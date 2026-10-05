Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Gilberto Mora, Jarrell Quansah,Martín Zubimendi y más

Pasó poco más de un mes desde el cierre del mercado de fichajes de verano y el Real Madrid ya estudia cuáles pueden ser sus movimientos a corto, mediano y largo plazo. El Merengue sigue con la renovación de su plantel bajo el mando de José Mourinho, que ya metió mano en la defensa y pretende avanzar con otras zonas del equipo para recuperar terreno en España y Europa.

Últimas noticias de fichajes del Real Madrid

1. Kenan Yildiz

Kenan Yildiz, Juventus | NurPhoto/GettyImages

La Juventus le renovó contrato a Yildiz y lo tiene valorado en aproximadamente 100 millones de euros. La temporada pasada terminó con 11 goles y 10 asistencias en 45 partidos, pero ahora se encuentra fuera de las canchas por una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y apunta a regresar en diciembre.



El Arsenal y el Bayern Múnich son dos clubes que también siguen al futbolista de 21 años, señalado en Italia como una de las opciones del Merengue para junio de 2027, según Corriere dello Sport.

2. Jarrell Quansah

Jarell Quansah, Bayer Leverkusen | Jörg Schüler/GettyImages

Según informó BILD, Está ligado específicamente a las necesidades defensivas del equipo, que analiza alternativas para su zaga pensando en la próxima temporada. El inglés pertenece al Bayer Leverkusen, club que le pagó 30 millones de euros al Liverpool en 2025 y lo tiene contratado hasta 2030. Su crecimiento ya le permitió ganarse un lugar con la selección de Inglaterra y actuar tanto de zaguero como de lateral derecho.



El Chelsea y los Gunners lo tienen en la mira y los Reds conservan una opción de recompra de 70 millones válida hasta el verano de 2027.

3. Gilberto Mora

Gilberto Mora, Mexico | Omar Vega/GettyImages

Una apuesta (muy) a futuro. El mexicano tiene 17 años, juega en el Tijuana y manifestó su intención de mudarse a España cuando cumpla 18, con el Merngue y el Barcelona entre sus destinos preferidos pese al interés del Liverpool, publicó AS. Su irrupción internacional aceleró su seguimiento después de jugar el Mundial 2026 y convertirse en el goleador más jóven de la selección mexicana con su tanto ante Colombia en los amistosos de septiembre.



Xolos le renovó su contrato hasta 2029, pero el acuerdo incluye un mecanismo pensado para facilitar una futura transferencia a Europa.





4. Martín Zubimendi

Martin Zubimendi, Arsenal | David Price/GettyImages

El volante perdió protagonismo en el Arsenal durante este inicio de temporada y, según SPORT, el Madrid estudiaría una cesión con opción de compra no obligatoria. Los Gunners desembolsaron cerca de 60 millones de euros por él en 2025 y actualmente su valoración se ubicaría entre 75 y 90 millones.



Mourinho habría aprobado su incorporación para sumar un organizador a la mitad de la cancha, aunque los Blues son otro equipo que está pendiente del internacional español.

5. Alex Scott

Alex Scott, Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Scott juega en el Bournemouth y ya tuvo su primera titularidad con Inglaterra, en el 7-0 ante Croacia. El mediocampista de 23 años tiene contrato hasta 2028 y su club pretende aprovechar el verano de 2027 para negociar antes de entrar en el último año del vínculo. Su cotización rondaría los 70/75 millones de euros.



La BBC publicó que tanto el Liverpool como el Chelsea compiten por el volante, cuyo nombre ya había sido rumoreado en la capital española cuando se realizó la operación por Dean Huijsen.

6. Michael Olise

Michael Olise, Francia | FRANCK FIFE/GettyImages

El extremo del Bayern Múnich lleva ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos con los bávaros en este arranque de temporada y ahora asumió un papel protagonista con Francia bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Según BILD, Su continuidad en Alemania todavía no está definida y el futbolista pretende incluir una cláusula de rescisión en cualquier renovación.



Los Reds, una vez más, acompañan al Merengue en el interés, cuyo desarrollo dependerá de las negociaciones entre Olise y el Bayern.