Albert Pujos asume nuevo cargo dirigencial en el beisbol invernal de República Dominicana

Albert Pujols es un hombre del tamaño de los retos que se le presentan. Ya sabe lo que es dirigir en su país, donde fue campeón con los Leones del Escogido, llevó a la selección de República Dominicana a una semifinal del Clásico Mundial y ahora se le presenta un nuevo desafío.

El ex jugador de Grandes Ligas y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown fue nombrado presidente de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales, un club de mucha tradición en el beisbol invernal dominicano.

Pujols es líder del departamento de operaciones de un equipo por primera vez en su carrera. Antes había cumplido funciones de manager, llevando al Escogido al campeonato de la LIDOM en la temporada 2024-2025.

Aunque recibió muchas críticas por su actuación en el Clásico Mundial, ya que Dominicana era considerada como una se las mejores selecciones del campeonato, Pujols ahora se enfrenta a otro tipo de funciones, desde una oficina.

¡BIENVENIDO, LEYENDA! 🐘⭐

Las Estrellas Orientales reciben formalmente a Albert Pujols en su organización. El futuro inmortal de Cooperstown se une a nuestras filas para aportar toda su experiencia y trayectoria histórica al equipo.

Próximamente se anunciará el rol. pic.twitter.com/ULRWc3YZFS — EOBASEBALLCLUB (@EOBASEBALLCLUB) December 28, 2025

Miguel Feris, presidente de las Estrellas Orientales, se mostró complacido de tener en su equipo a un hombre tan reconocido como Pujols, una leyenda del beisbol latinoamericano. "Tener a nuestra disposición la sabiduría adquirida por la experiencia acumulada en una de las más ilustres carreras en la historia de las Grandes Ligas es una adición de incalculable valor para nuestra organización”, dijo el ejecutivo en un comunicado.

Tras lo sucedido en el Clásico, Pujols le pondrá un freno a su etapa como dirigente. Estrenará esta faceta en su hoja de vida y acumulará experiencia en este importante cargo, que podría desempeñar en el futuro en la MLB.

Una carrera digna del Salón de la Fama

Pujols ha sido el bateador más dominante de su era y eso le ganó el apodo de "La Máquina". El dominicano estará en el Salón de la Fama y muchos proyectan que pueda hacerlo de forma unánime. Sus logros hablan por sí solos: 3x MVP, Novato del Año, 11 veces All-Star, 2x Campeón de la Serie Mundial y 2 Guantes de Oro.

En total, dejó un average de .296, con 703 jonrones y 2,218 carreras impulsadas, gracias a sus, 3,384 hits. Su disciplina, compromiso y compañerismo lo dejan como uno de los peloteros latinos más queridos de la historia.

Se espera que Pujols ingrese al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad y muchos apuntan que podría ser el segundo jugador en ingresar de forma unánime, después de Mariano Rivera.

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