Las declaraciones de Aaron Judge antes de jugar contra República Dominicana en el Clásico Mundial

Aaron Judge, capitán de los New York Yankees y la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, tiene claro que el partido de semifinales ante República Dominicana no será sencillo y que su reencuentro con varios de sus compañeros del Bronx no le impedirá ir con todo por ese pase a la final del torneo.

Así lo dejó claró en la rueda de prensa después del triunfo del Team USA 5-3 sobre Canadá en el marco de los cuartos de final del evento.

"Por mucho que será divertido ver a todos los muchachos de los Yankees en el terreno, ahora tengo a Estados Unidos en el pecho. Estoy enfocado en mis compañeros y en ganar con Estados Unidos en estos momentos", dijo Judge sobre reencontrarse con Austin Wells, Amed Rosario y Camilo Doval en las semifinales.

“Sabemos qué clase de equipo tienen. Cuentan con una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores extraordinario y un bullpen formidable. Todo es, simplemente, de primer nivel”, afirmó Judge, sabiendo que el juego ante Dominicana será muy duro.

Aaron Judge on going up against Yankees teammates Austin Wells, Amed Rosario & Camilo Doval on Team Dominican Republic



"As much as it's fun seeing those guys and this and that, I've got USA on my chest. And I'm going to focus on those guys right now" pic.twitter.com/sNNDgVNz86 — Yankees Videos (@snyyankees) March 14, 2026

Judge no ha estado relativamente encendido con el madero en el Clásico Mundial, no en vano muestra una línea ofensiva de .263/.440/.632 con un doble, par de jonrones y 5 carreras remolcadas en 5 encuentros. Se espera mucho más de un tres veces ganador del MVP de la Liga Americana, cinco veces acreedor del Bate de Plata y poseedor del título de bateo del joven circuito.

Pese a no exhibir un promedio estelar, Judge sabe la responsabilidad que tienen todos los jugadores del Team USA, sobre todo tras caer ante Italia y generar dudas en la fase de grupos del Clásico.

"Todos estuvimos hablando en nuestro chat grupal", le dijo Judge a Brendan Kuty de The Athletic. "Todos comentaban lo emocionados que estamos y lo especial que va a ser. Yo lo veo de la misma manera, simplemente orgulloso de nuestro país. Esos muchachos dieron un buen espectáculo, dieron una buena pelea y cumplieron con su trabajo".

"Ahora es nuestro turno", afirmó quien espera estar en la final y ser campeón.

El abridor de los Pirates, Paul Skenes, quien se medirá a República Dominicana en las semifinales, también expresó sus ganas de ser campeón.

"Ganar el oro es lo más importante", dijo el as de los Pirates, según The Associated Press. "Sí, el hockey masculino, el hockey femenino, todos los otros oros que ganamos en las Olimpiadas. Somos Estados Unidos, tenemos que afirmar nuestra hegemonía sobre todos los demás. Eso es lo que hacemos. Va a ser divertido".

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