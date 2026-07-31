Vinicius habría avisado al Real Madrid que no bajará sus expectativas económicas

Para nadie es un secreto que desde el primer día de julio del 2026, el último año de contrato de Vinicius Jr. con el Real Madrid entró en vigor. Siendo el caso, el club aprieta en su intención de extender el mismo con el fin de evitar una salida en calidad de agente libre en el mercado de verano del 2027.

Si bien había optimismo dentro de la gerencia del cuadro de la capital de España, la misma se diluye de manera fugaz. El club han presentado una ofrecimiento mejorado al jugador por la vía de su manejo confiando en que el mismo sería aceptado. Sin embargo, para que la propuesta del Real Madrid no le llena el ojo al extremo formado en el Flamengo.

🚨💣 BREAKING: Vini Jr. will NOT lower his demands. ❌



The issue goes beyond wage, it’s about the IMAGE RIGHTS. @fredcaldeira @DataFutebol 💰 pic.twitter.com/cG4oPI0MNL — Madrid Zone (@theMadridZone) July 31, 2026

De acuerdo con el reporte de Fred Caldeira, el club blanco ofertó su última propuesta a Vinicius esta semana. La misma puede considerarse como el ofrecimiento final. Siendo el caso, la palabra decisiva hoy mismo está en la boca del jugador.

La fuente señala que lo ofertado por el Real Madrid está a la altura de lo que pide el jugador en cuanto a sueldo y bono de lealtad. Sin embargo, la traba más compleja en este momento gira alrededor de los derechos de imagen, una condición por la cual ninguna de la dos partes tiene el deseo de ceder ni un poco.

Real Madrid C.F. v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 | Denis Doyle/GettyImages

A la par de lo que pasa con Kylian Mbappé, Vinicius quiere ser el dueño de la mayor parte de sus derechos de imagen para uso comercial. Esto le permitiría lucrar con su figura a placer. El club no cede al respecto, pues de aceptar lo anterior, está claro que van a perder una cifra de dinero en el futuro inmediato muy relevante.

Hay un no retorno por delante. Para el Madrid es claro: fin de gestiones, acepta o rechaza la oferta. En cuanto a Vinicius, de dar una negativa al club, podría ser vendido de forma inmediata o quedarse un año en el Madrid para salir gratis en 2027, corriendo el riesgo de que el club tome medidas disciplinarias entorno a la deportiva en su contra.