Las 3 nuevas adiciones de República Dominicana para el Clásico Mundial de 2026

República Dominicana - contrario a lo que puede decir Puerto Rico - sigue sumando estrellas a su roster del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Esta vez fueron Ketel Marte, Geraldo Perdomo y Camilo Doval los que aseguraron sus presencias en el equipo que dirigirá Albert Pujols.

Marte, estrella de las Grandes Ligas con los Arizona Diamondbacks, engalanará uno de los lineups más espectaculares del evento, uniéndose a figuras como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez, Juan Soto, entre otros.

El segunda base registró en la temporada de 2025 de las mayores una línea ofensiva de .283/.376/.517 con 28 jonrones, 72 carreras remolcadas, 4 bases robadas y 28 dobles, ganándose su tercera selección al Juego de Estrellas y el Bate de Plata de la Liga Nacional por segunda zafra consecutiva.

Team Dominican Republic adds another D-backs slugger to their roster 💪



Ketel Marte is IN for the #WorldBaseballClassic 🇩🇴 pic.twitter.com/J2s2F60lH6 — MLB (@MLB) January 31, 2026

Marte, a su vez, se fue de 8-2 (.250) con un doble y una impulsada en el Clásico de 2023, por lo que esta será la segunda vez que se coloque la camiseta dominicana en el torneo internacional de béisbol.

Perdomo, compañero de Marte en los Diamondbacks, jugará por primera vez el Clásico Mundial, esto tras dejar promedios de .290/.389/.462 con 33 dobles, 5 triples, 20 jonrones, 100 carreras impulsadas y 27 bases robadas en 161 partidos, llegando cuarto en las votaciones al MVP de la Liga Nacional (sólo por detrás de Shohei Ohtani, Kyle Schwarber y Juan Soto), y ganando su primer Bate de Plata.

Doval, por su parte, jugará el su segundo Clásico Mundial, tras haber estado en el bullpen durante 2023, lanzando 2.1 entradas sin anotaciones con tres ponches en dos apariciones como relevista.

República Dominicana anuncia a Geraldo Perdomo y Ketel Marte (la combinación de dobleplay de #Diamondbacks) para Clásico Mundial.@_losdominicanos pic.twitter.com/b4rm2ryOf1 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 31, 2026

El apagafuegos fue invitado al Juego de Estrellas en 2023 con los San Francisco Giants y en 2025 fue cambiado a los Yankees antes de la fecha límite. Tuvo una efectividad de 3.58 entre San Francisco y Nueva York en 2025, ponchando a 72 bateadores en 65.1 innings.

Estas tres importantes adiciones se suman a las de Wandy Peralta y Gregory Soto, quienes recibieron el visto bueno para jugar con su nación en el torneo de selecciones.

El equipo dominicano jugará en Miami a partir del 6 de marzo y compartirán grupo con Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos. Se espera lleguen hasta las instancias finales tras la debacle de 2023, cuando no pudieron avanzar de la primera ronda con un grupo lleno de estrellas y que quedó en deuda.

