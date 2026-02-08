Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe por primera vez y la décima para México

Los Charros de Jalisco (México Rojo) se coronaron campeones de la Serie del Caribe de 2026 al vencer en una dramática final 12-11 a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en 10 entradas, ante los vítores de los aficionados mexicanos que se hicieron presentes en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

En lo que fue una final mexicana - cabe recordar que Venezuela no pudo participar por cuestiones logísticas y políticas - los Charros lograron recuperarse tras ver cómo los Tomateros lograron una remontada histórica - tenían un déficit de 1-9 en el cuarto inning - para colocarse arriba en el marcador 11-10 en el décimo acto.

Los Charros lograron llenar las bases en ese décimo innings y fue allí donde se hizo presente el relevista Guadalupe Chávez por Culiacán, quien no pudo con la presión de medirse a la toletería de los campeones del torneo mexicano para ser el villano de la final.

¡HISTÓRICO! WILD PITCH, WALK OFF Y LOS CHARROS DE MÉXICO SON CAMPEONES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 🇲🇽 pic.twitter.com/K63mlsJImx — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

Y es que en un lapso de apenas unos minutos, Chávez lanzó dos wild pitches consecutivos. El primero permitió que el juego se empatara 11-11; y el segundo, con dos outs en la pizarra, permitió que Michael Wielansky se deslizara en el plato para anotar la carrera 12, la del título de Jalisco. Esta fue la décima corona de México en la justa caribeña.

Los Charros comenzaron con todo el partido para tener una ventaja de 9-1 en el cuarto inning, sin embargo, los Tomateros despertaron con un rally de 6 carreras en el quinto para poner la final cerrada. Víctor Martínez conectó el primero de sus dos cuadrangulares de la noche para encender la mecha en ese capítulo, y Ali Solís y Allen Córdoba ligaron imparables productores que hicieron que la final fuera más cerrada de lo esperado.

El noveno innings se llenó de drama cuando con el marcador 10-8 a favor de los Charros, Martínez volvió a vestirse de héroe con un inmenso cuadrangular por todo el jardín derecho, empatando el juego a 10 carreras y llevando el partido a entradas extras.

CON USTEDES: LOS CAMPEONES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 🇲🇽🔴 pic.twitter.com/sgBzcCIBNw — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

Lo que ocurrió después fue historia, ya que el campeón se decidió por dos lanzamientos descontrolados que pese a que para los Tomateros fueron golpes muy duros, no lo fue para los fanáticos mexicanos, que de igual forma celebraron un campeonato para su país.

"Lo dije desde el primer día: somos el mejor equipo y vinimos por el trofeo. No me importa si fue contra Culiacán o contra cualquier otro; mi compromiso es ganar donde esté. Esta noche demostramos que tenemos un corazón enorme. Perder una ventaja de ocho carreras y levantarse en la décima habla de la calidad humana de estos 26 guerreros. Jalisco se merece esto y mucho más", dijo el manager campeón, Benjamín Gil.

Michael Wielansky gana el MVP de la Serie del Caribe

El Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe fue el estadounidense Michael Wielansky, campocorto de los Charros de Jalisco (México Rojo), gracias a sus números y batazos importantes en la ruta al campeonato.

Estos fueron los números de Wielansky:

Promedio de Bateo: .625 (Líder del torneo).

.625 (Líder del torneo). Hits: 15 imparables en 24 turnos oficiales.

15 imparables en 24 turnos oficiales. Carreras anotadas: 9 (Incluyendo la carrera del título).

9 (Incluyendo la carrera del título). Carreras impulsadas: 8.

8. Extrabases: 3 dobles y 1 triple.

3 dobles y 1 triple. OPS: 1.542.

Wielansky se embasó en 4 de sus 6 apariciones al plato durante la final, anotando la carrera número 12 de los Charros tras un wild pitch histórico.

