Veljko Paunovic reflexiona sobre su paso por la Liga MX

Veljko Paunović rompió el silencio y ofreció una reflexión profunda sobre su salida de Chivas, una decisión que hoy reconoce como una de las más complejas de su carrera. El técnico serbio aceptó que, con el paso del tiempo, entendió que su adiós estuvo marcado más por un desgaste personal y familiar que por razones estrictamente futbolísticas.

El entrenador explicó que su contexto personal influyó de manera directa en aquella determinación. “La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar”, confesó Paunović, al recordar que su familia se encontraba en Chicago, situación que lo obligaba a viajar constantemente durante sus días libres.

Ese esfuerzo constante terminó por pasarle factura. Paunović detalló que, sin darse cuenta, su salud comenzó a resentirse de forma clara. “Me había entregado muchísimo… Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas”, reveló, evidenciando el nivel de exigencia emocional y física que enfrentó durante su etapa al frente del Rebaño Sagrado.

Aunque aseguró que no sintió presión externa directa, sí reconoció un agotamiento acumulado. “No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente”, explicó, aceptando que ese estado podía terminar afectándolo también en el plano mental.

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Paunović reconoció que, al identificar ese límite personal, intentó dar marcha atrás y reconsiderar su salida. Sin embargo, Guadalajara ya había tomado una decisión definitiva. El club optó por no revertir el proceso, cerrando cualquier posibilidad de continuidad y obligando al estratega a buscar un nuevo proyecto profesional.

Ese nuevo capítulo llegó tiempo después con Tigres, donde su paso estuvo marcado por una salida polémica. Versiones internas apuntaron a una supuesta traición de parte de la plantilla para respaldar al hoy entrenador Guido Pizarro, aunque el serbio evitó profundizar en el tema.

Lejos de guardar rencores, Paunović se mostró agradecido. “Estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad… No tengo remordimientos ni mala leche”, afirmó, destacando que se trata de “un gran club, con un entorno exigente”, un contexto que aseguró haber disfrutado y en el que se sintió profesionalmente cómodo.

Hoy, Paunović vive una etapa completamente distinta en su carrera. Es el actual seleccionador de Serbia, con el objetivo claro de clasificar al combinado balcánico a la Copa del Mundo de 2030. Desde esa posición, mira su paso por México con autocrítica, aprendizaje y serenidad, convencido de haber crecido a partir de decisiones difíciles.

