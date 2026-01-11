Vinícius Júnior pone fin a su sequía de 19 partidos tras anotar en el Clásico en la Supercopa de España

Entre abucheos, cambios que a su parecer no eran del todo adecuados, Vínicis Júnior se levantó de entre las cenizas y rompió su mala racha de partidos sin anotación al marcar el uno a uno para el Real Madrid frente al Futbol Club Barcelona en una edición más de la gran final de la Supercopa de España.

Los primeros minutos del encuentro transcurrieron en tersa calma y fue hasta que el partido llegó a sus últimos minutos del primer tiempo en donde ambas escuadras decidieron irse al frente, primero con el tanto de Raphinha que abrió la lata y ahora su compatriota con el empate a un tanto en el minuto 45+2.

El brasileño tomó la pelota pegado a la banda izquierda con marca de dos hombres, los encaró y se los quitó de encima, ahí entró al área donde también se encontraban zagueros culés, pero este con gran calidad decidió recortar al centro y en la primera oportunidad que vio disparó raso de pierna derecha para batir a Joan García quien se estiró pero no pudo hacer nada.

Con este tanto, Vini rompió la racha de 19 encuentros que tenía sin marcar gol en todas las competencias, tanto con el Real Madrid como con su selección nacional.

La última vez que había celebrado un tanto fue el 4 de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que el conjunto blanco ganó por 3-1 y que parecía marcar el inicio de un curso prometedor para el ‘7’ madridista. Desde entonces, el gol se le había resistido.