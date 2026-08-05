Vinícius Jr. habla por primera vez de su futuro mientras el Real Madrid busca cerrar su renovación

En medio de las versiones que lo vinculan con el Arsenal y mientras mantiene negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid, Vinícius Jr. decidió dejar de lado las especulaciones y habló sobre su presente en el club.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El delantero volvió recientemente a los entrenamientos tras disfrutar de unas vacaciones más largas debido a su participación con la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026. Aunque todavía no sumó minutos en la pretemporada, aseguró sentirse cómodo en esta nueva etapa del equipo bajo la conducción de José Mourinho.

Vinícius Jr. has admitted that José Mourinho just wants him to play his 'style of football' at Real Madrid next season 🫶⚪️ pic.twitter.com/rNRUfFSl7X — OneFootball (@OneFootball) August 5, 2026

El mensaje sobre el nuevo entrenador

En declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid, Vinícius destacó el trabajo que viene realizando bajo las órdenes del técnico portugués para esta próxima temporada 2026/27.

"Todo está yendo muy bien. Estamos conociendo al nuevo entrenador, a los nuevos compañeros y trabajando muy duro. Mourinho quiere que siga siendo el de siempre: feliz, alegre y jugando mi fútbol", expresó el extremo brasileño.

Además, remarcó que la preparación física será clave para afrontar una temporada exigente y evitar lesiones. "La pretemporada sirve para llegar de la mejor manera. Terminamos muy cansados después de cada entrenamiento, pero eso forma parte del proceso", añadió.

La renovación sigue abierta

Mientras el futbolista transmite tranquilidad, las conversaciones para extender su vínculo continúan. El contrato actual de Vinícius finaliza en junio de 2027 y ambas partes llevan varios meses intentando alcanzar un acuerdo definitivo.

Real Madrid Training Session | Victor Carretero/GettyImages

Según trascendió, el Madrid presentó una nueva propuesta económica cercana a los 22 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, esa cifra todavía estaría por debajo de las pretensiones iniciales del brasileño, que aspiraba a un salario cercano a los 30 millones de euros anuales, además de incentivos.

En las últimas semanas también se difundió que la directiva encabezada por Florentino Pérez considera esta oferta como la definitiva, por lo que espera una respuesta del jugador en los próximos días.

El Arsenal sigue atento a la situación

Asimismo, la falta de un acuerdo dio lugar al interés de otros equipos, y uno de los clubes que más fuerte se impone es el Arsenal. El campeón de la Premier League monitorea de cerca el escenario, aunque hasta el momento no existe una negociación formal con el entorno del futbolista.

A pesar de las especulaciones, el mensaje de Vinícius fue claro y su prioridad continúa siendo el Real Madrid; tanto el club como el jugador mantienen el objetivo de prolongar una relación que comenzó en 2018 y que ya lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol internacional.