Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Cuti Romero, Aymeric Laporte, Jhon Durán, Fisnik Asllani y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso necesitan empezar a sumar futbolistas para contrarrestar la ola de figuras que trajo el Real Madrid en las últimas semanas.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. La posibilidad de la llegada del Cuti Romero

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Luego de cinco años, Cristian Romero quiere decirle adiós al Tottenham para dar el salto a algún gigante del continente.



Inter de Milán y Atlético de Madrid ya movieron fichas para sumarlo, pero la prioridad del cordobés es jugar en el FC Barcelona.

2. Aymeric Laporte, ofrecido

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Según la Cadena COPE, el internacional español ha sido ofrecido al Barça de cara al mercado de fichajes de verano. El equipo de Hansi Flick podría ver con buenos ojos reforzar la última línea con un líder.

3. Una opción llamada Jhon Durán

Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League Elite | Yasser Bakhsh/GettyImages

Jhon Durán prometía mucho en el Aston Villa y sorprendió a todos tomando la decisión de irse al Al-Nassr con tan solo 21 años. Ahora, el delantero busca cambiar de aires tras pasos a préstamo por el Fenerbahçe y Zenit de San Petersburgo, con el FC Barcelona como una opción si se cae la posibilidad de sumar a Julián Álvarez.

4. Fisnik Asllani en el punto de mira

TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga | Simon Hofmann/GettyImages

Según informa el Diario Sport la prioridad de Flick es probar a Hamza Abdelkarim, pero aún así no descarta hacer una oferta por el delantero kosovar de 23 años del Hoffenheim Fisnik Asllani.



5. Ruud Nijstad se ofrece

PSV v FC Twente '65 - Eredivisie | NurPhoto/GettyImages

"Jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería, por supuesto, el objetivo definitivo. Pero primero quiero seguir desarrollándome en el FC Twente. Aquí todavía tengo muchísimo que aprender", le dijo el talentoso zaguero neerlandés a Sportnieuws.

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