforzar el ataque albiazul.



Por ello, la directiva regia ya estaría negociando y para seducir al belga le estaría ofreciendo un contrato a largo plazo, así como una leve mejora en sus condiciones contractuales vigentes.



El atacante europeo es la prioridad del equipo albiazul.

20. Alexis Cuello, también agrada en la Sultana

Alexis Cuello | NurPhoto/GettyImages

Del mismo modo, César Merlo detalló que Rayados ya tiene negociaciones casi cerradas con el San Lorenzo Almagro de Argentina para conseguir el fichaje del centro delantero. Supuestamente, La Pandilla habría desembolsado cuatro millones de dólares por el pase del argentino.

21. Edgar Guerra será esmeralda más tiempo

✅ Lista la renovación de contrato de Edgar Guerra con el Club León hasta 2028.



"Más que merecida por todo lo que haces dentro y fuera de la cancha", escribe su agencia de representación. #Fieramanía pic.twitter.com/TPR6sisRLl — Fieramanía (@FieramaniaMX) July 14, 2026

Después de haber estado a préstamo con el Puebla, el extremo derecho retornó al Bajío y firmó una renovación con León hasta junio del 2028.



El vínculo del colombiano llegaba a su fin en diciembre del 2026.

22. Enzo Giménez llegó al Gallinero

El 442 tiene un nuevo integrante en casa. 🇵🇾



Enzo Giménez ya está en Querétaro. 🐓



Presentado por: @Electrolit

#Somos442 pic.twitter.com/1ijN17yMc7 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 12, 2026

Hace tres semanas, César Merlo reportó que el centrocampista paraguayo estaba a nada de llegar al Querétaro en transferencia definitiva, procedente del Rosario Central de Argentina.



Y ahora, es algo totalmente oficial, pues Gallos Blancos dio a conocer el arribo del guaraní, quien firmó por tres años con opción a uno más.

23. Robert Kenedy, traspasado totalmente al Pachuca

A través de sus redes sociales, los Tuzos dieron a conocer que hicieron efectiva la opción de compra por el brasileño.



Tras un año en la institución hidalguense, el centrocampista convenció y por eso fue comprado al Real Valladolid de España.

24. Víctor Arteaga se puso la elástica auriazul

El Club Universidad Nacional informa que Víctor Arteaga es nuevo jugador de Pumas. 🤝



El futbolista mexicano, de 22 años, llega procedente del Club Toluca, mediocampista con participación en la Liga MX y competencias internacionales como Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.… pic.twitter.com/etcc5hlB7y — PUMAS (@PumasMX) July 12, 2026

El pivote dejó atrás a los Diablos Rojos del Toluca para unirse a los Pumas, así lo informó el club a través de un comunicado. El mediocampista se encontraba como agente libre al no renovar su vínculo con los choriceros, por ello, firmó por un año con opción para extender a otro más.

25. San Luis acordó la llegada de Johan Caicedo

🇲🇽 El “Jefe” ya está en México… y ya visitó su nueva casa. 🏟️



Johan Caicedo (22) estuvo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, hoy denominado Libertad Financiera por motivos comerciales, casa del Atlético de San Luis. Allí ya aparece en la pantalla gigante la imagen con la que… pic.twitter.com/539dfTfbzR — Sebastián Hurtado (@SebasHurtado93) July 15, 2026

De acuerdo con los reportes de César Merlo, el colombiano llegará a los Colchoneros Aztecas en condición de préstamo por un año, incluyendo una obligación de compra fijada en 1.8 mdd.



Si se cumplen los objetivos deportivos estipulados y se activa dicha cláusula, el pivote del Deportivo Pasto de su país firmará un contrato a largo plazo hasta junio del 2030.

26. Walter Portales se convirtió en azulgrana

Atlante sigue con el anunció de nuevas altas. El lateral derecho estadounidense llega desde el América y es considerado una promesa, por eso en el potrero pretenden que tenga una gran proyección.

27. Desde Brasil arriba Walter Clar

Directo desde el Brasileirão 🛬 El paraguayo Walter Clar se suma el Equipo del Pueblo 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/h2l249CZ9W — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 11, 2026

Otra cara nueva por la cual apostó el Atlante es el paraguayo, quien viene de sumar minutos la temporada pasada con el Chapecoense de Brasil.



El guaraní puede jugar como lateral izquierdo o como contención.

28. La Máquina se desprendió de Giorgos Giakoumakis

توصل نادي العين إلى اتفاق مبدئي مع نادي كروز أزول المكسيكي لشراء عقد المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الزعيم.



وسيصل اللاعب خلال الايام المقبلة لاجراء الفحوصات الطبية لاستكمال الإجراءات التعاقدية، ويتقدم نادي العين بجزيل الشكر لإدارة نادي كروز أزول… pic.twitter.com/wpBx6Fvt4A — نادي العين (@alainfcae) July 9, 2026

El delantero griego terminó su préstamo con el PAOK Salónica de su país, sin embargo, no entraba en planes de Cruz Azul, que por fin le encontró acomodo de forma definitiva.



Fernando Esquivel explicó que el nuevo hogar de GG será el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, en una transferencia que habría sido de seis mdd, además de un diez por ciento por posible venta a futuro o compensación en bonos por rendimiento.