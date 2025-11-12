Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Pachuca va por el Play-In sin Jaime Lozano

Los Tuzos lograron instalarse en el repechaje del semestre y buscarán meterse a la Liguilla venciendo a Pumas, sin embargo, tomaron la decisión de jugarlo sin El Jimmy en el banquillo.



La institución lanzó un comunicado para dar a conocer que la partida del Hecho en CU fue en común acuerdo. Tras 24 duelos dirigidos, el estratega arrojó ocho triunfos, cuatro empates y doce tropiezos.

2. Esteban Solari, el elegido por los Tuzos

Diferentes medios reportaron que el argentino reemplazará a Jaime Lozano en Pachuca. El Tano firmará por lo que resta del año con opción para seguir hasta el 2026. Si bien aún no es algo oficial, el exdelantero ya tendría todo cerrado, además presenció el entrenamiento del club y tuvo una reunión con la directiva este martes. Tras ello, el sudamericano salió del país para tramitar su visa de trabajo. De este modo, buscaría el pase a la Fiesta Grande frente al club que defendió como futbolista.

3. Daniel Aceves quiere salir de Pachuca

El portal Fútbol Total reveló que el lateral izquierdo tiene deseos de marcharse de la Bella Airosa.



La misma información explicó que el América, Chivas y Tigres han alzado la mano para ficharlo, pero los regios son los que llevan la delantera porque su propuesta es la más satisfactoria.



El tuzo cuenta con experiencia en España tras militar en el Real Oviedo.

4. León ya definió algunos descartes, entre ellos, Carlos Cisneros

El periodista Paco Montes notificó que La Fiera ya tiene definidos a los futbolistas que no continuarían en el equipo para el Clausura 2026.



Uno es El Charal, extremo izquierdo que llegó desde Chivas en este 2025, mientras los otros que no entrarían en planes son el arquero Alfonso Blanco y el delantero Ettson Ayón.

5. Jordan García sería enviado a Pachuca desde León

El arquero colombiano arribó a La Fiera como plan a futuro, sin embargo, será enviado a los Tuzos, ya que no entra en los planes del técnico Ignacio Ambriz, reportó el periodista Ezequiel Gasca.



El plan es que el cafetalero le haga competencia a Carlos Moreno, quien se mostró algo irregular al final del semestre.

6. Jesús Martínez confirmó la partida de James Rodríguez

La salida del colombiano de León ha sido un tema muy tocado las últimas semanas, hablándose de que no renovaría y buscaría acomodo en la MLS, Colombia o en el mismo México. Y ahora, el presidente del Grupo Pachuca dio por hecho que el mediocampista se marcha del Bajío.



“Terminó su contrato. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera (Lionel) Messi en Argentina. Estamos contentos de que él fue feliz estando acá e México y desearle lo mejor”, dijo previo a la investidura del Salón de la Fama 2025.



En 34 compromisos, el tres veces mundialista cafetalero aportó nueve goles y cinco asistencias.

7. San Luis seguirá apostando por Guillermo Abascal

Pese a los rumores que señalaron que el español podría salir de los Tuneros porque no alcanzaba a convencer con su estilo, al final se mantendrá en el club, así lo informó el periodista argentino César Luis Merlo.



Por otro lado, el periodista Fernando Esquivel explicó que la directiva lo ha ratificado internamente, pero su continuidad estará sujeta a resultados, pues tendría que hacer diez puntos en las primeras seis fechas del torneo.

8. Julio César Domínguez quiere renovar con San Luis

Fernando Esquivel compartió que El Cata tiene deseos de alargar su vínculo con los potosinos al menos por seis meses más.



Supuestamente, el defensa central tiene como objetivo cumplir 20 años de carrera como profesional y anhela que su adiós a las canchas sea frente al Cruz Azul, club de sus amores.

9. Fernando Gago acabó su estadía con Necaxa

Pese a que los Rayos no han hecho oficial la salida del argentino, se sabe que no seguirá al frente, así lo reportó César Merlo. La directiva decidió que no siguiera al frente por no haber calificado a la Liguilla.



Se debe recordar que la semana pasada el Diario Récord ventiló que el uruguayo Martín Varini, estratega de Juárez, sería su reemplazo.

10. Nicolás Benedetti no renovó con Mazatlán

César Merlo informó que el centrocampista colombiano no extenderá su vínculo con los Cañoneros y por ello, ya está escuchando ofertas para sellar su nuevo destino.



El comunicador explicó que los morados le hicieron la propuesta de alargar su estadía, sin embargo, El Poeta la rechazó.

11. Diego Valdés fue ofrecido a León

El chileno se fue del América para este semestre arribando al Vélez Sarsfield de Argentina, donde no la ha pasado nada bien.



El periodista Joaquín Castañeda de ‘Fieramanía’ compartió que el mediocampista fue ofrecido a la directiva esmeralda. No obstante, el impedimento más grande para lograr su fichaje es su alto salario, así que por ello, Grupo Pachuca evaluaría si la inversión en el andino es viable.

12. Ignacio Jeraldino y Joaquín Montecinos, opciones de León

Otros dos nombres ofrecidos a los Panzas Verdes son los dos chilenos, así lo informó el mismo Castañeda de ‘Fieramanía’.



Los dos conocen muy bien el fútbol mexicano. El primero, actual delantero de la Unión Española de Chile, militó en Atlas y Santos Laguna, mientras el extremo derecho, que jugó con Xolos y Querétaro, se encuentra libre tras su paso por el O’Higgins de su país.