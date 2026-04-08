3 cambios de los Yankees en los que podría estar involucrado Jazz Chisholm Jr.

Los New York Yankees y Jazz Chisholm Jr. no han tenido conversaciones de renovación, lo que hace presumir que el infielder está en su última campaña con el equipo. Esto abre la posibilidad de que el dos veces All Star sea incluido en una negociación.

Chisholm Jr. está en su último año de arbitraje, busca una extensión de contrato y hasta ahora no ha recibido la respuesta que esperaba de parte de la organización. Para evitar que se vaya "gratis" como agente libre de cara a la temporada 2027, los Yankees podrían utilizarlo como moneda de cambio.

Desde que inició la temporada, se habla del interés que tienen los Yankees en varias figuras, entre ellas el as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes. Además, los Mulos del Bronx tendrán adiciones importantes en su rotación durante la primera mitad de la campaña, por lo que pueden armar un paquete de cambio con Chisholm Jr. y un abridor reconocido.

Carlos Rodón y Gerrit Cole volverán a lanzar en las próximas semanas y los Yankees tendrán una sobrepoblación de abridores cuando eso suceda. Vale la pena repasar tres movimientos que pueden hacer los de Nueva York involucrando a Chisholm Jr.

1. Cambio por Paul Skenes

Un paquete de cambio que incluya a Chisholm Jr., un abridor, un prospecto y alguna selección del Draft de la MLB puede seducir a los Pittsburgh Pirates, un equipo que sigue siendo un club en reconstrucción. Paul Skenes es la cara de la franquicia, pero ni siquiera con él pueden pensar en ganar el campeonato, no en el futuro inmediato. Skenes es uno de los talentos más impresionantes de todo el beisbol, a pesar de que no comenzó bien la temporada. El derecho tiene 5.25 de efectividad en 12.0 entradas lanzadas, pero viene de ganar el Cy Young el año pasado, apenas tiene 24 años de edad y encajaría a la perfección como as de la rotación de los Yankees.

2. Cambio por Mark Vientos

Los Yankees necesitan un tercera base con pergaminos y Mark Vientos, quien actúa como bateador designado en los New York Mets, puede ser la solución. Los metropolitanos pueden requerir ayuda en su cuerpo de abridores y obtener a un iniciador sumado a Chisholm Jr. puede hacer que entreguen a Vientos, que tiene un excelente inicio de campaña, siendo el mejor bateador de los metropolitanos hasta ahora. El infielder tiene .417 de promedio con un jonrón y 4 impulsadas en los primeros ocho juegos que ha disputado. Puede jugar en las esquinas del infield y también hacer las labores de bateador designado.

3. Cambio por Alec Bohm

El antesalista de 29 años de edad sigue produciendo con los Philadelphia Phillies y se rumora que los Yankees están interesados en sus servicios. Chisholm Jr. encajaría muy bien en el equipo dirigido por Rob Thomson, así que sería un movimiento en el que ambas franquicias ganarían. El jugador, que también puede actuar en la inicial, tiene promedio de .205, con un jonrón y 8 carreras impulsadas en este inicio de campaña.

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