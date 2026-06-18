Víctor Muñoz será jugador del Liverpool por 40 millones de euros

Pese a que en las últimas semanas todo apuntaba a que Víctor Muñoz continuaría su carrera en la Premier League con el Newcastle, el Liverpool irrumpió en las negociaciones, alcanzó un principio de acuerdo con el jugador y activó la cláusula de rescisión de 40 millones de euros para quedarse con su fichaje.

El extremo de 22 años, que tuvo una destacada temporada con el Osasuno y debutó con la selección de España en marzo de este año, ya superó la revisión médica realizada en Estados Unidos, mientras disputa el Mundial 2026 con el combinado de Luis de la Fuente, y firmará un contrato por seis temporadas.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

De esta manera, se convertiría en el primer refuerzo de los Reds desde la llegada de Andoni Iraola al banco, en reemplazo de Arne Slot.

La influencia de Iraola en la operación

Hasta hace pocos días no existían inidicios de un interés concreto del Liverpool por Muñoz. Según informó The Times, fue el técnico español quien insistió para acelerar la incorporación del canterano del Real Madrid para definir el plantel de cara a la próxima temporada 2026/27.

En esa misma línea, el periodista Fabrizio Romano aseguró que el acuerdo no contempla una cláusula de recompra para el conjunto merengue, que conserva únicamente un derecho de tanteo en caso de futuras ofertas por el jugador. Aún así, la última palabra la tendrá el extremo, que ya es considerado plenamente futbolista del Liverpool.

🚨 Understand there’s NO buy back clause for Real Madrid in Víctor Muñoz to Liverpool deal.



Real have right of first refusal in case of future proposals (and received €20m from Osasuna), but even in that case the player has final say.



Muñoz, 100% #LFC player. pic.twitter.com/ih236SZ1Ay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Un atacante versátil para ampliar las opciones ofensivas

Muñoz es considerado un delantero moderno, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, atacar espacios y adaptarse a distintas posiciones del frente de ataque. Aunque su hábitat natural está sobre el sector izquierdo, también puede desempeñarse por la banda derecha e incluso como referencia ofensiva.

Su polifuncionalidad adquiere mayor importancia en el equipo ante la prolongada ausencia de Hugo Ekitike, quien permanecerá fuera de las canchas al menos hasta finales de 2026 tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

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