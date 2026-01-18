Xabi Alonso recibe su primera oferta como entrenador tras salir del Real Madrid

Xabi Alonso dejó el banquillo del Real Madrid el pasado 12 de enero, apenas un día después de caer en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. La salida del estratega español se produjo tras una racha de malos resultados, así como por sus constantes choques con algunas figuras del plantel, entre ellas Vinicius Junior y Federico Valverde.

Todo indica que, apenas unos días después de su salida del conjunto merengue, el técnico de 44 años podría recibir una nueva oportunidad en la Bundesliga, una competición que ya conoce bien y en la que tuvo un exitoso paso al frente del Bayer Leverkusen.

FBL-ESP-LIGA-REALMADRID | FADEL SENNA/GettyImages

De acuerdo con un reporte del diario alemán Bild, Xabi Alonso se encuentra en el radar del Eintracht Frankfurt, club que este domingo 18 de enero decidió prescindir de los servicios de su técnico Dino Toppmöller. La información apunta a que el director deportivo de las Águilas, Markus Krösche, considera al estratega español como una opción ideal para encabezar el nuevo proyecto deportivo, por lo que buscaría reunirse con él en los próximos días para explorar la viabilidad de su contratación.

Este reporte señala que aunque el Frankfurt continúa en competencia en la Champions League y contempla otras opciones para su banquillo, como Edin Terzić, Marco Rose y Roger Schmidt, el gran objetivo del club es convencer a Xabi Alonso de regresar al fútbol alemán.

💥 Primer club interesado en Xabi Alonso: el Eintracht



🇩🇪 El equipo alemán, que está disputando la Champions League, busca un nuevo entrenador tras la destitución de Toppmöllerhttps://t.co/3swCSNnUlG — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 18, 2026

El Eintracht Frankfurt ocupa actualmente la séptima posición de la Bundesliga, con 27 puntos tras 18 jornadas disputadas. En este tramo de la temporada, las Águilas registran siete victorias, seis empates y cinco derrotas.

La destitución de Dino Toppmöller se produjo después del empate 3-3 frente al Werder Bremen el pasado viernes.

El club alemán deberá presentar una propuesta de alto nivel para convencer a Xabi Alonso, ya que existen otros equipos interesados en hacerse con sus servicios. Entre ellos destacan dos gigantes de la Premier League: el Manchester United y el Liverpool, institución en la que el estratega español fue una de las grandes figuras durante su etapa como futbolista.