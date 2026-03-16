Aaron Judge retiró a Fernando Tatís Jr. en tercera base con un tiro increíble en las semifinales del Clásico

Aaron Judge demostró este domingo en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol ante República Dominicana que tiene uno de los brazos más potentes y certeros del mundo.

En la parte baja del tercer inning, el capitán de los New York Yankees retiró a Fernando Tatís Jr. - también conocido por su velocidad - en la tercera base con un disparo increíble que terminó con la amenaza de los caribeños en el episodio.

Tras un sencillo de Ketel Marte ante los envíos de Paul Skenes, Judge tomó la bola en el jardín derecho para sacar un lanzamiento espectacular hacia el tercer cojín. Tras el out, ni Tatís Jr. ni nadie en el loanDepot park de Miami pudo creer lo que había sucedido.

Judge fue aplaudido por todos los fanáticos de Estados Unidos en el recinto, quizás incrédulos con su disparo ante uno de los jugadores más veloces de las Grandes Ligas.

Antes del partido ante República Dominicana, Judge ya avisó que estaba listo para la batalla; duelo que fue visto como una final adelantada.

Verdict is in, you shouldn't run on Aaron Judge 💪#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/rBbtDkGvWV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

"Por mucho que será divertido ver a todos los muchachos de los Yankees en el terreno, ahora tengo a Estados Unidos en el pecho. Estoy enfocado en mis compañeros y en ganar con Estados Unidos en estos momentos", dijo Judge sobre reencontrarse con Austin Wells, Amed Rosario y Camilo Doval en las semifinales.

“Sabemos qué clase de equipo tienen. Cuentan con una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores extraordinario y un bullpen formidable. Todo es, simplemente, de primer nivel”, afirmó Judge, sabiendo que el juego ante Dominicana sería muy duro.

Judge no ha estado relativamente encendido con el madero en el Clásico Mundial, no en vano muestra una línea ofensiva de .263/.440/.632 con un doble, par de jonrones y 5 carreras remolcadas en 5 encuentros. Se espera mucho más de un tres veces ganador del MVP de la Liga Americana, cinco veces acreedor del Bate de Plata y poseedor del título de bateo del joven circuito.

"Todos estuvimos hablando en nuestro chat grupal", le dijo Judge a Brendan Kuty de The Athletic. "Todos comentaban lo emocionados que estamos y lo especial que va a ser. Yo lo veo de la misma manera, simplemente orgulloso de nuestro país. Esos muchachos dieron un buen espectáculo, dieron una buena pelea y cumplieron con su trabajo".

"Ahora es nuestro turno", afirmó quien espera estar en la final y ser campeón.

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