Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Ramos, Sepúlveda, Álvarez, Sancho, Rotondi, Leyva, Castañeda, Vargas y más

Se están por disputar las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas de algunos conjuntos y a esparcirse los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Johan Rojas volverá con Monterrey

Agradecemos a Johan Rojas por esta etapa como jugador de nuestro equipo, deseándole éxito en lo que venga. #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/p4yvmI9jYL — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 29, 2025

Este fin de semana, los Rayos del Necaxa dieron a conocer sus primeras bajas para el siguiente campeonato. Uno de ellos es el extremo colombiano, quien debe volver con Rayados, dueño de su carta.



No obstante, se desconoce si el atacante sudamericano entrará en planes del técnico español Domènec Torrent.

2. Iván Rodríguez también salió de Necaxa

Agradecemos a Iván Rodríguez por toda la entrega y profesionalismo en este año con los Rayos, deseándole mucho éxito en lo que venga. #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/CiujZmhRbs — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 30, 2025

Del mismo modo, los Rayos agradecieron al Jefecito por su estadía en el equipo, por lo que ahora debe regresar con León, dueño de su carta.



El contención logró elevar su nivel con los hidrocálidos, así que podría entrar en planes del técnico de los Panzas Verdes, Ignacio Ambriz.

3. Diego de Buen, otra baja de los Rayos

Gracias @DiegoDBuen por tu profesionalismo y dedicación en estos torneos con el equipo. Todo lo mejor en lo que viene, Rayo. #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/sy42LDtF9r — Club Necaxa (@ClubNecaxa) December 1, 2025

El contención había llegado al Necaxa a petición del estratega argentino Nicolás Larcamón, así que ya no entra en planes de la directiva.



El también defensor fue comprado desde el Puebla, por ello, ahora tendrá que buscar un nuevo destino.

4. Chivas ya negocia por Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Apenas acabó su participación en el campeonato y el Guadalajara ya está buscando un nuevo refuerzo.



El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el Rebaño se le adelantó al América y estaría cerca de cerrar al centrocampista.



Del mismo modo, el periodista Fernando Esquivel compartió que existe un acuerdo verbal por un contrato de cuatro años.



Se dice que el mexicoamericano del Chicago Fire de la MLS declinó las opciones de Rayados y las Águilas.



El conjunto estadounidense quiere de cinco a seis millones de dólares y el cuadro tapatío no tiene problema en acordar lo pedido, después de que fuera rechazada su primera oferta entre 3 y 3.5 mdd.

5. André Jardine seguirá al frente del América

André Jardine | Azael Rodriguez/GettyImages

Pese a que acabo el año sin ningún título, el estratega brasileño ha recibido el total respaldo de la directiva azulcrema para mantenerse al timón.



El presidente deportivo Santiago Baños respetará el contrato del sudamericano, que está vigente hasta el verano del 2027.

6. América busca el fichaje de Kevin Castañeda

Kevin Castañeda | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista fue uno de los mejores jugadores de Xolos de Tijuana en el semestre, algo que no pasó desapercibido.



De acuerdo con 365Scores, las Águilas están negociando por el atacante de 26 años, incluso para bajar el precio han ofrecido a algunos futbolistas como el chileno Igor Lichnovsky, el neerlandés Javairo Dilrosun, el uruguayo Rodrigo Aguirre y el chileno Víctor Dávila.



Los Canes Aztecas desean ocho millones de dólares por la transferencia.

7. Kevin Álvarez ya no entraría en planes del América

Kevin Álvarez | Manuel Velasquez/GettyImages

Diferentes reportes confirman que la directiva azulcrema ya planea cómo fortalecer su plantilla.



Por ese motivo, el lateral derecho sería una de las bajas rumbo al Clausura 2026, pues ya no sería tomado en cuenta por André Jardine.



El seleccionado nacional tuvo muchas irregularidades este año.

8. Miguel Borja es deseado en México

Miguel Borja | Marcos Brindicci/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira comunicó que hay tres equipos de la Liga MX que quieren al colombiano del River Plate de Argentina, con uno de ellos adelantándose en las negociaciones.



El periodista Carlos Ponce del Diario Récord reveló que se trata de Tigres, que ya sostuvo sus primeras pláticas para conocer las condiciones del delantero cafetalero.



El próximo 31 de diciembre finaliza el vínculo del Colibrí con El Millonario.

9. Víctor Guzmán quiere salir de Rayados

Víctor Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde la Sultana del Norte señalaron que El Toro desea partir de La Pandilla en este mercado de invierno.



Fue el periodista David Faitelson quien reveló que el defensa central ya comunicó su postura a la directiva.



Ante esto, el principal candidato para hacerse con el seleccionado nacional sería Chivas, aunque su carta alcanza un valor de 5.5 mde, según el portal especializado Transfermarkt.

10. José Juan Macías renovaría con los Pumas

José Juan Macías | Manuel Velasquez/GettyImages

Pese a que diferentes medios indicaron que no se alargaría el vínculo del delantero con los universitarios, tal parece que las cosas son otras.



César Merlo informó que JJ y los felinos llegaron a un cuerdo para darle otro año, lo que significa un voto de confianza para el canterano rojiblanco.



Y aunque no jugará el Clausura 2026, podría volver para el Apertura 2026.

11. Sergio Ramos fue ofrecido al AC Milán

Sergio Ramos | YURI CORTEZ/GettyImages

Después de que El Chiringuito diera a conocer que el español no seguiría con Rayados, ahora se sabe cual podría ser el nuevo destino del defensa.



El periodista italiano Alessandro Jacobone comentó que el entorno del campeón del mundo acercó su nombre a Il Diavolo en días recientes.



El histórico merengue no sólo es deseado en Italia por los rossoneri, la Juventus y el Como, pues el Galatasaray de Turquía, el Inter Miami, San Diego FC y Los Ángeles FC, todos de la MLS, y el Al-Hilal de Arabia Saudita están en la lucha por llevarlo a sus filas.

12. Vitinho Ferreira, en el radar del América

Vitinho | Francisco Vega/GettyImages

Con información de Diego Sandoval de W Deportes, aparte de Kevin Castañeda, otro jugador de Xolos que interesa en el Nido es el extremo derecho brasileño.



El Velociraptor está tasado en tres millones de dólares, un precio que es accesible para los Millonetas, sin embargo, Tijuana también querría al delantero Rodrigo Aguirre para sellar la negociación.

13. Mateusz Bogusz, ¿de Cruz Azul al América?

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur reveló que los emplumados irían nuevamente por el polaco, que desearía abandonar La Noria.



La fuente añade que las Águilas no ven con malos ojos hacer otro intento por el centrocampista, sin embargo, no son los únicos interesados, ya que el Chicago Fire, el Sporting Lisboa de Portugal y el Sevilla de España también lo quieren.

14. Martín Varini dejó a Juárez y se alista con Necaxa

Martín Varini | Jam Media/GettyImages

Bravos lanzó un comunicado para informar sobre la salida del técnico uruguayo, que los llevó a su primera Liguilla de la historia y que decidió no renovar su vínculo.



Se debe recordar que el charrúa tomará el reto de levantar a los Rayos. El estratega firmará por un año con renovación automática en caso de clasificar a la Liguilla.

15. Juárez eligió a Pedro Caixinha como su nuevo técnico

Pedro Caixinha | Buda Mendes/GettyImages

Tras la partida de Martín Varini, Bravos ya tiene a su nuevo mandamás en el banquillo y se trata de un viejo conocido del fútbol mexicano.



El portugués firmará por un año con opción a renovar, siempre y cuando califique a la Liguilla. Y ahora, sólo falta el anuncio oficial de los fronterizos avisando el arribo del Forcado.

16. Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho salieron de Pumas

Miguel Mejía Barón | Agustin Cuevas/GettyImages

Esta semana se dieron a conocer las salidas del Doctor y Saracho. El primero deja su cargo como vicepresidente deportivo de los auriazules, mientras el segundo fue cesado como director de estrategia deportiva.



Después de cuatro años en la institución, el estratega de México en el Mundial 1994 da un paso al costado.

17. Antonio Sancho, nuevo vicepresidente de Pumas

Nuestro presidente, Luis Raúl González, le da la bienvenida al vicepresidente deportivo Antonio Sancho, con lo que inicia una nueva etapa en el Club Universidad Nacional. 🐾



Confiamos en que su experiencia y liderazgo fortalecerán el proyecto deportivo de nuestra institución. ⚽️… pic.twitter.com/0qfR6Zq3o4 — PUMAS (@PumasMX) December 2, 2025

Apenas se dio a conocer la partida de Miguel Mejía Barón y Universidad Nacional presentó a su canterano como su nuevo vicepresidente deportivo.



Al mismo tiempo, el ex de Tigres respaldó a Efraín Juárez como su técnico, aunque tendría opciones por si las cosas no funcionan: Memo Vázquez Jr como técnico y Alfonso Sosa como su auxiliar.

18. Carlos Rotondi se acercaría a Tigres

Carlos Rotondi | Manuel Velasquez/GettyImages

El periodista Alejandro Gómez rumoró que ante el interés de Cruz Azul por un extranjero, tendrían que sacrificar a uno de los foráneos para liberar una plaza y el elegido sería el lateral izquierdo.



Debido a esto, el argentino estaría adelantado para unirse a los felinos, siendo del agrado del cuerpo técnico.

19. Chivas ya negocia por Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda | Simon Barber/GettyImages

Se ha informado que el Guadalajara busca comprar al Cuate, quien ya dio luz verde siempre y cuando ambos clubes lleguen a un acuerdo.



Según César Merlo, el técnico argentino Gabriel Milito tiene como prioridad el arribo del delantero de Cruz Azul.



Por otro lado, el Diario Récord afirmó que el Rebaño está dispuesto a pagar la cláusula rescisión del atacante.

20. Kevin Mier es buscado en Europa y Brasil

Kevin Mier | Jam Media/GettyImages

Ekrem Konur dio a conocer que el guardameta colombiano de Cruz Azul es pretendido en el Viejo Continente y en el fútbol brasileño, sin embargo, no reveló los nombres de los interesados. De cualquier forma, por ahora el cancerbero está lesionado y se espera su retorno a las canchas en el 2026.

21. Sí hay interesados en Javier Hernández

Javier Hernández | Agustin Cuevas/GettyImages

Luego de desatar las burlas de los rivales y el enojo de los Chiva-hermanos, Chicharito no renovará con el Guadalajara.



Y a pesar de su bajo nivel, el conductor de ESPN, Sergio Dipp, comunicó que el delantero analiza opciones en el extranjero, en específico, de la MLS, por lo que no piensa en el retiro.



El periodista confirmó que el mundialista ya cuenta con propuestas para regresar al fútbol de los Estados Unidos.

22. Chivas ya trabaja en la renovación de Armando González

Armando González | Jam Media/GettyImages

Se dio a conocer que el Guadalajara se encuentra en negociaciones avanzadas para extender el vínculo de La Hormiga, esperando que sea por los próximos cinco años.



Tanto el club como el entorno del canterano han sostenido diversas reuniones para definir los términos de su continuidad. Las pláticas han progresado de forma positiva y todo apunta a que el acuerdo está cada vez más cerca de concretarse.



El contrato del delantero está próximo a finalizar.

23. Pumas lanzaría oferta por James Rodríguez

James Rodríguez | Jordan Bank/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra aseguró que próximamente la UNAM lanzará una oferta por el mediocampista, que no renovó con León, aunque tiene competencia con la MLS, mientras el mundialista cafetalero ya rechazó una oferta del Aris Limassol de Chipre.



“Hay un equipo de MLS que está muy interesado. Hace una semana contábamos Aris Limassol quería hacerle la oferta a James Rodríguez para que se convirtiera en el jugador mejor pagado en Chipre, James rechazó la oferta”, reveló el comunicador.

24. Ángel Chávez por Raúl Martínez

Raúl Martínez | Simon Barber/GettyImages

César Merlo escribió que Necaxa y Chivas están a punto de cerrar un intercambio que llevará a los dos defensas a cambiar de escudo.



Al parecer, sólo restan detalles mínimos para que el movimiento se haga oficial y se trataría de una operación definitiva, con ambas escuadras manteniendo el 50 por ciento de los derechos federativos de los zagueros.



Chávez es canterano de los Rayos, pero no logró debutar en Primera División, arribando desde el Tepatitlán de la Liga de Expansión, además de haber representado a México en la sub-18 y sub-20.



Por el otro lado, Martínez sí llegó a jugar en el máximo circuito con el Rebaño y buscará consolidarse.

25. Anderson Duarte reforzará a San Luis

Anderson Duarte | Sergio Mejia/GettyImages

Desde hace unas semanas se informó que el extremo derecho uruguayo dejaba de pertenecer al Mazatlán para volver al Toluca, sin embargo, este último no lo tiene contemplado, así que debieron buscarle nuevo destino.



Los Diablos Rojos lo ceden a préstamo por un año con los Colchoneros mexicanos, teniendo una opción de compra.

26. Puebla habría fichado a Juan Pablo Vargas

Juan Pablo Vargas | Eurasia Sport Images/GettyImages

Tanto Pipe Sierra como César Merlo notificaron que La Franja se habría hecho con el defensor tico, procedente del Millonarios de Colombia.



Las fuentes aseguraron que El Ballet Azul cobrará una compensación por rescindir su contrato.



Será durante esta semana cuando el centrocampista arribe a México.

27. Necaxa cerró a Danny Leyva

Danny Leyva | Alika Jenner/GettyImages

Del mismo modo, César Merlo compartió que el mediocampista del Seattle Sounders de la MLS es nuevo refuerzo de los Rayos. De acuerdo con la fuente, los hidrocálidos compraron la carta del estadounidense, quien firmaría por los próximos tres años, con opción a un cuarto.

28. ‘Chicho’ Arango también es buscado por Xolos

‘Chicho’ Arango | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

La semana pasada se informó que el San José Earhquakes de la MLS rechazó una oferta de los Pumas por el delantero, aunque las negociaciones continuaban.



De cualquier forma, el periodista estadounidense Tom Bogert confirmó que Tijuana habría entrado en la puja por el colombiano.