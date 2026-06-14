Ultimos 10 debuts mundialistas de España

El primer partido del Mundial es, quizás, el más importante para los equipos que lo disputan, sobre todo en lo anímico, porque comenzar con el pie derecho da otra energía para afrontar el resto de la fase de grupos y también aporta un poco más de alivio de cara a lo que viene. España no es la excepción a esta regla y, de hecho, conoce mucho de debuts agridulces. En esta Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica, integrará el Grupo H y debutará frente a Cabo Verde.

El historial debería inclinar la balanza a favor de la Roja. Aun así, este torneo ya demostró que cualquier selección puede dar el golpe y arruinarle la fiesta a los considerados grandes.

Hagamos un repaso de los últimos debuts mundialistas de la selección hoy dirigida por Luis de la Fuente.

10. México 1986

España - Mundial Mexico 86 | PA Images Archive/GettyImages

El debut no fue favorable para los españoles en México. No era un grupo sencillo, especialmente porque lo compartían con Brasil, rival con el que se cruzaron en el primer partido disputado en Guadalajara. El resultado terminó 1-0 para los sudamericanos y quedó instalada la polémica del "gol fantasma" de Míchel, no convalidado por el árbitro Joseph Bambridge pese a que las repeticiones indicaban que la pelota había cruzado la línea.

Sócrates marcó el tanto brasileño. Los dirigidos por Miguel Muñoz integraron el Grupo D junto a Brasil, Irlanda del Norte y Argelia; y La Roja avanzó a la siguiente ronda en el segundo lugar de la zona.

9. Italia 1990

Chendo, España; Enzo Francescoli, Uruguay - Mundial Italia 1990 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Las expectativas eran muy grandes. Luis Suárez dirigía al equipo y entre los convocados aparecía la Quinta del Buitre, el grupo de figuras del Real Madrid que tantas alegrías había dado a los hinchas merengues. España quedó ubicada en el Grupo E junto a Bélgica, Uruguay y Corea del Sur.

La clasificación llegó invicta con dos triunfos y un empate. El estreno, de todos modos, dejó un 0-0 frente a Uruguay en Údine.

8. Estados Unidos 1994

España, Mundial Estados Unidos 1994 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Cambio de entrenador para la cita mundialista y Javier Clemente tomó las riendas del seleccionado. España quedó ubicada en el Grupo C junto a Alemania, Corea del Sur y Bolivia.

El debut resultó agridulce con un empate 2-2 frente a Corea del Sur. Julio Salinas y Andoni Goikoetxea anotaron los goles españoles en Dallas. El pasaje a la siguiente ronda llegó gracias a dos empates y un triunfo frente a Bolivia.

7. Francia 1998

Luis Enrique, España - Mundial Francia 1998 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Mejor no hablar de Francia 1998, aunque por cuestiones editoriales toca recordarlo. Clemente continuó al mando del equipo y el sorteo ubicó a España en el Grupo D con Paraguay, Nigeria y Bulgaria.

El estreno en Nantes terminó con derrota 3-2 frente a Nigeria con tantos de Fernando Hierro y Raúl para la Roja. Después llegó un empate sin goles con Paraguay y la goleada 6-1 sobre Bulgaria que ya no alcanzó para avanzar de ronda.

6. Corea-Japón 2002

Fernando Hierro, Gamal Ghandour, Fernando Morientes, España - Mundial Corea-Japon 2002 | JIMIN LAI/GettyImages

Largo viaje rumbo a Asia con José Antonio Camacho al mando del equipo para afrontar el primer Mundial del milenio. España integró el Grupo B junto a Paraguay, Sudáfrica y Eslovenia.

El estreno fue frente a los eslovenos y acabó con triunfo 3-1 en Gwangju gracias a los tantos de Raúl, Hierro y Juan Carlos Valerón. La Roja ganó los tres encuentros de la fase inicial, aunque Corea del Sur terminó siendo su verdugo en cuartos de final desde el punto penal.

5. Alemania 2006

Xavi, David Villa, España - Mundial Alemania 2006 | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

La llegada al Mundial fue cuesta arriba porque España necesitó disputar el repechaje frente a Eslovaquia y el ambiente alrededor del seleccionado no inspiraba demasiado optimismo. Luis Aragonés iniciaba una renovación generacional que todavía no convencía a todos... de haber sabido lo que venía después.

El Grupo H reunió a Ucrania, Túnez y Arabia Saudita. La Roja ganó los tres partidos de esa fase, incluido el estreno con un 4-0 sobre los ucranianos gracias a los goles de Xabi Alonso, David Villa por duplicado y Fernando Torres. Francia los eliminó luego en octavos y el sueño quedó en stand by.

4. Sudáfrica 2010

Fernando Torres, David Villa, España - Mundial Sudafrica 2010 | JEWEL SAMAD/GettyImages

Mundial de primeras veces. Primera Copa del Mundo para España y primer torneo de este tipo disputado en suelo africano. La Roja compartió el Grupo H junto a Chile, Suiza y Honduras.

Quién lo hubiera dicho. El estreno terminó con derrota 1-0 frente a Suiza en Durban. Al final ese golpe terminó siendo útil para un plantel que llegaba entre los favoritos. Lo que siguió ya lo conoce todo el mundo.

3. Brasil 2014

España, Mundial Brasil 2014 | Joe Giddens - EMPICS/GettyImages

Se decía que el campeón del mundo quedaba afuera en la fase de grupos del siguiente mundial y España aterrizaba en Brasil con la Copa conquistada en 2010 y la Eurocopa de 2012 en las vitrinas. Dicho y hecho.

El debut fue durísimo frente a Países Bajos, que ganó 5-1. Xabi Alonso descontó de penal para la Roja y el torneo terminó muy pronto con la eliminación en la primera ronda.

2. Rusia 2018

España, Mundial Rusia 2018 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Rusia tampoco resultó un viaje feliz. Muchas figuras de otros tiempos ya no estaban y el entrenador fue destituido pocos días antes del inicio, por lo que Fernando Hierro terminó ocupando el cargo.

En el Grupo B compartía espacio con Portugal, Irán y Marruecos. El estreno frente a su vecino acabó 3-3 en un partidazo gracias al doblete de Diego Costa y otro tanto de Nacho. España avanzó como líder, aunque Rusia dio el golpe en octavos y dejó afuera a la Roja.

1. Qatar 2022

España, Mundial Qatar 2022 | DeFodi Images/GettyImages

A diferencia de lo ocurrido cuatro años antes, el entusiasmo era muy grande. Luis Enrique llegaba con crédito por su trabajo en el Barcelona años atrás y una camada de futbolistas jóvenes invitaba a ilusionarse.

El estreno fue todo color de rosas con un aplastante 7-0 sobre Costa Rica. Luego llegaron dos derrotas seguidas y, aun así, España alcanzó los octavos de final, instancia en la que Marruecos terminó eliminándola en la definición por penales.