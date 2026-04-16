Un entrenador campeón del mundo aparece en la órbita del Real Madrid para la reconstrucción de su cuerpo técnico

Luego de la eliminación del Real Madrid de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, la dirigencia del merengue asume que la etapa de Álvaro Arbeloa en el banco tiene fecha de vencimiento.

Aunque terminará la temporada al frente del equipo, en el club entienden que su proyecto deportivo no logró consolidarse y que el ciclo al frente del plantel está cerca de agotarse. Con varios partidos aún por disputar en LaLiga y a nueve puntos por debajo del Barcelona en la tabla, la pelea por el título se volvió lejana luego de una serie de resultados desfavorables en los últimos encuentros y la mirada institucional empieza a enfocarse en los objetivos que vienen.

FC Bayern M¸nchen v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Scaloni, entre los nombres fuertes

En esa línea, el nombre de Lionel Scaloni comenzó a instalarse con fuerza en las oficinas del Real Madrid. En los últimos años, el actual ténico de la selección argentina, y vigente campeón del mundo, se consolidó como uno de los entrenadores más respetados del fútbol internacional y reúne varias de las características que busca el merengue en el perfil de su próximo entrenador. Proyectan hacia un técnico de peso internacional, con capacidad para gestionar un vestuario complejo y devolverle la identidad competitiva y ganadora a un equipo que perdió regularidad.

A su vez, cabe mencionar que Scaloni tiene contrato vigente como director técnico del combinado albiceleste hasta el 31 de diciembre de 2026, un acuerdo que fue renovado en 2023 con el objetivo de darle continuidad al proceso de reestructuración de la selección tras la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022. El nuevo vínculo abarca todo el actual ciclo mundialista rumbo al Mundial 2026, aunque desde la AFA también barajan la posibilidad de extender el contrato por cuatro años más, lo que lo proyectaría en el cargo hasta el Mundial 2030, si acepta.

🚨 BREAKING: Argentina’s Scaloni is another option that has emerged in Real Madrid! @AbrahamPRomero pic.twitter.com/HMa3ED5FuI — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 16, 2026

Sin embargo, el argentino no es el único candidato; Figuras como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps o incluso José Mourinho también integran la nómina de variantes que considera la comisión directa del club. Aún así, ninguno termina de convencer por completo y el club se tomará su tiempo antes de decidir.

La prioridad no pasa por una revolución total en la conducción y en el proyecto deportivo, sino por encontrar el entrenador adecuado que logre potenciar el talento nato del plantel y le haga frente a equipos de las más grandes ligas en las diferentes competencias europeas.