Xabi Alonso vio penal claro sobre Vinicius que no fue revisado en el VAR: "No me sorprende"

El Real Madrid terminó la Jornada 16 de LaLiga con un dos por uno frente al Deportivo Alavés que los dejó en segundo puesto de la clasificación general de la temporada 2025/26 y aunque si bien el resultado es bueno como visitantes, no todo deja contentos a los principales actores de este encuentro celebrado en el Estadio de Mendizorroza.

Kylian Mbappé abrió las acciones con un gol que significó su tanto 70 como merengue, le siguió el empate de Carlos Vicente para los locales y en el 76' apareció Rodrygo para poner cifras definitivas, sin embargo, Xabi Alonso no se fue del todo contento con lo que vio dentro del campo, no de sus jugadores, sino del cuerpo arbitral.

El español aprovechó los micrófonos en conferencia de prensa posterior al duelo y afirmó que para él lo que vimos en el minuto 86 del juego, cuando Nahuel Tenaglia sancadilló a Vinicius Junior, le parecía un penal y también aseveró que no le sorprendió en lo absoluto que no hubiera una revisión en el sistema de video asistencia.

Me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto y me sorprende mucho que no vayan ni al VAR en esa acción. Aunque realmente eso no nos sorprende. Hay que seguir. Xabi Alonso

Ya hablando concretamente de sus jugadores, Alonso aprovechó para dejar en claro el por qué de no llevarse un marcador abultado a casa contra el décimo segundo de la clasificación general y es que para él visitar Vitoria no es nada sencillo y dejó claro que dominar el cien por ciento del tiempo es por demás complicado.

Este es un campo muy competido, de mucho ritmo e intensidad. Dominar los 90 minutos en todos los partidos es complicado, queríamos los tres puntos y nos vamos contentos. Ahora toca pensar en la Copa del Rey. Xabi Alonso

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026