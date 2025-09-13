Xabi Alonso no lo podía creer. Al minuto 31 del primer tiempo de la victoria 2-1 sobre la Real Sociedad en Anoeta, el Real Madrid se quedó con 10 jugadores, después de ser expulsado Dean Huijsen, tras cortar un ataque de Mikel Oyarzabal.

Gil Manzano, el árbitro del partido, no dudó y sacó la cartulina roja, a pesar de los reclamos del técnico merengue. El juez consideró que Huijsen era el último hombre, a pesar que Eder Militao estaba muy cerca de la jugada.

“Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido“, dijo el entrenador después del partido, de acuerdo con el diario As.

"Para mí era amarilla, Mili estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí. Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos", añadió el estratega que está en su primera campaña con el club.

Xabi Alonso's side holds with 10 men to remain undefeated in LALIGA 👀 pic.twitter.com/Lml7JGyJVW — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2025

A pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 31 del primer tiempo, el equipo de Alonso mostró carácter para sortear el partido y aguantar las arremetidas del local, en uno de los campos más hostiles para los visitantes en LaLiga.

El entorno del Real Madrid cree que fue otro error grave arbitral en su contra en estos primeros cuatro compromisos de LaLiga, en los que el equipo tienen un puntaje perfecto. Según varios analistas de la televisora oficial del club, elevarán sus quejas ante la FIFA por estas situaciones.

El Madrid ahora se concentra en el compromiso que tienen en el Santiago Bernabéu el próximo martes contra el Marsella, que marca la primera fecha de la UEFA Champions League en su edición 2025-2026.