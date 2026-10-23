Los 30 futbolistas más exitosos de la historia del Balón de Oro- rankeados

La edición 2026 del Balón de Oro promete ser una de las más disputadas de los últimos años, con cuatro grandes figuras que llegan con argumentos para quedarse con el premio.



Harry Kane aparece como uno de los principales favoritos después de una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich, en la que marcó 61 goles y conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania. Lamine Yamal también se perfila como un serio candidato, impulsado por su consagración en el Mundial 2026 con España y su protagonismo en el Barcelona.



Por su parte, Lionel Messi buscará ampliar su récord histórico de ocho Balones de Oro, respaldado por su brillante actuación en la Copa del Mundo, donde condujo a Argentina hasta la final. Kylian Mbappé completa la lista de grandes aspirantes gracias a sus impresionantes registros goleadores y su Bota de Oro en el Mundial.

Jacques Ferran, uno de los artífices de la creación del premio al mejor futbolista del año, admitió: «Al principio, el Balón de Oro era solo otro trofeo». Su sucesor como director de France Football, Pascal Ferré, afirmó que se trataba de un concepto «nacido con el espíritu despreocupado de una aventura pasajera».

El premio ha crecido hasta superar cualquier expectativa, convirtiéndose en un gigante que los jugadores ansían abiertamente . Si bien ha adoptado una nueva forma, el objetivo del jurado siempre ha sido el mismo: elegir objetivamente al mejor jugador de los últimos 12 meses.

Considerados de forma aislada, algunos resultados pueden parecer extraños. Sin embargo, se argumenta que el Balón de Oro debería verse como una evaluación continua del talento, más que como una serie de premios aislados. En lugar de fijarse en un solo punto de una pintura puntillista, vale la pena dar un paso atrás para admirar la obra completa en toda su majestuosidad. Esta es la idea que subyace a la tabla histórica del Balón de Oro.

Metodología

Sir Stanley Matthews was 41 when he won the first Ballon d’Or. | PRESSE SPORTS/IMAGO

El Balón de Oro ha sufrido muchos cambios de formato a lo largo de su historia. Cuando Sir Stanley Matthews recibió el trofeo de la primera edición en la sede del Blackpool en 1956, solo 16 jueces tenían derecho a voto. El premio de 2026 será decidido por un centenar de periodistas de cada una de las 100 naciones mejor clasificadas por la FIFA.

Matthews ganó el premio con 47 puntos en 1956. En 2025, 47 puntos solo le habrían valido el puesto 18, superando por poco a Scott McTominay. Ningún jugador debería verse perjudicado por el sistema que France Football utilizaba en el momento de la evaluación, por lo que todos los votos se han normalizado.

En lugar de sumar los puntos brutos de cada jugador, sus votos se expresaron como una proporción de la puntuación total que podrían haber obtenido. Tomemos como ejemplo a Matthews: en 1956, 16 miembros del jurado votaron por sus cinco favoritos; el primer puesto obtuvo cinco puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, y así sucesivamente. En el caso de que todos los votantes eligieran al mismo ganador, solo podrían obtener un máximo de 80 puntos (16 grupos de cinco puntos).

Entonces, la puntuación normalizada de Matthews para 1956 es su total real (47) dividido por el máximo basado en el sistema de ese año (80) multiplicado por 100 para que estemos trabajando con números grandes y agradables, lo que equivale a 58,8.

Puntos normalizados = (puntuación total ÷ mejor puntuación posible) x 100

Los 30 futbolistas más exitosos de la historia del Balón de Oro- rankeados

30. Karim Benzema

Karim Benzema won his Ballon d’Or in 2022. | IMAGO/Xinhua

Época: 2008–2023

País: Francia

Nominaciones: 12

Premios: 1 (2022)

Podios: 1

Puntos normalizados: 127



Karim Benzema tenía tres ambiciones en la vida cuando comenzó su carrera en el fútbol profesional: comprarle una casa a su madre, unirse al Real Madrid y ganar el Balón de Oro.



El eterno compañero de Cristiano Ronaldo se convirtió en el héroe indiscutible del Madrid una vez que el fenómeno portugués llevó su gira a Turín. Mientras tuvo que correr por Ronaldo, Benzema solo superó los 30 goles en una de sus primeras nueve temporadas en el Madrid. Sin esa presión sobre sus hombros, la estrella francesa alcanzó la marca de 30 en cuatro de sus siguientes cinco campañas.



“La gente habla de Karim como un delantero centro puro, un 9 y medio, un 10; para mí, es un poco de todo”, dijo Zinédine Zidane con entusiasmo sobre su compatriota. “Yo lo definiría como un futbolista total”.

29. Gigi Riva

Gigi Riva had a shot likened to the clap of thunder. | HUM Images/Universal Images Group/Getty Images

Época: 1967–1970

País: Italia

Nominaciones: 4

Premios: 0

Podios: 2

Puntos normalizados: 132



La votación para el ganador del Balón de Oro de 1969 fue tan ajustada que France Football decidió premiar a los dos jugadores que solo podían estar separados por cuatro puntos al mismo tiempo. Gianni Rivera se llevaría el galardón por un estrecho margen por delante de Gigi Riva, pero fue el prolífico delantero del Cagliari quien terminó el día triunfante.



El redactor jefe del periódico, Max Urbini, había viajado a San Siro para el partido entre el Milan y el Cagliari para entregar el Balón de Oro cuatro meses después de la votación. A pesar de quedar segundo detrás del capitán de los Rossoneri en un sentido individual, Riva lideraría a los sardos al primer (y hasta ahora único) título de liga del club ese mes.

28. Paolo Maldini

Paolo Maldini takes a dim view of his own career. | FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images

Época: 1989–2007

País: Italia

Nominaciones: 13

Premios: 0

Podios: 2

Puntos normalizados: 138



Ningún jugador ha sido nominado al Balón de Oro más veces sin ganarlo que Paolo Maldini. De hecho, Ronaldo y Lionel Messi son los únicos dos jugadores que han superado su trece galardón. Esto es una prueba de la longevidad del legendario defensa del AC Milan, que también influye en su percepción distorsionada de su propia carrera.



«Sabes que soy el mayor perdedor del fútbol», le dijo Maldini a Christian Vieri durante aquellos días de confinamiento por la COVID-19 que es mejor olvidar. «Perdí tres finales de la Champions League. Una Supercopa de Europa, tres finales del Mundial de Clubes Intercontinentales. Las perdí, ¿verdad? Perdí una final del Mundial, una final de la Eurocopa, una final del Mundial. Podría seguir».



El Balón de Oro sería otro título que se le escaparía a Maldini, quien parecía pasar por alto los siete títulos de liga y las cinco Copas de Europa que ponían a prueba la integridad estructural de su repisa de la chimenea en casa.

27. Rivaldo

Rivaldo was the last Ballon d’Or winner of the 20th century. | John Marsh/EMPICS/Getty Images

Época 1997–2002

País: Brasil

Nominaciones: 6

Premios: 1 (1999)

Podiuos: 1

Puntos normalizados: 139



La mayor fortaleza y debilidad de Rivaldo fue su autoconfianza. El zurdo elástico escaló hasta la cima del deporte impulsado por la insistencia de que tenía el talento necesario, pero cuando esa creencia se hizo realidad con su Balón de Oro en 1999, dejó de tomar los mínimos consejos que se le habían escapado a través de su seguridad en sí mismo.



A pesar de ser coronado como el mejor jugador del planeta jugando en la banda izquierda, Rivaldo exigió un cambio de posición en el Barcelona . "No estaba interesado", lamentaría más tarde su entrenador Louis van Gaal. "Quería un número 10". El Barça nunca volvió a ganar un título con Rivaldo en el centro.



Una vez que su carrera llegó a su fin, tras un tortuoso desenlace que lo llevó por Grecia, Uzbekistán, Angola y de regreso a Brasil, Rivaldo lamentó más su momento que su actitud. «Si mi momento fuera hoy», reflexionó en 2015, «apostaría con cualquiera a que sería el mejor jugador del mundo dos o tres veces. Estoy seguro de que marcaría 50 goles por temporada».

26. Hristo Stoichkov

Hristo Stoichkov won the Ballon d’Or under the guidance of the great Johan Cruyff. | Christian Liewig/TempSport/Corbis/Getty Images

Época: 1991–1995

País: Bulgaria

Nominaciones: 5

Premios: 1 (1994)

Podios: 2

Puntos normalizados: 153



A pesar de su reticencia inicial, Hristo Stoichkov finalmente decidió reunirse con Stéphane Saint-Raymond, corresponsal especial de France Football , en el vestíbulo del Hotel El Palace en Barcelona en 1994. “Se presentó, me llevó aparte y me pidió que posara con el trofeo del Balón de Oro, pero me negué porque había oído que habían hecho lo mismo con Paolo Maldini y Roberto Baggio, los otros dos favoritos”, explicó el delantero con un temperamento fuerte y un disparo más potente.



Saint-Raymond tuvo que usar todo su poder de persuasión. “Cerró la puerta tras de mí y me dijo, con lágrimas en los ojos: 'Te voy a contar un secreto, prométeme que no se lo dirás a nadie'”, recordó Stoichkov. «“Ganaste el Balón de Oro, aquí lo tienes”. Me incliné y vi mi nombre grabado. Lo agarré y le dije a Stéphane: “Ahora no lo soltaré jamás”. No podía parar de llorar».



Teniendo en cuenta todo lo que Stoichkov había pasado en su carrera, superando una sanción de por vida antes de escapar bajo el Telón de Acero para llegar al Barcelona, ​​donde formaría parte del Dream Team de Johan Cruyff, era comprensible la explosión de emociones.

25. Roberto Baggio

The Divine Ponytail was a god among his peers. | Christian Liewig/TempSport/Corbis/Getty Images

Época: 1990–2001

País: Italia

Nominaciones: 6

Premios: 1 (1993)

Podios: 2

Puntos normalizados: 158



Hay algo universal en la adoración por Roberto Baggio. A pesar de jugar para los tres gigantes tradicionales de Italia, sus mejores momentos llegaron con la Fiorentina, el Bologna y el Brescia, clubes fuera de la élite. Esto eliminó cualquier sentido de tribalismo como barrera para su grandeza reconocida.



Nada une al público como la simpatía compartida; el momento más famoso de Baggio fue también el más bajo, cuando falló su penalti por encima del larguero, lo que le costó a Italia la final del Mundial de 1994 contra Brasil.



Más allá de todo eso, fue la gracia suprema de Baggio con el balón, un toque más suave que la luz de una vela que invariablemente lo ayudaba a bailar entre porteros desconcertados, lo que lo hizo tan célebre. Como dijo maravillosamente su exentrenador Aldo Agroppi: "Los ángeles cantan, en sus piernas".

24. Lothar Matthaüs

Época: 1986–1999

País: Alemania occidental / Alemania

Nominaciones: 8

Premios: 1 (1990)

Podios: 2

Puntos normalizados: 161



Para un jugador ampliamente aclamado como uno de los más importantes en la historia del fútbol alemán, el reconocimiento de Lothar Matthäus no es fácil de obtener. El ícono del Bayern de Múnich fue criticado por sus propios aficionados por su percibido fracaso individual en las dos finales de la Copa de Europa que disputó con el club, perdiendo ambas en 1987 y 1999. (Cabe destacar que el Bayern ganaba 1-0 contra el Manchester United cuando fue sustituido a 10 minutos del final).



Matthäus era un glorioso todoterreno en el mediocampo. "Lo que me hacía fuerte era que podía hacer todo tipo de cosas", resumió. Sin embargo, incluso en la final del Mundial de 1990, que sí ganó, el penalti que Matthaüs decidió no lanzar sigue siendo considerado por algunos como un acto de debilidad.

23. Ruud Gullit

Época: 1983–1993

País: Netherlands

Nominaciones: 7

Premios: 1 (1987)

Podios: 2

Puntos normalizados: 165



Cuando Ruud Gullit fue coronado ganador del Balón de Oro en 1987, cambió el enfoque de sus logros con el AC Milan a Nelson Mandela, dedicando su trofeo al rostro injustamente encarcelado del movimiento antiapartheid en Sudáfrica.



Fue un acto notable que abrió la causa a una audiencia completamente nueva en Italia, pero que Gullit describió como "normal". "Lo vi como una declaración humana, no política".



Eso es típico de un personaje que se deleitaba en su singularidad, dominando el juego técnico holandés de la década de 1980 con su destreza física y suprema inteligencia táctica antes de encarnar el estilo revolucionario que Arrigo Saachi forjó en Milán.

22. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé is yet to win the Ballon d’Or. | Diego Souto/Getty Images

Época: 2017–2026

País: France

Nominaciones: 9

Premios: 0

Podios: 1

Puntos normalizados: 168



Ningún jugador ha codiciado tan abiertamente el Balón de Oro sin ganarlo como Kylian Mbappé . El joven francés, criado con ejemplares de France Football, pasó su juventud anhelando los galardones que se llevaron Messi y Ronaldo.



"El Balón de Oro es uno de los eventos más importantes para los mejores jugadores", ha admitido Mbappé sin reparos. "Lo añadimos a nuestro calendario personal y lo tenemos presente, por supuesto".



"Todos fuimos niños alguna vez", continuó. "Y seguimos siéndolo, un poco. Frente a este brillante trofeo, todos volvemos a ser niños. Todos vimos esa ceremonia con esas llegadas a la alfombra roja y nos dijimos: Algún día, seré yo " .



A pesar de sus mejores esfuerzos, ese día aún no ha llegado para Mbappé.



“No creo que nadie venga a decirme que mi carrera fue un fracaso porque no gané el Balón de Oro”, dijo encogiéndose de hombros. “Simplemente me sentiré insatisfecho porque ese sueño no se hizo realidad”.

21. Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko has much more serious concerns than the Ballon d’Or these days. | Les Kasyanov/Global Images Ukraine/Getty Images

Época: 1998–2006

País: Ucrania

Nominaciones: 8

Premios: 1 (2004)

Podios: 3

Puntos normalizados: 171



Andriy Shevchenko creció admirando las leyendas de sus predecesores ucranianos Oleg Blokhin e Igor Belanov, quienes ganaron el Balón de Oro cuando aún jugaban para la Unión Soviética. Shevchenko se convirtió en el rostro de su nueva nación, brillando primero en el Dinamo de Kiev antes de alcanzar la gloria como el mejor del mundo en 2004 con el Milan. El veloz delantero dedicó su triunfo a su país natal y fue recibido a la salida de las oficinas de France Football por el futuro presidente de su nación, Viktor Yushchenko.



«El Balón de Oro es un trofeo individual que da una sensación muy diferente a la de un trofeo de equipo como la Liga de Campeones », explicaría Shevchenko. «Sentí que tenía que asumir una enorme responsabilidad: para el futuro, para la generación más joven, para transmitir mi experiencia».



Como uno de los rostros de la resistencia ucraniana tras la invasión rusa en 2022, Shevchenko tenía mucha práctica para su papel de estadista.

20. Ronaldinho

Ronaldinho peaked in 2005. | FRANCK FIFE/AFP/Getty Images

Época: 2002–2007

País: Brasil

Nominaciones: 6

Premios: 1 (2005)

Podios: 2

Puntos normalizados: 173



El 19 de noviembre de 2005, Ronaldinho hechizó al Bernabéu, dejando a Sergio Ramos con las entrañas retorcidas y a la afición local del Real Madrid de pie haciendo lo impensable; aplaudiendo a un jugador del Barcelona.



El 28 de noviembre de 2005, Ronaldinho fue coronado como un convincente ganador del Balón de Oro.



El estilo seductor del brasileño coincidió con una transformación tecnológica que hizo que sus explosiones de habilidad eminentemente capturables, los malabares, los regates y el ingenio, se extendieran por Internet. El primer video de YouTube en alcanzar un millón de visitas fue Ronaldinho golpeando el balón contra un travesaño.

19. Gianni Rivera

Gianni Rivera was never one for grand displays of celebration. | AS Photo Archive/Getty Images

Época: 1962–1973

País: Italia

Nominaciones: 10

Premios: 1 (1969)

Podios: 2

Puntos normalizados: 184



Cuando Gianni Rivera descubrió que había ganado el Balón de Oro de 1969 otorgado por France Football , el mordaz centrocampista del Milan espetó: “¡Obviamente, los periódicos franceses no leen la prensa italiana!”



Rivera se convirtió en la Bête Noir de Gianni Brera, la voz omnipresente del fútbol italiano que, extrañamente, había convertido al esbelto creador de juego en su archienemigo. Brera apodó a Rivera L'Abatino , el joven sacerdote, como una forma de menospreciar a esta figura esquelética. El capitán del Milan no se inmutó y se dispuso a definir una era con los Rossoneri que trajo gloria nacional y continental que Brera tuvo que informar a regañadientes.



Hubo admiradores de Rivera más allá de Italia y Francia. Al entrenador de Inglaterra, Sir Alf Ramsey, quien ganó la Copa del Mundo en 1970, se le preguntó quiénes eran los cuatro jugadores más fuertes de Italia, a lo que respondió: "Rivera, Rivera, Rivera, Rivera".

18. Lev Yashin

Lev Yashin is the only goalkeeper to ever win the Ballon d’Or. | Alexei Belikov/IMAGO

Época: 1956–1968

País: Unión Soviética

Nominaciones: 10

Premios: 1 (1963)

Podios: 1

Puntos normalizados: 188



El trofeo Balón de Oro de Lev Yashin en 1963 fue el equivalente al Oscar al Mejor Actor de Leonardo DiCaprio por El Renacido . Fue un reconocimiento a la brillante trayectoria que había seguido sin reconocimiento, más que a un reconocimiento únicamente del año en cuestión.



El guardameta soviético es el arquetipo del portero, y parece que cada guardameta que posteriormente se puso un par de guantes quedó indeleblemente marcado por la imagen de Yashin. Tal es su influencia perdurable, que el premio Balón de Oro dedicado a los porteros se llama Trofeo Yashin.



El decano del Dinamo de Moscú acumuló más de 200 partidos sin encajar goles y supuestamente detuvo un centenar de penaltis. Cuando Eladio Rojas, de Chile, marcó contra la Unión Soviética en el Mundial de 1962, exclamó emocionado: "Marcarle un gol a Yashin fue como ganar un trofeo".

17. Bobby Charlton

Época: 1960–1971

País: Inglaterra

Nominaciones: 9

Premios: 1 (1966)

Podios: 3

Puntos normalizados: 192



Sir Bobby Charlton no se impresionó tanto como sus compañeros cuando se enteró de su triunfo en el Balón de Oro en 1966. El carismático centrocampista del Manchester United todavía estaba resentido por la derrota de su club ante el Sheffield United cuando escuchó el boletín de noticias en el tren del equipo.



«La radio anunció que me habían elegido el mejor jugador europeo», recordó. «Realmente no me sentía como ese jugador. Fue un día de decepción». Pronto se animaría, ya que al día siguiente jugó en una victoria por 2-0 contra ese mismo equipo del Sheffield United en Old Trafford.

16. Thierry Henry

Thierry Henry never held onto the Ballon d’Or for long. | Alexander Hassenstein/FIFA/Getty Images

Época: 2000–2009

País: Francia

Nominaciones: 9

Premios: 0

Podios: 2

Puntos normalizados: 194



Muchos aficionados de la Premier League se han preguntado cómo es posible que el mejor jugador de la competición nunca haya sido reconocido mundialmente por su inigualable combinación de elegancia y pasión. Thierry Henry estuvo a punto de conseguirlo en 2003, quedándose a las puertas frente a Pavel Nedvěd de la Juventus, a pesar de estar en plena temporada invicta con el Arsenal.



El francés tenía algunas preguntas para los organizadores del Balón de Oro. Pero no se referían a sí mismo. «Me gustaría una explicación de por qué ningún español ha ganado el Balón de Oro en los últimos cuatro años», se burló Henry durante la racha de dominio internacional de España.



«El juego se centra demasiado en el individuo. Las estrellas están bien. Pero dentro del equipo, no fuera».

15. Raymond Kopa

Raymond Kopa won the 1958 Ballon d'Or. | IMAGO/Album

Época: 1956–1962

País: Francia

Nominaciones: 6

Premios: 1 (1958)

Podios: 4

Puntos normalizados: 211



Santiago Bernabéu, jugador, entrenador y presidente del Real Madrid antes de que su nombre se utilizara para su estadio, estableció su imagen de los Galácticos en 1961: “Nuestra política hasta ahora ha sido contratar a una gran figura internacional cada temporada”. En 1956, esa figura fue Raymond Kopa.



El delgado extremo acababa de llevar al Reims a la final de la Copa de Europa donde perderían contra el Real Madrid. Kopa cambió su camiseta roja por la blanca después de esa derrota en París y procedió a ganar los siguientes tres títulos continentales.



“Kopa hizo magia, cosas increíbles que no creías posibles”, exclamó su compañero del Madrid, Juan Santisteban. El "Pequeño Napoleón", como lo apodaron los medios españoles, incluso eclipsó a las demás estrellas de su equipo para recoger el Balón de Oro en 1958.



14. Luis Suárez

Luis Suárez (left) was the first Spanish player to win the Ballon d’Or. | IMAGO/Album

Época: 1958–1965

País: España

Nominaciones: 8

Premios: 1 (1960)

Podios:: 4

Puntos normalizados: 216



Las modernas ceremonias del Balón de Oro son como los Premios Óscar del fútbol; los mejores y más brillantes resplandecen con sus mejores galas para ver quién ha ganado el concurso de popularidad de este año. No siempre fue tan glamuroso.



«Me dieron el trofeo en un partido de liga normal», recordó Luis Suárez, el gran centrocampista español del Barcelona e Inter, sobre su victoria en 1960. «Luego me fui a casa con la baratija como si nada hubiera pasado. No hubo una gran cena después de recibirlo».



Es una injusticia vergonzosa que un estratega del calibre de Suárez no haya recibido el reconocimiento otorgado a sus sucesores (en gran medida inferiores).

13. Kevin Keegan

Kevin Keegan and the top 10 of the 1979 Ballon d'Or! ✨🌕#ballondor pic.twitter.com/CGT0eD9EAO — Ballon d'Or (@ballondor) July 19, 2025

Época: 1976–1979

País: Inglaterra

Nominaciones: 4

Premios: 2 (1978, 1979)

Podios: 3

Puntos normalizados: 237



El jugador de equipo por excelencia tenía poco tiempo para los galardones individuales que le valió su prodigioso talento. Kevin Keegan comparó el peso sorprendentemente modesto de su primer Balón de Oro con "un trofeo de un torneo de dardos de pub" y dejó que ambas bolas doradas se pudrieran en su abarrotada sala de medallas.



"El metal está descolorido e incluso se puede ver el pegamento donde se fijó la placa", le dijo el ex ícono del Liverpool y del Hamburgo al escritor fantasma de su autobiografía, Daniel Taylor. "Lo hice tasar una vez y el tipo le echó un vistazo antes de decirme que valía diez libras. Dudo que Cristiano lo usara como escalón".

12. Gerd Müller

Gerd Müller and the top 10 of the 1970 Ballon d'Or! ✨🌕#ballondor pic.twitter.com/Ojp3aPyiYi — Ballon d'Or (@ballondor) July 10, 2025

Época: 1967–1976

País: Alemania occidental

Nominaciones: 10

Premios: 1 (1970)

Podios: 4

Puntos normalizados: 238



Una de las figuras clave de los grandes rivales holandeses de Gerd Müller de la época, Johan Cruyff, dijo una vez: “Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar al fútbol simple es lo más difícil que hay”. Müller dominó ese arte de la simplicidad.



En prácticamente todos los partidos que jugó, ya fuera para el Bayern de Múnich o para Alemania Occidental, 'Der Bomber' terminaba el partido con al menos un gol. Ha pasado medio siglo y los récords que estableció aún se mantienen, cada generación de delanteros se esfuerza y ​​fracasa en replicar el simple acto de poner el balón en el fondo de la red.



Müller tenía una explicación típicamente directa para su brillantez: “Mi secreto era apuntar al lugar al que el portero no podía llegar”. Como seguramente atestiguarán las generaciones que le han seguido, eso suena más simple de lo que es.

11. Ronaldo

Ronaldo won the Ballon d’Or twice. | FC Internazionale Archive/Getty Images

Época: 1995–2005

País: Brasil

Nominaciones: 9

Premios: 2 (1997, 2002)

Podios: 4

Puntos normalizados: 241



La cualidad más notable de la brillante carrera de Ronaldo es que pasó la mayor parte del tiempo jugando con moderación.



Entre noviembre de 1999 y septiembre de 2001, solo pudo disputar seis minutos de acción competitiva mientras se recuperaba de una lesión que le clavó la rótula en el muslo. A partir de ese momento, Ronaldo aún ganaría la Copa del Mundo y su segundo Balón de Oro, aniquilando a las defensas más feroces del planeta con una combinación de potencia y elegancia que pocos delanteros centro han poseído.



Sin embargo, antes de que su rodilla se rompiera (dos veces), Ronaldo era aún mejor. Su única temporada en el Barcelona fue una obra maestra, anotando 47 goles en 49 partidos antes de convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro de la historia. «Ese ha sido el marcaje más difícil que he hecho en mi vida», exclamó César Gómez, del Tenerife, sin aliento tras enfrentarse a él. «Me siento como si acabara de jugar cinco partidos».



Ronaldo parecía estar corriendo por la cinta transportadora del aeropuerto mientras los demás se arrastraban hacia la terminal cargados con tres maletas de mano. «¿Alguien puede mostrarme un jugador mejor?», preguntó su entrenador, Sir Bobby Robson. La respuesta fue «no».La cualidad más notable de la brillante carrera de Ronaldo es que pasó la mayor parte del tiempo jugando con moderación.



Entre noviembre de 1999 y septiembre de 2001, solo pudo disputar seis minutos de acción competitiva mientras se recuperaba de una lesión que le clavó la rótula en el muslo. A partir de ese momento, Ronaldo aún ganaría la Copa del Mundo y su segundo Balón de Oro, aniquilando a las defensas más feroces del planeta con una combinación de potencia y elegancia que pocos delanteros centro han poseído.



Sin embargo, antes de que su rodilla se rompiera (dos veces), Ronaldo era aún mejor. Su única temporada en el Barcelona fue una obra maestra, anotando 47 goles en 49 partidos antes de convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro de la historia. «Ese ha sido el marcaje más difícil que he hecho en mi vida», exclamó César Gómez, del Tenerife, sin aliento tras enfrentarse a él. «Me siento como si acabara de jugar cinco partidos».



Ronaldo parecía estar corriendo por la cinta transportadora del aeropuerto mientras los demás se arrastraban hacia la terminal cargados con tres maletas de mano. «¿Alguien puede mostrarme un jugador mejor?», preguntó su entrenador, Sir Bobby Robson. La respuesta fue «no».

10. Marco van Basten

Marco van Basten burned brightly if briefly. | Image Photo Agency/Getty Images

Época: 1986–1992

País: Holanda

Nominaciones: 6

Premios: 3 (1988, 1989, 1992)

Podios: 3

Puntos normalizados: 268



La estrella de Marco van Basten brilló intensamente, pero brevemente. A pesar de que parecía el prototipo de delantero; alto, fuerte, rápido y ágil, el ícono del Ajax y el Milan finalmente se vio perjudicado por su físico.



Los aficionados holandeses desplegaron una pancarta antes de la final del Campeonato Europeo de 1988, en la que anotaría y ganaría, que decía: "Y al octavo día, Dios creó a Marco". Desafortunadamente, le dio un tobillo problemático.



La ética de trabajo maníaca de Van Basten, inspirada por un profundo deseo de complacer a su padre abusivo, fue la base de su brillante ascenso a la cima del deporte. Pero su cuerpo no aguantó más el esfuerzo, lo que le obligó a jugar su último partido a los 28 años. Al recordar el dolor que sufrió durante su retiro, Van Basten admitió: "No vale la pena".

9. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano has a legacy almost no one can top. | Terry Disney/Central Press/Getty Images

Época: 1956–1961

País: Argentina

Nominaciones: 5

Premios: 2 (1957, 1959)

Podios: 3

Puntos normalizados: 272



Darcy Silveira dos Santos, o Canário como era más conocido, tuvo la distinción de jugar con el gran Pelé en Brasil antes de unirse a Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid. “Eran los mejores”, reflexionaba. “Pero Alfredo era más completo. Era el número uno”.



Es un elogio notable y una opinión compartida por muchos que tuvieron el placer de ver a la 'Flecha Rubia' en persona. Habrían visto una constante mancha blanca, con Di Stéfano libre para recorrer cada brizna de hierba en el césped en su búsqueda incansable del éxito.



“No me importa aparecer como defensa central o lateral, para cubrir a un compañero que ha tenido que dejar su posición”, explicó. “Todos somos futbolistas y, como tales, deberíamos ser capaces de rendir bien en las once posiciones”.



Hay jugadores y luego está Di Stéfano.

8. Zinédine Zidane

Zinedine Zidane was a popular winner in 1998. | GEORGES GOBET/AFP/Getty Images

Época: 1996–2006

País: Francia

Nominaciones: 11

Premios: 1 (1998)

Podios: 3

Puntos normalizados: 284



“Nunca he sido del tipo que dice: 'Merezco esto o aquello'. Pero con ese Balón de Oro en 1998, estaba presumiendo un poco”, recordó Zinédine Zidane años después. “No era realmente yo, pero realmente quería ganarlo”. Después de marcar dos goles cuando Francia venció a Brasil para ganar la Copa del Mundo en París, había pocas posibilidades de que las ambiciones de Zidane quedaran sin cumplirse.



Los límites del idioma inglés solo pueden capturar una fracción de la maestría que Zidane exudaba por cada poro durante sus días como jugador. Se podría perdonar al comentarista británico Brian Moore por quedarse sin palabras al enumerar la abundancia de cualidades del centrocampista durante la final de la Liga de Campeones de 2002: «Bueno, ya saben lo que dicen los franceses de Zinédine Zidane: la fuerza de un oso, la mente de un zorro y... una máquina inagotable».



Este fue un jugador que trascendió el deporte, inspirando ensayos filosóficos, poesía florida e incluso una película con banda sonora de Mogwai.

7. Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge (left) was a back-to-back winner. | Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Época: 1978–1985

País: Alemania occidental

Nominaciones: 8

Premios: 2 (1980, 1981)

Podios: 3

Puntos normalizados: 288



Uno de esos jugadores aparentemente perdidos en la era moderna, los logros de Karl-Heinz Rummenigge merecen un mayor reconocimiento. Su hermano Michael puede ser un testigo parcial, pero su descripción de "Kalle" como "la versión del siglo XX de Cristiano Ronaldo" no está del todo equivocada.



Rummenigge fue un ganador, con el Bayern de Múnich, el Inter y Alemania, que acaparó montañas de trofeos gracias en gran parte a un instinto goleador implacable. El delantero se movía con una precisión más propia de un mecanismo de relojería que de un ser humano falible, conquistando todo a su paso hasta que se perdió en la niebla del tiempo.

6. Eusébio

Época: 1961–1973

País: Portugal

Nominaciones: 11

Premios: 1 (1965)

Podios: 3

Puntos normalizados: 289



Décadas después de la ceremonia del Balón de Oro de 1966, Eusébio aún no había perdonado a Fernando Couto e Santos.



"Pude haber ganado dos Balones de Oro", se quejó años después , recordando el premio que perdió ante Sir Bobby Charlton por un margen mínimo. "Un punto. Y el voto fue de un periodista portugués, Couto e Santos, de Mundo Desportivo . Siempre me dijo que votó por Charlton porque pensó que yo ganaría fácilmente".



El máximo goleador de la Copa del Mundo de ese verano había sido merecidamente coronado el año anterior y pasaría más de una década venerado como uno de los mejores delanteros que jamás hayan pisado la Tierra. Eusébio ganó 11 títulos de liga con el Benfica y solo perdió seis partidos en casa en 15 años, impulsado por un apetito insaciable de éxito que algunos periodistas no supieron apreciar.

5. Johan Cruyff

Johan Cruyff won three titles in four years. | LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Época: 1967–1978

País: Netherlands

Nominaciones: 12

Premios: 3 (1971, 1973, 1974)

Podios: 4

Puntos normalizados: 404



Johan Cruyff fue un jugador de gran talento, un entrenador ingenioso, un visionario táctico y un símbolo de múltiples movimientos culturales en toda Europa. Fue goleador y creador, un talentoso descubridor de talentos y un criador de cerdos sin éxito. Pero, sobre todo, Cruyff era un inconformista.



Forjado en la escuela del conflicto que le enseñó su gran entrenador del Ajax, Rinus Michels, Cruyff buscaba el éxito a través de la controversia. Resulta, pues, irónicamente apropiado que uno de los jugadores más exitosos en la historia del Balón de Oro sintiera tal desdén por el premio.



«No me interesa en absoluto porque es una reunión de periodistas», se quejó a RAC1 en 2014. «¿Cuál es el criterio? El mejor, el mejor de la temporada... Cada uno apoya a sus favoritos y hay momentos en que uno piensa: ¿ Qué sentido tiene todo esto? Que hagan lo que quieran». Invariablemente, querían coronar a Cruyff como el mejor.

4. Michel Platini

Michel Platini and the top 10 of the 1985 Ballon d'Or! ✨🌕#ballondor pic.twitter.com/GvoEknK0OI — Ballon d'Or (@ballondor) July 25, 2025

Época: 1976–1986

País: Francia

Nominaciones: 11

Premios: 3 (1983, 1984, 1985)

Podios: 5

Puntos normalizados: 432



Es apropiado que el primer receptor del trofeo Balón de Oro en su forma moderna, ese glorioso balón de fútbol dorado de tamaño real, haya sido entregado a Michel Platini en 1983. El implacable creador de juego se alzaría con el galardón en tres años consecutivos como el alma de dos equipos históricos de la Juventus y Francia.



"Lo compré por el precio de una rebanada de pan", le gustaba decir al expropietario de la Juve, Gianni Agnelli, "y él le untó foie gras".



Platini era el número 10 del equipo y su fuente más confiable de goles, dictando el juego desde su trono aterciopelado mientras los gigantes italianos ganaban todo lo que se les presentaba. La antigua estrella del Saint-Étienne también brilló en el ámbito internacional, orquestando el eufórico triunfo de Francia en la Eurocopa de 1984.



Michel Hidalgo, seleccionador de los Bleus en aquel éxito, exclamó: «Cuando tienes a un Platini en tu equipo, todo parece más fácil. Parece que juega con un balón teledirigido. Incluso sus pies son inteligentes».

3. Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer didn’t run so much as glide. | WEREK/IMAGO

Época: 1965–1976

País: Alemania occidental

Nominaciones: 12

Premios: 2 (1972, 1976)

Podios: 5

Puntos normalizados: 446



Franz Beckenbauer era una fuerza de la naturaleza. «Cuando entraba en la habitación, era como si se encendiera una luz», dijo una vez su compañero de equipo durante muchos años en el Bayern de Múnich y Alemania Occidental, Uli Hoeneß.



El hombre apodado 'Der Kaiser' (el Emperador) se comportaba con un aire regio, erguido, con el pecho hacia afuera, no tanto corriendo como deslizándose sobre el césped. Beckenbauer flotaba sobre el terreno de juego, completamente imperturbable cuando incluso la mención de la lluvia convertía el césped de los años 60 y 70 en un pantano.



“Parecía arrogante”, recordó el mediocampista holandés Willem van Hanegem, quien perdió la final del Mundial de 1974 contra Beckenbauer, “pero eso se debía simplemente a su estilo de juego. Todo le resultaba fácil”.

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo won five Ballon d’Or awards. | Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images

Época: 2004–2022

País: Portugal

Nominaciones: 18

Premios: 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Podios: 12

Puntos normalizados: 745



El ex redactor jefe de France Football , Pascal Ferré, quien disfrutó enormemente entregando el premio durante años, provocó la ira de Cristiano Ronaldo cuando afirmó sensacionalmente en 2021: “Ronaldo solo tiene una ambición, y es retirarse con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo ha dicho”.



Ronaldo refutó enérgicamente tales afirmaciones, pero el hecho de que fueran tan fácilmente aceptadas por tantos habló de su percepción pública de perseguir el reconocimiento individual.



La ex superestrella del Manchester United y del Real Madrid tuvo la mala suerte de convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos justo al mismo tiempo que Messi. Dos años antes de que ambos compartieran cinco títulos en una sola década, se lanzó Twitter. La plaza pública digital pronto se convirtió en el medio perfecto para interminables disputas entre fanáticos incondicionales de ambos jugadores.



En la eterna discusión por determinar quién es el mejor de todos los tiempos, el Balón de Oro se convirtió en el marcador definitivo. Lamentablemente para Ronaldo, quedaría relegado al segundo lugar.

1. Lionel Messi

Lionel Messi with just some of the Ballons d’Or he has won. | Kristy Sparow/Getty Images

Época: 2006–2023

País: Argentina

Nominaciones: 17

Premios: 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

Podios: 14

Puntos normalizados: 894



Lo mejor del dominio sin precedentes de Lionel Messi en todos los premios individuales es su desinterés apenas disimulado por todo el proceso.



«No es que no me interese, pero, digamos, que no le doy mucha importancia a todo eso», dijo a los organizadores del premio que ha levantado más que nadie. «No cambia nada para mí ser el mejor o no. Y nunca he buscado ser ninguna de las dos cosas».

Tabla histórica del Balón de Oro

Rank / Player Época de dominio Puntos normalizados 1. Lionel Messi 2006–2023 894 2. Cristiano Ronaldo 2004–2022 745 3. Franz Beckenbauer 1965–1976 446 4. Michel Platini 1976–1986 432 5. Johan Cruyff 1967–1978 404 6. Eusébio 1961–1973 289 7. Karl-Heinz Rummenigge 1978–1985 288 8. Zinédine Zidane 1996–2006 284 9. Alfredo Di Stéfano 1956–1961 272 10. Marco van Basten 1986–1992 268 11. Ronaldo 1995–2005 241 12. Gerd Müller 1967–1976 238 13. Kevin Keegan 1976–1979 237 14. Luis Suárez 1958–1965 216 15. Raymond Kopa 1956–1962 211 16. Thierry Henry 2000–2009 194 17. Bobby Charlton 1960–1971 192 18. Lev Yashin 1956–1966 188 19. Gianni Rivera 1962–1973 184 20. Ronaldinho 2002–2007 173 21. Andriy Shevchenko 1998–2006 171 22. Kylian Mbappé 2017–2025 168 23. Ruud Gullit 1983–1993 165 24. Lothar Matthäus 1986–1999 161 25. Roberto Baggio 1990–2001 158 26. Hristo Stoichkov 1991–1995 153 27. Rivaldo 1997–2002 139 28. Paolo Maldini 1989–2007 138 29. Luigi Riva 1967–1970 132 30. Karim Benzema 2008–2023 127