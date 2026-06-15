¿Va al Real Madrid o se queda en el Manchester City? Queda definido el futuro de Josko Gvardiol para el verano

Con el paso al costado de Pep Guardiola de la dirección técnica del Manchester City, más de un jugador se plantea su futuro dentro del club. Si bien se ha confirmado el arribo de Enzo Maresca como reemplazo del catalán, en términos generales hay dudas en la plantilla de que los años venideros sean prósperos.

Uno de los nombres en específico bajo estos cuestionamientos ha sido por semanas el de Josko Gvardiol. El jugador no tenía del todo claro que seguir en el plantel del City fuese lo mejor para su carrera. Sin embargo, luego de dudas en el camino, el zaguero número uno de la selección croata ha tomado una decisión.

🚨🔵 BREAKING: Joško Gvardiol deal, done and confirmed as he signs new contract at Manchester City.



Agreement until June 2031 and move to Spain off for this summer.



Seen as key player by director Viana and new coach Enzo Maresca. pic.twitter.com/RFY5K265Rj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Josko ha aceptado la oferta de renovación de parte del Manchester City. La misma tiene vigencia hasta el 2031 y le ofrece al zaguero una mejora de sueldo radical. Será uno de los mejor pagados de todos el plantel del City y por ende, de toda la Premier League.

Adicional a lo financiero, Gvardiol y el City se ofrecen garantías deportivas el corto plazo, mediano y largo plazo. Al jugador se la ha prometido un rol de número uno en la zaga a partir del inicio de era de Maresca. Mientras que el equipo tiene la garantía de contar con uno de los mejores del mundo en su posición por muchos años más.

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | MB Media/GettyImages

El gran perdedor en medio de este movimiento es el Real Madrid. El cuadro de la capital de España tenía a Josko en lista de fichajes como el favorito para ser el próximo líder de la zaga merengue. Está claro que no será el caso.

El club de Florentino Pérez deberá buscar otras rutas para reforzar el equipo este verano, pues han recibido una negativa total y no de parte del City, sino del mismo Gvardiol.