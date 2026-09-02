Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Mozo, Álvarez, Cáceres, Lira, Helinho, Ditta, Gondou, Zenón, Lozano y más

El tiempo para reforzarse está por agotarse y aunque en México el mercado de fichajes cierra hasta el próximo 11 de septiembre, otras ligas del planeta ya han culminado sus ventanas evitando que se cierren algunos traspasos.



De cualquier forma, dentro de la Liga MX varios equipos siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales, además los rumores no dejan de aparecer.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Apertura 2026:

1. Helinho Castro se queda en el Infierno

Helinho | Agustin Cuevas/GettyImages

Apenas el fin de semana se había comentado que el brasileño estaba siendo negociado con el CSKA Moscú de Rusia y que todo estaba por cerrarse a cambio de doce millones de dólares.



Sin embargo, este martes el periodista argentino César Luis Merlo notificó que el Toluca frenó la partida del extremo, ya que no está segura de desprenderse de su futbolista debido al nivel que ha mostrado últimamente.



En todo caso, la oferta rusa se mantiene en la mesa escarlata.

2. La Máquina no quiso vender a Willer Ditta

Willer Ditta | Leopoldo Smith/GettyImages

César Merlo reportó que el Cruz Azul decidió no desprenderse del zaguero colombiano, así que este no jugará con el River Plate de Argentina.



La decisión se dio bajo la premisa de no desmantelar la plantilla en una zona crítica del terreno de juego a pocos días de cerrar el mercado de fichajes.

3. Carlos Álvarez se volvió azulcrema

Carlos Álvarez | Quality Sport Images/GettyImages

Las Águilas del América siguen adhiriendo piezas a su plantilla. César Merlo compartió que el cuadro de Coapa logró la incorporación del mediocampista ofensivo, procedente del Levante de España.



De acuerdo con el periodista, el español firmará por tres años, con opción a extender por dos más, luego que su carta haya sido comprada totalmente a cambio de ocho millones de euros.

4. Sebastián Cáceres cumple su sueño europeo

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

Desde hace casi dos años, el deseo del uruguayo era dar el salto al Viejo Continente y por fin lo ha logrado. Si bien el América no quería desprenderse de sus servicios, el defensa central insistió para que aceptaran la propuesta del Celta de Vigo de España.



Al final, el mundialista charrúa deja el Nido a cambio de ocho mdd firmando por cuatro temporadas, además ya fue presentado oficialmente por los celtistas en las redes sociales.

5. Se cebó lo de Erik Lira a Francia

Erik Lira | NurPhoto/GettyImages

El pivote vio frustrado su sueño europeo, ya que a pesar de haber hecho exámenes médicos y tener todo arreglado para jugar con el AS Mónaco por los próximos cuatro años, este último no pudo liberar a tiempo una plaza de extranjero, ocasionando que se cayera todo el plan, pues el mercado de transferencias de la Ligue 1 ya acabó.



Gracias a esto, el mundialista seguirá vistiendo la casaca de Cruz Azul, aun cuando se está tratando de encontrarle acomodo en alguna otra liga europea que todavía tenga abierto su mercado de fichajes, tal como Países Bajos, Escocia o Portugal.

6. Gustavo Lema, el elegido por Bravos

Gustavo Lema | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Muy temprano en el Apertura 2026, la directiva de Juárez le dio las gracias al portugués Pedro Caixinha por sus malos resultados, dejando como interino al español Salvador Valero, quien tuvo una buena Leagues Cup, pero en la liga local siguió arrastrando el prestigio del equipo, que no ha sumado ni un solo punto luego de seis jornadas disputadas.



Debido a todo esto, el argentino será el nuevo mandamás, así lo confirmó César Merlo. El sudamericano conoce muy bien el fútbol mexicano, ya que fue auxiliar de su compatriota Antonio Mohamed en Veracruz, Xolos, América, Monterrey y Pumas, aunque sí llegó a ser el técnico en jefe del equipo universitario tras la salida del Turco.

7. Patricio Salas se aventuró a Portugal

Patricio Salas fue cedido a préstamo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto! 💪💥 pic.twitter.com/2SQLvsHul6 — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

César Merlo dio a conocer que el delantero del América se pondrá a disposición del Famalicao, ya que fue cedido por un año con opción de compra pactada en dos mde por el 50 por ciento de la ficha, esto con el objetivo de que sume más minutos y gane experiencia europea.



Si bien no fue pieza clave, el canterano capitalino formó parte del tricampeonato de liga azulcrema.

8. Santos Laguna buscó a Nicolás Tripichio

Nicolás Tripichio | NurPhoto/GettyImages

Los Guerreros lanzaron una oferta para comprar al pivote del San Lorenzo Almagro de Argentina, así lo notificó César Merlo, sin embargo, esta fue rechazada. Al parecer, el cuadro de la Comarca había puesto sobre la mesa una cifra cercana a los dos mdd por la ficha completa del argentino.

9. Alan Mozo, de tuzo a celeste

🙏🏻 | Gracias, Alan Mozo por haber defendido el blanco y azul de Pachuca:



¡Éxito en tu próximo reto! pic.twitter.com/hfwELAu2AA — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) August 31, 2026

El lateral derecho estuvo el último torneo con Pachuca, cedido desde Chivas, sin embargo, no jugó mucho debido a una lesión que arrastraba.



Ahora, el canterano puma ha sido traspasado a Cruz Azul a cambio de 3.3 mdd, finalizando de forma anticipada su cesión con el club hidalguense. La Máquina Celeste se hizo con el defensa de forma definitiva, ofreciéndole un contrato por tres años, a pesar de los rumores recientes que mencionaban un interés del Rebaño Sagrado por darle una segunda oportunidad.

10. Brian Rodríguez desechó la oferta del Ajax Ámsterdam

Brian Rodríguez | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro futbolista del América que constantemente ha manifestado su interés por jugar en Europa es el mundialista uruguayo, pero ahora que había una oportunidad optó por quedarse en el Nido.



El conjunto de los Países Bajos lo quería fichar a cambio de doce mdd, pero la directiva capitalina no quiso desprenderse del extremo.



Rayito veía con buenos ojos salir a la Eredivisie, pero fue convencido para mantenerse en Coapa.

11. ¿Carlos Acevedo interesa en España?

Carlos Acevedo | Jam Media/GettyImages

Según la cuenta Diário de Transferencias de Portugal, el Rayo Vallecano de España habría presentado una oferta formal de dos mde por el guardameta de Santos Laguna. Sin embargo, esa noticia fue rápidamente desmentida desde México.

12. Luciano Gondou, el objetivo universitario

Luciano Gondou | SOPA Images/GettyImages

Arath Uvalle de VAVEL México y ‘Fútbol sin Frontera’ informó que el técnico Víctor Manuel Vucetich dialogó anteriormente con el delantero argentino llegando a un acuerdo tras sondear sus condiciones personales.



Supuestamente, al atacante sudamericano del CSKA Moscú de Rusia le agrada el proyecto de Tigres, incluso la oferta de los regios es la más atractiva hasta ahora en la mesa rusa.

13. Kevin Zenón, cerca de ser rojinegro

Kevin Zenón | Marcelo Endelli/GettyImages

Desde hace un tiempo se había informado que el extremo izquierdo del Boca Juniors de Argentina estaba en la mira del Atlas.



Al parecer, el argentino sí se pondrá la casaca tapatía, ya que el club lo habría conseguido a préstamo por un año con opción de compra, sujeto a objetivos individuales, así lo notificó Arath Uvalle, aunque los Zorros deben liberar primero una plaza de extranjero.

14. ¿Rodrigo Schlegel o Manuel Capasso al Ave?

Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel | ULISES RUIZ/GettyImages

Debido a que el Atlas tiene que liberar una plaza de No Formado en México, Arath Uvalle indicó que el sacrificado podría ser cualquiera de los dos defensas centrales argentinos, los cuales interesarían al América.

15. ¿Álvaro Fidalgo retorna a México?

Álvaro Fidalgo | Fran Santiago/GettyImages

Supuestamente el mediocampista español no entraría en planes del Real Betis de España, por eso se habló de su posible regreso al América, sin embargo, no sería así por los percances económicos que tiene el club.



Según Arath Uvalle, Rayados está evaluando una propuesta para presentarla al cuadro bético, la cual sería una cesión durante un año, con ellos absorbiendo el cien por ciento del salario.



Asimismo, Toluca también ve con buenos ojos al Maguito.

16. Denzell García o Iván Tona, los reemplazos de Erik Lira

Denzell García | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

El periodista de TV Azteca, David Medrano, había comentado que los pivotes de Juárez y Xolos, respectivamente, estaban en la mirada de Cruz Azul para tomar el puesto vacante que iba a dejar su capitán.



Pero ahora que se cayó el fichaje del contención con el AS Mónaco, La Máquina dejaría de lado este tema.

17. Arnaut Danjuma, en el radar de la UANL

Arnaut Danjuma | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Según la información compartida por Raoul ‘Pollo’ Ortiz, el extremo izquierdo del Valencia de España sería otra de las opciones que maneja Tigres para reforzar su ataque.



El neerlandés tiene contrato con los Murciélagos hasta junio del 2028.

18. Nathan Silva continuará en CU

Nathan Silva | Manuel Velasquez/GettyImages

César Merlo compartió que el Botafogo de Brasil había lanzado una oferta por el central de los Pumas, pero estos rechazaron. La Estrella Solitaria ofreció dos mdd, lo cual no fue suficiente para que los auriazules dejaran ir al brasileño, a quien nada más le quedan ocho meses de contrato.

19. Esteban Lozano, el nuevo guerrero de la Comarca

Esteban Lozano llega a La Laguna para convertirse en un nuevo Guerrero. ⚔️



Delantero de gran fortaleza física y presencia en el área, preparado para disputar cada balón y dejarlo todo por nuestros colores.



¡Bienvenido a Club Santos Laguna, Esteban! 🇳🇬🔥



📰:… pic.twitter.com/KWkCSNE0ew — Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2026

La semana pasada se había reportado que el delantero iba a dejar al América para reforzar a Santos Laguna, lo cual se hizo oficial.



El canterano azulcrema, que estuvo el último año cedido con Puebla, arriba en calidad de préstamo hasta diciembre del 2026, contando con una opción de compra.

20. Andrea Belotti, en la agenda regia

Andrea Belotti | NurPhoto/GettyImages

Otro de los tantos nombres que maneja Tigres para reforzarse es el italiano, quien actualmente no tiene equipo tras su paso por el Cagliari de su país.



El periodista italiano Cristiano Abbruzzese dijo que el centro delantero sí es opción para los felinos, aunque está en evaluación porque el atacante ha tenido complicaciones físicas y eso es algo importante antes de avanzar en la negociación.