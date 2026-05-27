Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Pizarro, Juárez, Araújo, Ocampos, Flores, 'Cucho', Sánchez, Martínez y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, concluyó con Cruz Azul levantando su décimo título, mientras Pumas cumplió 15 años sin ser campeón.



Ahora es tiempo de enfocarse en el Mundial 2026, sin embargo, el famoso Fútbol de Estufa ya dio comienzo con los rumores de fichajes, además de las altas y bajas oficiales que están anunciando algunos equipos.



Aquí están las últimas noticias rumbo al Apertura 2026:

1. Julián Araújo podría jugar por primera vez en México

Julián Araújo | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El lateral derecho, que aún se desconoce si estará en el Mundial 2026 con la selección mexicana, es bien visto por escuadras del balompié azteca, tanto que quieren hacerlo dejar Europa.



El mexicoamericano del Bournemouth de Inglaterra está cedido con el Celtic de Escocia, donde ya fue campeón, pero tanto Rayados como Cruz Azul lo quieren para el siguiente semestre.



El reportero Gerardo González del periódico El Heraldo y ‘Vamos Azul’ de Bolavip indicó que el nuevo director deportivo del club regio, el neerlandés Dennis te Kloese, ya contactó al defensor para un posible fichaje, con este último viendo con buenos ojos aterrizar en la Liga MX.



Sin embargo, sabe que La Máquina Celeste también lo buscaría, entonces se siente atraído, aunque esta no ha presentado ninguna oferta formal.

2. ¿El Real Madrid seguirá de cerca de Gilberto Mora?

Gilberto Mora | Jam Media/GettyImages

El periodista Alejandro Orvañanos de Claro Sports informó que el club merengue estará monitoreando al mediocampista de Xolos de Tijuana durante el Mundial.



La realidad es que no hay ninguna oferta formal del club español por el seleccionado nacional, mas su rendimiento será evaluado en el certamen internacional para considerarlo a futuro.

3. Joel Huiqui se queda al frente de La Máquina

Joel Huiqui | CARL DE SOUZA/GettyImages

Tras lograr conquistar el título, la directiva cementera optó por darle el voto de confianza a su canterano para seguir al frente el próximo semestre.



En entrevista, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, confirmó que el timonel se queda para buscar refrendar su corona.



De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, todo estaría acordado para darle un vínculo por los próximos dos años, lo cual podría hacerse oficial próximamente.

4. Quieren a Gabriel Milito en Argentina

Gabriel Milito | ULISES RUIZ/GettyImages

El buen trabajo del director técnico no pasó desapercibido en su país, por lo que les gustaría verlo regresar.



FOX Sports informó que Defensa y Justicia ya preguntó por El Mariscal, algo de lo que está consciente Chivas.



Ante este panorama, el Rebaño Sagrado ya estaría trabajando en una oferta de renovación para el argentino buscando evitar cualquier sorpresa.



El contrato de Gaby es hasta el 2027, pero se buscaría expandirlo al 2029.

5. Lucas Ocampos, un deseo del River Plate

Lucas Ocampos | Jam Media/GettyImages

El periodista Mauro Palacios de TyC Sports y Radio 10 comunicó que El Millonario ya preguntó por la situación del extremo izquierdo, al cual quieren como fichaje para el próximo torneo.



De cualquier forma, luce muy complicado que el argentino salga de Rayados, ya que el equipo no tiene intención alguna de dejarlo ir, esperando que finalmente pueda convertirse en un gran referente.

6. Miguel Merentiel, una vez más puesto en México

Miguel Merentiel | MARCOS BRINDICCI/GettyImages

A lo largo de los últimos tres años, el nombre del uruguayo ha sido vinculado al fútbol mexicano, con Monterrey, América, Tigres y Toluca.



Desde Boca Juniors plantean dejar ir al delantero y el Diario Olé enfatizó que los clubes aztecas siguen de cerca su situación, mas la gran problemática sería el precio, ya que su cláusula de rescisión rondaría los 18 millones de dólares.

7. Posible limpia en Santos Laguna

Ramiro Sordo | Jam Media/GettyImages

Luego de un año para el olvido, los Guerreros ya trabajan en su reestructuración bajo el mando del nuevo estratega, el portugués Renato Paiva, esperando recibir ofertas por varios de sus elementos para liberar plazas de extranjeros y abrir espacios para posibles refuerzos.



El periodista Axel Ramírez de ‘Modo Guerrero’ dio una lista de posibles jugadores que podrían decir adiós en este verano: el arquero Carlos Acevedo, por el cual escucharían ofertas; el extremo derecho argentino Ramiro Sordo, el extremo izquierdo colombiano Cristian Dájome y el centrocampista español Fran Villalba, de los cuales evalúan su baja; finamente, el pivote peruano Pedro Aquino, que está a préstamo con el Alianza Lima, acaba su cesión y se desconoce si entrará en planes.

8. Desmienten partida de Efraín Juárez

Efraín Juárez | Hector Vivas/GettyImages

Claro Sports reveló que el técnico de los Pumas tendría en puerta ofertas desde la MLS y Europa para dejar a los felinos, sin embargo, el estratega busca respetar su contrato con la institución, al menos así lo indicó su representante, David Baldwin.



“Sólo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, escribió el agente a través de su cuenta de X.



La oferta más tentadora viene desde el Anderlecht de Bélgica, pero a pesar de esta información, El Francotirador del Diario Récord ventiló que hay dudas en Efrastóteles, ya que la directiva le habría dicho que no habría refuerzos importantes de cara al próximo torneo porque la apuesta sería potenciar la Cantera, algo que no convence al mundialista.

9. Andrés Gudiño no se mantendría en Cruz Azul

Andrés Gudiño | Jam Media/GettyImages

Debido a la lesión del colombiano Kevin Mier, el guardameta tuvo la difícil tarea de reemplazarlo bajo el arco realizando un excelente trabajo, pero a pesar de eso, en cuanto el cafetalero se recuperó, volvió a ser suplente.



No obstante, las cualidades del campeón celeste no pasaron desapercibidas levantando el interés de equipos como Tigres y Atlante, los cuales habrían presentado ofertas formales de acuerdo con Fer Esquivel.



Pero, según El Francotirador del Diario Récord, la propuesta de los Potros de Hierro no es muy buena económicamente y la de los universitarios no sería real, así que ya veremos que sucede.



El ex Venados de Mérida está a un año de culminar su vínculo con La Máquina y al no tener garantía de minutos, se buscaría una salida beneficiosa entre ambas partes.

10. Julián Quiñones no volverá a México

Julián Quiñones | Abdullah Ahmed/GettyImages

Pese al interés de Monterrey y otros conjuntos por traer de vuelta al colombiano nacionalizado mexicano, eso no se podrá.



El delantero renovó por tres años más su contrato con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, es decir, hasta el 2029, apagando así cualquier posibilidad de retornar al fútbol mexicano.

11. Kevin Lomónaco, otra vez en la órbita MX

Kevin Lomónaco | Marcelo Endelli/GettyImages

Desde el año pasado, el argentino ha sido vinculado con el fútbol mexicano y una vez más es así.



León es aquel que buscaría el fichaje del defensa central del Independiente Avellaneda, sin embargo, este no tendría interés alguno de arribar en México porque su prioridad es dar el salto a Europa.



Debido a esto, desde Argentina han revelado que sus agentes ya están buscando ofertas, especialmente desde Portugal.

12. Se la ponen difícil a Chivas con Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

La semana pasada se reportó que el Guadalajara habría iniciado conversaciones para intentar el fichaje del pivote, sin embargo, como es costumbre, luce complicado que el equipo rojiblanco logre la contratación porque los clubes le ponen precios muy altos a los elementos nacionales.



Se sabe que Gabriel Milito quiere en sus filas al mediocampista, pero, Bravos de Juárez quiere sacar provecho y habría perdido diez mdd aun cuando aceptarían jugadores a cambio como tiene pensado el Rebaño Sagrado, algo que atora toda la negociación.

13. Cucho Hernández agrada a Monterrey

Cucho Hernández | NurPhoto/GettyImages

ABC Deportes compartió que el colombiano está en el radar del club regio, pero la operación no sería sencilla.



El delantero tiene contrato con el Real Betis de España hasta el 2030 y estaría tasado en 35 mde para darle salida.



El cafetalero estará en el Mundial con su selección.

14. Guillermo Almada, opción para los Pumas

Guillermo Almada | Rafa Babot/GettyImages

Con el rumor de la posible salida de Efraín Juárez, Universidad Nacional tendría un plan B en caso de que todo se haga realidad.



El periodista Diego Sandoval de W Deportes comunicó que la directiva auriazul ya maneja alternativas y una es el uruguayo, quien quedó libre tras desvincularse del Real Oviedo de España al haber descendido de LaLiga.

15. Rodolfo Pizarro volvería a sus inicios

Rodolfo Pizarro | Jam Media/GettyImages

La semana pasada se supo que el oriundo de Tampico habría pedido su salida de Bravos de Juárez para cambiar de aires y tal parece que el club que lo vio nacer podría abrirle las puertas.



El periodista argentino César Luis Merlo informó que la directiva de Pachuca se encuentra en negociaciones para repatriar al mediocampista, ofreciendo a cambio a dos de sus elementos: el pivote Pedro Pedraza y el mediocentro Juan Sigala.

16. Nicolás Larcamón, nuevo técnico del Sporting Gijón

Nicolás Larcamón | Agustin Cuevas/GettyImages

Tal como se había adelantado, el argentino vivirá una nueva aventura y será con el conjunto español, que lo anunció como su nuevo estratega.



A pesar de que sonaba para tomar las riendas de algún club mexicano, el sudamericano tendrá una buena prueba en Europa con el cuadro de Asturias, de la segunda división.

17. Juan Brunetta sigue siendo colocado fuera de Tigres

Juan Brunetta | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La semana pasada se indicó que el América podría aprovechar que el argentino no quiere seguir con los regios, pero el atacante tendría otra opción para continuar su trayectoria.



César Merlo desmintió que las Águilas tengan en su radar al mediocampista, mas Cruz Azul sí estaría analizando su fichaje.



En su reporte explicó que el sudamericano habría sido ofrecido en La Noria, así que se lo están pensando para ver si mandan una oferta.

18. Monterrey, con la mente puesta en Manuel Rengifo

Manuel Rengifo | Gabriel Aponte/GettyImages

Desde Colombia reportan que Rayados ya comenzó un sondeo serio para intentar concretar la llegada de la joya colombiana.



El zurdo de 21 años, que puede jugar como enganche o interior, milita con el Atlético Nacional de su país, sin embargo, habría competencia para llevar a cabo la transferencia.



La Lazio y el Sassuolo de Italia, así como el Sporting Lisboa de Portugal y un cuadro grande de Sudamérica, ya han preguntado condiciones por el futbolista verdolaga.

19. Felipe Rodríguez extendió lazos con Tigres

Felipe Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El periodista de TUDN, Vladimir García, dio a conocer que el guardameta amplió su vínculo con la U de Nuevo León.



Desde el interior del club regio, es visto como pieza importante porque aporta mucha experiencia y liderazgo en el día a día.

20. ¿Edson Álvarez podría volverse rayado?

Edson Álvarez | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Según el periodista David Faitelson, El Machín podría convertirse en nuevo jugador de Monterrey luego del Mundial.



Se debe recordar que el pivote fue rescindido por el Fenerbahçe de Turquía y debe volver con el West Ham United de Inglaterra, donde no entraría en planes. Con todo esto, el dos veces mundialista podría volver al fútbol mexicano, aunque por ahora se trata de un simple rumor.

21. Ramón Juárez perdería sus alas

Ramón Juárez | Hector Vivas/GettyImages

W Radio Deportes informó que el defensa del América ha despertado un fuerte interés en Monterrey y es del total agrado del técnico argentino Matías Almeyda.



El zaguero no ha recibido muchos minutos bajo el mando del técnico brasileño André Jardine, por ello, podría no entrar en planes del club azulcrema y buscaría su salida a otro lado donde le aseguren regularidad.



Supuestamente, La Pandilla estaría dispuesta a pagar 4.5 mdd.

22. Habrá más André-Pierre Gignac si Tigres gana la CONCACAF

André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con el periodista Pello Maldonado, si los regios logran hacerse con el título de la Copa Campeones de la CONCACAF frente al Toluca, la directiva está contemplando renovar por seis meses más al goleador francés, para que pueda retirarse compitiendo en la Copa Intercontinental.

23. Alan Lescano y Maxi Gómez, en el radar albiazul

Maxi Gómez | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

Diego Medina de TUDN y Felipe Galindo del Diario AS revelaron que ambos futbolistas son candidatos para reforzar a La Pandilla.



Si bien están en agenda, los mismos periodistas indicaron que los dos no son opciones principales.



El primero es argentino y juega como extremo izquierdo con el Boca Juniors de su país, mientras el segundo es uruguayo y se desempeña como delantero en el Nacional Montevideo de su país.

24. Andrés Sánchez apunta al Barrial

Andrés Sánchez | Agustin Cuevas/GettyImages

ABC Deportes compartió que el guardameta del San Luis gusta a la directiva albiazul, por lo que buscarían traerlo para generarle competencia interna a Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien seguiría siendo el titular.



El arribo del portero tunero podría darse porque el uruguayo Santiago Mele estaría con pie y medio fuera de la institución, a menos que Matías Almeyda tenga otra opinión. El ex Tepatitlán culmina contrato con los Colchoneros aztecas el próximo año.

25. Marcelo Flores quiere salir de Tigres

Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

Pello Maldonado reveló que el méxico-canadiense no tiene intenciones de continuar su carrera con los regios. Los representantes del extremo se acercaron a la directiva para pedir su salida, así que la final de la Concachampions podría ser su última aparición con el club.

26. Historia agridulce para Josef Martínez en México

Josef Martínez | Francisco Vega/GettyImages

A pesar de que llegó como uno de los refuerzos más llamativos para el semestre, el venezolano tuvo muy poca actividad con Xolos de Tijuana, sumando apenas nueve encuentros, uno como titular, y un tanto.



De acuerdo con distintos reportes, el delantero habría puesto fin a su relación laboral con el club fronterizo, así que ya analiza opciones para continuar su carrera y vería con buenos ojos un retorno a la MLS, donde ha vivido su mejor etapa.