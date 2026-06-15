Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Cucurella, Silva, Gvardiol, Fernández y Mac Allister

El nuevo ciclo de José Mourinho en el Real Madrid ya comienza a tomar forma y tiene consecuencias concretas en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada 2026/27.

Apenas instalado nuevamente en Valdebebas, el entrenador portugués presentó a la dirigencia merengue, encabezada por Florentino Pérez, una serie de prioridades para reforzar un plantel que viene de una campaña decepcionante, sin títulos y con varios interrogantes para el futuro inmediato.

Florentino Perez, the acting president of Real Madrid CF, | SOPA Images/GettyImages

Estas son las últimas noticias del Real Madrid para la temporada 2026/27:

🚨💣BREAKING: Enzo Fernandez wants to JOIN REAL MADRID.



Chelsea want €140M for him.



Real Madrid are currently deciding on the type of midfielder to sign, with Mateus Fernandes & Rodri also being discussed. @JacobsBen pic.twitter.com/4X3PF25tNp — Madrid Zone (@theMadridZone) June 14, 2026

1. Marc Cucurella, la solución para el lateral izquierdo

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

La otra incorporación que tomó impulso y se hizo oficial en las últimas horas es la de Marc Cucurella. El defensor español, actualmente concentrado con el combinado nacional para disputar el Mundial, es el elegido para fortalecer una posición que el Real Madrid buscaba mejorar desde hace tiempo. Desde la dirigencia madridista valoran su intensidad, capacidad ofensiva y experiencia internacional, características que encajan con la idea de juego que pretende implementar Mourinho.

2. Bernardo Silva, experiencia y jerarquía para el mediocampo

Portugal v Nigeria - International Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

Uno de los principales objetivos de Mourinho para reforzar la mitad de la cancha fue la incorporación de Bernardo Silva. El entrenador portugués considera que su experiencia, capacidad para manejar los tiempos del partido y versatilidad serán fundamentales para fortalecer al equipo en el mediocampo. Aún así, pese a que el acuerdo está completamente cerrado, la firma oficial se realizará recién en julio, dado que Silva busca reducir al mínimo su permanencia en España durante el año fiscal 2026.

3. Gvardiol seguirá en Inglaterra

Croatia v Belgium - International Friendly | Pixsell/MB Media/GettyImages

Antes de cerrar la operación por Cucurella, el merengue había analizado a Joško Gvardiol para reforzar la defensa, uno de los centrales más cotizados del fútbol europeo. Sin embargo, la continuidad del croata en el Manchester City descarta cualquier posibilidad de negociación. Ante ese escenario, el Real Madrid aceleró definitivamente por el ex Chelsea y dejó de lado otras opciones para el sector defensivo.

4. Enzo Fernández, un sueño que sigue vigente

Argentina Portraits - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun - FIFA/GettyImages

Otro nombre que continúa vinculado al Madrid es el de Enzo Fernández. El campeón del mundo con Argentina mantiene una buena valoración dentro del club y su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu no es un secreto a voces. No obstante, el principal obstáculo sigue siendo económico; el Chelsea no tiene intención de desprenderse fácilmente del mediocampista y exige una cifra muy elevada para negociar su salida. Por ese motivo, cualquier movimiento dependerá también de las ventas que pueda concretar el Real Madrid durante las próximas semanas para generar ingresos y seguir reforzando el plantel.

5. Alexis Mac Allister, un posible objetivo para la medular

Argentina v Iceland - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Además de los movimientos ya encaminados, el Real Madrid sigue atento a Alexis Mac Allister. Desde su llegada al Liverpool, el argentino se consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo gracias a su inteligencia táctica, capacidad de distribución y despliegue físico. Por eso, el merengue mantiene un seguimiento constante sobre su situación y estudia la posibilidad de avanzar por su fichaje durante este mercado.

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