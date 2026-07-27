Las declaraciones de Guillermo Almada luego del empate del América ante Atlante

El América no pudo pasar del empate en contra del Atlante de Miguel Herrera. Más allá de que el resultado fue negativo, lo más preocupante fueron las formas mostradas por el equipo dentro de la cancha. El técnico Guillermo Almada habló tras el cotejo dejando en claro que deberán mejorar en el camino.

¿Qué pasó con los seleccionados del América? 🤔



🗣 Guillermo Almada explicó la situación de Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, quienes no han reaparecido con el América 🦅 pic.twitter.com/7rt7aLP4zt — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 25, 2026

Vamos a intentar ir por lo máximo. Es un camino espinoso y largo; si pensamos que el futbol es rosa, estamos equivocados. Los rivales juegan, como lo hizo Atlante hoy. Tenemos que evolucionar como equipo y completar la plantilla, que regresen los seleccionados; hay que seguir creciendo futbolísticamente para pelear cosas importantes. Guillermo Almada

El técnico afirma que no puede equiparar su ciclo con el de André Jardine, pues no conoce como era el mismo desde el trabajo interno.

No puedo opinar, no estaba antes. No hay ni mejor ni peor; trato de transmitir mi idea con los jugadores, me han respondido bien. Lo de André fue exitoso en el club, indudablemente, transmitió lo que piensa que es mejor para el plantel. La disposición de los jugadores ha sido espléndida; por el poco tiempo que llevamos en el club, los futbolistas han tomado de buena manera la idea y tenemos que seguir creciendo. Guillermo Almada

Atlante v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Almada entiende que para la siguiente jornada, el club contará con algunos retornos.

Para el próximo partido tendremos seleccionados; terminan el partido mañana. Si no tenemos percance, los tendremos para el próximo juego, han hecho un juego importante. Guillermo Almada

Para cerrar, el entrenador dio su confianza plena a Henry Martín, quien ofreció un pésimo juego contra el Atlante al grado de salir abucheado.

Es un líder dentro de la institución, un ejemplo de entrega. Tuvo una temporada complicada de lesiones, está buscando su mejor rendimiento, lo va a encontrar y le va a seguir dando alegrías a la gente. Guillermo Almada

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