Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Valencia, Huiqui, Badaloni, Romaña, Mmaee, Gutiérrez, Alcaraz, Mele y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX continuan, con varias escuadras presentando a sus refuerzos y salidas.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Joel Huiqui fue renovado por Cruz Azul

JOEL HUIQUI RENOVADO COMO DT DE LA MÁQUINA 🚂



El Director Técnico campeón del fútbol mexicano permanecerá en el banquillo Celeste 🫡 pic.twitter.com/pRfGLZV9qm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 8, 2026

Tras la obtención de la décima como estratega interino, la directiva optó por depositar su confianza en el proyecto del creador de ‘La Muertinha’.



A través de sus redes sociales, La Máquina dio a conocer cómo quedó conformado el cuerpo técnico de su canterano, quien además enfatizó que van a pelear por cuatro títulos: Liga MX, Campeones Cup, Leagues Cup y el Campeón de Campeones.



El Pocahontas tendrá como auxiliares técnicos al argentino Facundo Oreja, al portugués Sergio Pinto y a Juan José Martínez.

2. Acabó la segunda etapa de Enner Valencia en Pachuca

👏🏼 | Por una huella que quedará en la historia de nuestra institución y tantas alegrías:



¡Gracias por haber defendido el blanco 🤍 y azul 💙 de Pachuca, @EnnerValencia14! pic.twitter.com/crnwKnJWqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 8, 2026

Los Tuzos dieron a conocer con un comunicado que el delantero ecuatoriano concluyó su estadía en la Bella Airosa, luego de haber estado con su selección en el Mundial 2026.



Dentro del escrito, el club agradeció al Superman, tres veces mundialista con Ecuador, por todo lo que aportó, destacando su primera vivencia, dejando al final un total de 26 goles tras 47 cotejos, quedando dentro del Top 20 de los máximos anotadores de la institución.

3. Alberto Ocejo sale de nuevo de la Comarca Lagunera

🫡 ¡Bienvenido a la Jaiba Brava! 🦀



Jesús Alberto Ocejo, es momento de portar y defender nuestra coraza celeste con orgullo, bienvenido nuevamente a la zona sur de Tamaulipas 💙



➡️ Equipo procedente: Santos Laguna

➡️ Edad: 28 años



👊🏻 ¡A darlo todo por este equipo! 🔥 pic.twitter.com/akCcDal4Qq — Jaiba Brava (@JaibaBrava_TM) July 8, 2026

Santos Laguna informó que el delantero saldrá en calidad de préstamo una vez más para defender la elástica del Tampico Madero de la Liga de Expansión. El canterano lagunero había regresado con los Guerreros luego de haber destacado en la Liga de Plata con Leones Negros, donde consiguió el título y donde fue condecorado como el Mejor Jugador de la Temporada 2024-2025.

4. León anunció el fichaje de Jhohan Romaña

⚠️ ¡𝗣𝗘𝗟𝗜𝗚𝗥𝗢ⵑ 👁️



🎞️ Ver bajo su propio riesgo. pic.twitter.com/IxTLJwW01Q — Club León (@clubleonfc) July 9, 2026

Tal como se había adelantado, finalmente La Fiera hizo oficial el arribo de La Pantera, procedente del San Lorenzo Almagro de Argentina.



Con un ingenioso video, los Esmeraldas dieron la bienvenida al defensa central colombiano, quien firmó un vínculo por los próximos cuatro años.

5. Luis Jiménez se perfila como el arquero titular en Necaxa

#HechoEnNecaxa y listo para seguir defendiendo estos colores ⚪️🔴



Nuestro arquero Luis Jiménez ha extendido su vínculo con el equipo hasta 2031… ¡Vamos, Rayo! ⚡️ pic.twitter.com/423LIhvkR5 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 8, 2026

Con la partida del argentino Ezequiel Unsain al Talleres de Córdoba de su país, los Rayos podrían darle el papel de inicial al cancerbero nacional por encima de Cristopher Andrade. De hecho, el conjunto de Aguascalientes dio a conocer su renovación hasta el 2031.

6. Un refuerzo más para los Rojinegros: Ryan Mmaee

LA ACADEMIA YA TIENE NUEVO MMAEESTRO 📚⚔️❤️🖤



¡Bienvenido, Ryan Mmaee!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/YnFEmqr6Yr — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Atlas no deja de sumar piezas a su proyecto y ahora anunció el fichaje del centro delantero marroquí, procedente del Omonia Nicosia de Chipre.



El internacional con Marruecos ha jugado en Bélgica, Dinamarca, Hungría, Inglaterra y Austria, levantando cinco títulos, y ahora defenderá la causa de los tapatíos por cuatro años.

7. ¿Rayados se lanzó por Erik Lira?

Erik Lira | Anadolu/GettyImages

De acuerdo con el reportero de TUDN, Adrián Esparza, Monterrey estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del contención de Cruz Azul, la cual es de 20 millones de dólares.



Sin embargo, algunos medios han desmentido dicha información, explicando que todo se trata de una estrategia de su representante para encarecer su carta, recordando que el seleccionado nacional también está en el radar de algunos conjuntos europeos.

8. Jonathan Calleri se aleja de la Liga MX

Jonathan Calleri | Sports Press Photo/GettyImages

Desde la semana pasada se supo que el delantero del Sao Paulo de Brasil es del interés de diferentes equipos, entre ellos, el Cruz Azul y Monterrey, pero ninguno de estos dos han lanzado ninguna propuesta, así lo expuso el periodista argentino Nahuel Ferreira.



Los Brancos quieren renovar el vínculo del argentino, sin embargo, este no está convencido por diferencias salariales.



Todo parece encaminado para que el ariete termine jugando en la MLS de Estados Unidos.

9. Tomás Badaloni le dice adiós al Necaxa

Tomás Badaloni | Hector Vivas/GettyImages

Nahuel Ferreira informó que hay un acuerdo de palabra entre el Rosario Central de Argentina y los Rayos para que el centro delantero se marche a su país. El Canalla le compraría al club hidrocálido una parte importante de su carta y el argentino firmaría un contrato hasta el 2030.

10. ¿Juan Brunetta en camino a Arabia Saudita?

Juan Brunetta | Manuel Velasquez/GettyImages

Se sabe que el argentino no está del todo a gusto con los Tigres, por eso contempla su salida.



De acuerdo con los rumores del Fútbol de Estufa, Cruz Azul ha sido el más interesado en sus servicios, pero por ahora todo ha sido simple humo, pues no ha habido ninguna oferta sobre la mesa.



De cualquier forma, el conductor de ‘Fútbol al Día’ de Canal 6 Deportes, Jesús Barrón, dijo que el mediocampista es del agrado del Al-Diriyah FC.



Según el comunicador, el equipo recién ascendido a la Liga Profesional Saudí estaría dispuesto a pagar hasta doce millones de dólares, aunque oficialmente no hay negociaciones.

11. Pumas ya negocia la continuidad de Memo Martínez

Memo Martínez | Eurasia Sport Images/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó a través de su canal de YouTube, ‘Vamos_Show’, que la directiva auriazul ya está en pláticas para renovar el vínculo del centro delantero, el cual culmina a finales de este año.



El Memote estuvo con la selección nacional en el Mundial 2026 y Universidad Nacional lo ve como pieza importante para el proyecto.

12. Landon Zúñiga, otra pieza rojiblanca pensando a futuro

🚨🔍: #𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐃𝐎 | Aunque aún no se ha hecho oficial, el juvenil 𝗟𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗭𝘂́𝗻̃𝗶𝗴𝗮 reveló en sus redes sociales que firmó su primer contrato oficial con Chivas. El joven delantero (que también juega de extremo izquierdo, se sumará a los filas rojiblancas… [+] pic.twitter.com/kTQqqdGO8d — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) July 8, 2026

César Merlo reportó que Chivas sumó a sus filas al mexicoamericano, quien se integrará al Tapatío, filial de la Liga de Expansión.



El extremo de 18 años llega en calidad de libre tras haber salido del Atlanta United de la MLS, firmando un contrato por tres años.



El atacante tuvo buenas referencias y por eso la directiva apostó por su talento, que podría llevarlo más adelante al primer equipo.

13. Cruz Azul, cerca de desprenderse de Giorgios Giakoumakis

Giorgios Giakoumakis | Jam Media/GettyImages

El delantero concluyó su préstamo con el PAOK Salónica de Grecia, por eso debía regresar a La Máquina, dueña de su carta.



No obstante, tal parece que el griego ya tendría un nuevo destino porque el conjunto celeste tendría un acuerdo de palabra para vender el 50% de su carta al Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, así lo indicó César Merlo.



Por ahora sólo falta la firma, mas GG se pondrá a disposición de los emiratíes por los próximos dos años.

14. River Plate se rindió con el caso Ángel Correa

Ángel Correa | Manuel Velasquez/GettyImages

Distintas versiones manejaron que el argentino tenía todo apalabrado con El Millonario para unirse a sus filas, pero al parecer seguirá portando el jersey de los Tigres.



ABC Deportes en Argentina reveló que La Banda prácticamente se hizo a un lado en las pláticas por el delantero y campeón del mundo en Qatar 2022, luego de no lograr acercarse a las condiciones económicas establecidas por la directiva felina.

15. Memphis Depay, en el ojo de los Tigres

Memphis Depay | JUAN MABROMATA/GettyImages

De acuerdo con Arath Uva de VAVEL México y ‘Fut Sin Frontera’, en San Nicolás de los Garza se mantienen atentos a la situación del delantero.



Se menciona que, si el neerlandés no renueva con el Corinthians de Brasil, los regios tienen la intención de negociarlo como agente libre, pues así únicamente tendrían que acordar el tema de su salario.

16. Ya hay oferta para sacar a Santiago Mele de Monterrey

Santiago Mele | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Hace una semana se difundió que el técnico argentino Fernando Ortiz pidió al Colo Colo de Chile el fichaje del guardameta uruguayo.



Y ahora, Arath Uva compartió que por fin El Cacique lanzó su propuesta a Rayados, un préstamo por un año con opción de compra, con el mismo club dispuesto a hacerse cargo del 50 por ciento del salario.



Del mismo modo, los Albos estarían pensando en comprar la totalidad de la carta mientras avancen las negociaciones.

17. Orbelín Pineda se vuelve a alejar de la Sultana del Norte

Orbelín Pineda | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Tal como ha ocurrido en los últimos dos años, Monterrey estaría intentando repatriar al Maguito, que milita en el AEK Atenas de Grecia.



Arath Uva explicó que las negociaciones se han enfriado, hasta podría decirse que todo se ha caído, ya que la oferta de La Pandilla es de alrededor de seis mdd, mas el agente del centrocampista pidió al club una cifra más alta. Gracias a esto, los helénicos han elevado el costo a nueve mdd.



Aun así, el dos veces mundialista está en planes de renovación con los griegos, con un vínculo a largo plazo y un aumento salarial.

18. Alexis Gutiérrez podría aventurarse en España

Alexis Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

Poco antes de concluir el semestre pasado, se mencionaba que el centrocampista ya no entraría en planes del América y hasta hace poco se rumoró que buscan utilizarlo como moneda de cambio para hacerse con algún refuerzo.



Si esto llegase a ser verdad, al menos el atacante tendría chance de seguir trabajando en otro lado porque el reportero de ESPN, Víctor Díaz, comentó que el Elche de España lo buscaría en calidad de préstamo, a petición del estratega argentino Martín Anselmi, quien lo dirigió en La Noria.



No obstante, desde Coapa no han dado ninguna respuesta.

19. Tigres deposita su confianza en Emmir Pérez

💣 ADQUIERE TIGRES DELANTERO JUVENIL 💣



Tigres hizo el primer movimiento de refuerzo para el Apertura 2026. Adquirió al juvenil delantero mexicano, Emmir Pérez, procedente de Cimarrones de Sonora de la Liga Premier.



Lejos de pensar que viene a jugar al primer equipo, Pérez… pic.twitter.com/qrZCt3AmXc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 8, 2026

El mexicano se une a la institución felina para reforzar a las categoría sub-21, pero no se descarta que un futuro pueda ser tomado en cuenta por el primer equipo, sobre todo para sumar minutos en la Regla de Menores.



Fue Cimarrones de Sonora, de la Liga Premier, quien dio a conocer la noticia sobre la salida de su goleador del último campeonato, quien logró diez anotaciones.

20. Pachuca refuerza su ataque con Adrián Alcaraz

Adrián Alcaraz | DANIEL DUARTE/GettyImages

César Merlo dio a conocer que los Tuzos hicieron un movimiento más dentro de sus filas, ya que ficharon al delantero, procedente del Olimpia de Paraguay. El paraguayo arriba en calidad de transferencia definitiva, contando con un contrato a largo plazo.