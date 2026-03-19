Una supercomputadora predice al ganador de la Champions League tras la ronda de octavos de final
La fase de octavos de final de la Champions League proporcionó encuentros determinantes: el Real Madrid aplastó al Manchester City, mietras que el Chelsea se doblegó ante el actual campeón, el PSG; por su parte, el Bayern Munich goleó al Atalanta y el Atlético de Madrid superó al Tottenham con autoridad.
Este artículo fue originalmente publicado en SI FC
Aunque hubo cruces más ajustados en definiciones, los favoritos lograron imponerse y demostrar su jerarquía. El Liverpool eliminó al Galatasaray, el Barcelona aplastó al Newcastle y el Arsenal logró resolver su serie ante el Bayer Leverkusen categóricamente. A su vez, el Sporting CP protagonizó el partido de la fecha y logró una remontada histórica frente al Bodø/Glimt para asegurarse su lugar en la siguiente ronda.
Una supercomputadora predice el ganador de la Champions League
Según la supercomputadora de Opta, el Arsenal lidera ahora las probabilidades de obtener su primer título europeo, tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen. En base a la estadística, los dirigidos por Mikel Arteta tienen un 29.95% de posibilidad, respaldada por el trayecto favorable hacia las semifinales.
El Bayern Munich se acerca apenas por detrás del club inglés, con un 18.02% luego del histórico 10-0 ante el Atalanta y un desempeño contundente durante la temporada.
El Barcelona escaló hacia el 14.74% tras la arrolladora goleada por 7-2 en la vuelta ante el Newcastle, con un camino hacia Budapest más oportuno.
Club
Posibilidad de ganar
Arsenal
29,95%
Bayern Múnich
18,02%
Barcelona
14,74%
PSG
12,15%
Real Madrid
10,18%
Liverpool
7,04%
Atlético de Madrid
4,65%
Sporting CP
3,27%
El PSG y el Real Madrid son los otros dos equipos que se acercan en cuanto a dígitos en las probabilidades, con un 12.15% y un 10.18% respectivamente. El Liverpool posee apenas un 7.04% a pesar de su victoria por 4-0 en Anfield, con un panorama complicado por delante.
El Atlético de Madrid y el Sporting CP son los menos favorecidos, con un 4.65% y un 4.27% correspondientemente.
Partidos de cuartos de final de la Champions League
Emparejamiento
Equipo con más probabilidades de avanzar
Liverpool vs PSG
PSG (56.21%)
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich (57.84%)
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona (63.84%)
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal (78.36%)
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.