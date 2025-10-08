Xabi Alonso, preocupado por una nueva lesión de cara al Clásico

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tiene otra preocupación por la lesión que afrontar después de la retirada del fichaje de verano Dean Huijsen de la selección española.

Huijsen jugó los 90 minutos de la victoria del Madrid por 3-1 sobre el Villarreal antes de reunirse con sus compañeros de selección internacional, pero no participó en el entrenamiento después de informar de un problema físico.

La Federación Española de Fútbol señaló que Huijsen se quejó de "fatiga muscular", lo que provocó pruebas por parte del personal médico que finalmente confirmaron que no podría participar en esta ronda de partidos internacionales.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Huijsen regresó a Madrid para una nueva evaluación y posteriormente se le diagnosticó una lesión en la pantorrilla. No se ha informado de un plazo de recuperación.

Si bien está claro que Huijsen no ha sufrido una lesión grave, es el momento en que se produjo el problema lo que genera preocupación entre los fanáticos del Madrid mientras se preparan para El Clásico a finales de este mes.

Huijsen hasta dos semanas fuera del campo

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Barcelona deberá jugar en el Bernabéu el 26 de octubre, por lo que Huijsen tendrá poco más de dos semanas para recuperarse por completo si quiere participar en el partido.

La publicación española AS informa que el personal del Madrid predice que Huijsen necesitará entre 12 y 15 días de baja, lo que lo coloca en una carrera contra el tiempo para demostrar su estado físico y ganar minutos significativos en quizás el partido más importante de la temporada.

Tal ausencia significa que Huijsen casi con certeza se perderá el regreso del Madrid a la acción doméstica como visitante contra el Getafe el 19 de octubre, mientras que su participación en el encuentro Champions League ante la Juventus tres días después también parece estar en duda.

Los problemas defensivos están resultando ser un problema importante para el técnico Alonso, que ya no puede contar con su compañero defensa central Antonio Rüdiger ni con los laterales Dani Carvajal, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.