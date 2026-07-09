Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Smit, Tchouaméni, Asencio, Carreras, Mastantuono, McTominay y Díaz

Con la planificación de la temporada 2026/27 en desarrollo, el Real Madrid continúa moviendo fichas tanto dentro como fuera del Santiago Bernabéu.

La dirigencia presidida por Florentino Pérez trabaja en blindar a futbolistas considerados fundamentales para el proyecto deportivo de José Mourinho, mientras analiza posibles salidas y sigue de cerca otras oportunidades de mercado.

Presentation Of Candidacy Of Florentino Perez For Real Madrid Presidency | Europa Press Sports/GettyImages

Entre renovaciones, cesiones y jugadores que despiertan interés en Europa, estas son las principales novedades que rodean al conjunto merengue:

1. Kees Smit mantiene la incógnita sobre su futuro

Go Ahead Eagles v AZ - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El joven mediocampista neerlandés Kees Smit, una de las revelaciones del AZ Alkmaar, continúa siendo seguido por varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona. Sin embargo, el futbolista dejó claro que todavía no existe ninguna decisión tomada y aseguró que está completamente enfocado en su presente con el AZ; aunque piensa en lo que pueda ocurrir durante el mercado, por ahora no hay avances concretos sobre un posible traspaso.

2. Tchouaméni renovará hasta 2031

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Aurélien Tchouaméni está a un paso de ampliar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. Solo restan detalles administrativos para oficializar un acuerdo que refleja la confianza absoluta del club en el mediocampista francés.



Pese a los rumores sobre el interés de clubes como el Manchester United, el conjunto madrileño nunca contempló una venta. Además, trascendió que el nuevo contrato rondará los nueve millones de euros netos por temporada, una cifra inferior a las versiones que hablaban de un salario superior a los diez millones.

3. Raúl Asencio complica una posible salida

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El defensor estaría dispuesto a salir únicamente si mantiene un salario similar al que percibe actualmente en el Madrid, una condición que dificulta encontrarle un nuevo destino. Ante la escasez de ofertas de compra, el club considera como alternativa una cesión con opción de compra para que el futbolista tenga continuidad.

4. Carreras seguirá como alternativa en el lateral

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Todo apunta a que Álvaro Carreras permanecerá en el plantel para la próxima temporada. La idea del cuerpo técnico es que el lateral izquierdo sea una variante confiable detrás del titular, Marc Cucurella.



Además, el Madrid ya rechazó consultas del Manchester United y del Chelsea, demostrando que no tiene intención de desprenderse del defensor en este mercado.

5. Mastantuono no aparece entre las prioridades de la Juventus

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Aunque el merengue todavía evalúa la posibilidad de ceder a Franco Mastantuono para favorecer su desarrollo, desde Italia aseguran que la Juventus no lo considera una prioridad.



Según la prensa italiana, el conjunto de Turín concentra actualmente sus esfuerzos en otras incorporaciones, encabezadas por la continuidad de Randal Kolo Muani, por lo que el argentino quedó momentáneamente en un segundo plano.

🚨 José Mourinho has requested information on Napoli midfielder Scott McTominay.



The Real Madrid manager previously worked with the Scotland international at Manchester United.



McTominay has now emerged as a player of interest for the Spanish giants.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/hQQEDhs74l — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2026

6. McTominay aparece en el radar de Mourinho

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Marc Atkins/GettyImages

Según medios italianos, José Mourinho solicitó información sobre Scott McTominay, el mediocampista escocés del Napoli, a quien ya dirigió durante su etapa en el Manchester United.



El volante tiene contrato con el conjunto italiano hasta 2028 y viene de consolidarse como una de las figuras del equipo. De acuerdo con el periodista Nicolò Schira, no existe ninguna oferta formal por el futbolista, mientras que el Napoli incluso trabaja en una posible renovación para asegurar su continuidad.

7. Brahim Díaz quiere seguir en el Bernabéu

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Mientras lidera a Marruecos en el Mundial 2026, el delantero pretende continuar en el Real Madrid y su objetivo es extender el contrato que vence en 2027 hasta 2030.



El futbolista llega tras una de sus mejores campañas con la camiseta blanca y, pese al interés de equipos de la Premier League y de la Juventus, tanto Díaz como Mourinho consideran que su continuidad sería una pieza importante para el proyecto deportivo madridista.

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