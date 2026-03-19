Una supercomputadora predice al ganador de la Champions League tras la ronda de octavos de final

La fase de octavos de final de la Champions League proporcionó encuentros determinantes: el Real Madrid aplastó al Manchester City, mietras que el Chelsea se doblegó ante el actual campeón, el PSG; por su parte, el Bayern Munich goleó al Atalanta y el Atlético de Madrid superó al Tottenham con autoridad.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque hubo cruces más ajustados en definiciones, los favoritos lograron imponerse y demostrar su jerarquía. El Liverpool eliminó al Galatasaray, el Barcelona aplastó al Newcastle y el Arsenal logró resolver su serie ante el Bayer Leverkusen categóricamente. A su vez, el Sporting CP protagonizó el partido de la fecha y logró una remontada histórica frente al Bodø/Glimt para asegurarse su lugar en la siguiente ronda.

Una supercomputadora predice el ganador de la Champions League

Según la supercomputadora de Opta, el Arsenal lidera ahora las probabilidades de obtener su primer título europeo, tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen. En base a la estadística, los dirigidos por Mikel Arteta tienen un 29.95% de posibilidad, respaldada por el trayecto favorable hacia las semifinales.

El Bayern Munich se acerca apenas por detrás del club inglés, con un 18.02% luego del histórico 10-0 ante el Atalanta y un desempeño contundente durante la temporada.

El Barcelona escaló hacia el 14.74% tras la arrolladora goleada por 7-2 en la vuelta ante el Newcastle, con un camino hacia Budapest más oportuno.

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Club Posibilidad de ganar Arsenal 29,95% Bayern Múnich 18,02% Barcelona 14,74% PSG 12,15% Real Madrid 10,18% Liverpool 7,04% Atlético de Madrid 4,65% Sporting CP 3,27%

El PSG y el Real Madrid son los otros dos equipos que se acercan en cuanto a dígitos en las probabilidades, con un 12.15% y un 10.18% respectivamente. El Liverpool posee apenas un 7.04% a pesar de su victoria por 4-0 en Anfield, con un panorama complicado por delante.

El Atlético de Madrid y el Sporting CP son los menos favorecidos, con un 4.65% y un 4.27% correspondientemente.

Partidos de cuartos de final de la Champions League

Emparejamiento Equipo con más probabilidades de avanzar Liverpool vs PSG PSG (56.21%) Bayern Munich vs Real Madrid Bayern Munich (57.84%) Barcelona vs Atlético Madrid Barcelona (63.84%) Arsenal vs Sporting CP Arsenal (78.36%)

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