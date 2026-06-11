Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Gvardiol, Nico Paz, Silva, Pedro, Vitinha y João Neves

Luego de una campaña marcada por resultados irregulares y cambios importantes dentro de la estructura deportiva, el Real Madrid planifica una ambiciosa reconstrucción de su plantel.

Bajo la conducción de José Mourinho y con el respaldo del reelecto presidente Florentino Pérez, el merengue pretende construir un equipo capaz de recuperar protagonismo entre las grandes potencias del fútbol europeo.

Presidential Election Day At Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

En esa línea, la planificación contempla el regreso de futbolisas que estaban cedidos y la búsqueda de perfiles específicos para reforzar sectores que el cuerpo técnico considera clave.

Mientras tanto, la dirigencia madridista avanza en distintas gestiones y sigue de cerca a varios de los futbolistas que se destacaron durante la última temporada.

Estas son las últimas noticias del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Gvardiol gana terreno en la agenda blanca

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Naomi Baker/GettyImages

El defensor croata aparece como una de las prioridades para reforzar la defensa merengue. Aunque en Inglaterra existe optimismo respecto a una posible renovación de su contrato con el Manchester City, su capacidad para desempeñarse tanto como zaguero como lateral izquierdo lo convierte en una pieza especialmente de interés para José Mourinho, que busca jugadores versátiles para su nuevo proyecto.

2. Nico Paz, una decisión pendiente

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El futuro del argentino continúa siendo uno de los asuntos que el Real Madrid debe resolver durante este mercado de pases. Aunque el club conserva una opción de recompra para recuperar al mediocampista este verano, todavía no existe una decisión definitiva sobre su regreso al Santiago Bernabéu. Según trascendió, el futbolista vería con buenos ojos permanecer una temporada más en el Como para continuar sumando minutos y disputar competiciones europeas dentro del proyecto encabezado por Cesc Fàbregas.

3. Vitinha y João Neves, nombres que se alejan

FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

En las últimas semanas, los portugueses del Paris Saint-Germain fueron vinculados con el Real Madrid como posibles refuerzos para el mediocampo. Sin embargo, Jorge Mendes, representante de ambos futbolistas, salió al cruce de las versiones y aseguró que ninguno tiene previsto abandonar el conjunto parisino en el corto plazo -tienen contrato vigente hasta 2029 y sus acuerdos no contemplan cláusulas de rescisión-.

4. Bernardo Silva, una petición expresa de Mourinho

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

El mediocampista portugués encaja a la perfección en el perfil de futbolista que busca Mourinho para liderar la renovación del equipo. De hecho, el entrenador habría señalado a Silva como una de sus prioridades para reforzar el mediocampo, convencido de que puede aportar liderazgo y jerarquía al plantel, dentro y fuera del campo de juego.

5. Pedri aparece en los rumores de mercado

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Según Fichajes, Florentino Pérez estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar incorporar al mediocampista del FC Barcelona con una eventual oferta que podría superar los 170 millones de dólares, aunque el escenario aparece extremadamente complejo, dada la rivalidad histórica entre clubes y que el conjunto catalán considera al español un jugador estratégico para el presente y el futuro de la institución.

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