Yan Diomandé llegaría al PSG: los candidatos a salir del club tras el fichaje de la joya de Costa de Marfil

El Paris Saint-Germain está cerca de cerrar el acuerdo por el traspaso del joven extremo de 19 años Yan Diomande, luego de las negocaciones avanzadas entre los clubes.

Los vigentes bicampeones de la Champions League presentaron su primera oferta por el jugador de RB Leipzig de la Bundesliga y la selección de Costa de Marfil. La operación podría completarse en cualquier momento.

La transferencia sería de una cifra cercana a los 100 millones de euros (114 millones de dólares con posibles bonos adicionales) una cifra que Leipzig está dispuesto a aceptar. Cabe mencionar que, el Liverpool y el Real Madrid también estuvieron al acecho del juvenil, pero el jugador optó por el equipo de Luis Enrique.

💣 ¡𝐁𝐨𝐦𝐛𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨❗



🔵 Yan Diomande ha elegido al PSG de Luis Enrique por delante de Liverpool y Real Madrid



🫱🏻‍🫲🏼 Solo falta el acuerdo entre el conjunto parisino y el RB Leipzig para cerrar una operación que superará los 100 millones de euros



🖋️ @I0N4… pic.twitter.com/Up8G3ZqFoQ — Diario SPORT (@sport) June 28, 2026

De acuerdo con ESPN, el jugador africano aceptó un contrato de cinco años con el bicampeón de Europa y ya habló con el entrenador español y con el director deportivo Luis Campos sobre el proyecto del club.

El jugador sería presentado una vez que termine su participación en el Mundial 2026, este martes 30 de junio se enfrentará a Noruega en los dieciseisavos de final.

Una vez aclarando la situación del inminente fichaje del PSG, mencionamos a los candidatos a salir del cuadro galo con la llegada Diomandé.

1. Lee Kang-in

Lee Kang-in con Corea del Sur | Carl Recine/GettyImages

El surcoreano de 26 años arribó hace tres temporadas del cuadro francés proveniente del Mallorca de España. Desde entonces ha sido un elemento de bajo perfil, que ha servido como un revulsivo que ha dado descanso a las figuras en los partidos menos exigentes y sobre todo en los juegos domésticos manteniendo la calidad para mantener al equipo en la cima.



En su momento pagaron 22 millones de euros y en la actualidad su valor ha incrementado un poco, pero lo suficiente para que el PSG pueda recuperar su inversión e incluso ganar un poco más, pues sin lugar a duda el jugador se potencializó y podría destacar en cualquier otro club con la madurez que adquirió.



Como un mediocampista ofensivo y que puede jugar por ambas bandas como extremo, sus minutos podrían verse reducidos con la llegada del marfileño.

2. Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos con Portugal | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Si bien es cierto que no juegan en las mismas posiciones, dado que Ramos es un ‘9’ nominal, la llegada de Diomandé a los extremos podría desplazar a otros jugadores a jugar como centros delanteros y por ende, habrá mayor competencia interna y sus minutos podría reducir.



Además, el portugués de 25 años ha mostrado que tiene calidad y potencial para ser un goleador, pero desde su arribó hace dos años y medio, su valor en el mercado ha disminuido más de la mitad de los 65 millones de euros que desembolsaron por su ficha.



Por lo que su venta representaría una buena opción para el club y hacer caja.

3. Bradley Barcola

Bradley Barcola con Francia | Ian MacNicol/GettyImages

El canterano de 23 años del Olympique Lyon es la competencia directa del jugador marfileño, por lo que el francés es el primer señalado para salir del PSG y los rumores han comenzado a vincularlo con el FC Barcelona y el Liverpool.



El jugador tiene tres años en el club y tiene contrato hasta mediados del 2028 y un valor en el mercado de 70 millones de euros. Además, luego de su buen rendimiento en la Copa del Mundo 2026 seguramente su valor aumentará y en caso de salir será por una cantidad muy alta.



Al igual que Yan Diomandé su posición principal es de extremo izquierdo, pero también puede jugar por el sector derecho y como centro delantero.