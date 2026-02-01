El comunicado de la Gobernadora de Puerto Rico sobre el Team Rubio y el Clásico Mundial 2026

La polémica que hay en el seno del equipo de Puerto Rico que estaría en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ha hecho que hasta la Gobernadora Jenniffer González lance un comunicado quejándose del desmantelamiento de la selección boricua, que medita hasta salirse de la competencia como reclamo.

Todo empezó cuando se supo que Francisco Lindor, capitán del equipo y estrella de los New York Mets, no asistiría al Clásico por no tener el seguro médico aprobado para hacerlo. Lo mismo ocurrió con figuras de la talla Carlos Correa, José Berríos, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Víctor Caratini.

“Hablé con José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, y Tuti Muñoz, promotora del Clásico del Caribe, evento en el que el Gobierno de Puerto Rico es el mayor auspiciador. Ante el reclamo legítimo del presidente de la Federación, nos unimos a su petición de reconsiderar la autorización para que nuestros estelares jugadores puedan participar”, dijo la gobernadora en comunicado de prensa.

Comunicado de Prensa | Gobernadora se une para pedir que las estrellas boricuas jueguen en el Clásico Mundial de Baseball en Puerto Rico pic.twitter.com/07eh3vFo54 — Jenniffer González (@Jenniffer) January 31, 2026

“Consideramos que la no autorización de siete de nuestros atletas debe ser reevaluada de manera inmediata. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con el orgullo de nuestra Isla, apoyando a quienes nos representan con talento y dedicación. Estaremos pendiente a la decisión final y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tengamos a los nuestros jugando", agregó.

Puerto Rico ha hecho con su reclamo que la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores se reúnan para saber si pueden hacer algunas excepciones con los jugadores boricuas. El Team Rubio cree que no puede competir en igualdad de condiciones sin sus estrellas, sobre todo viendo los rosters de selecciones como Japón, República Dominicana y Estados Unidos.

Quiles, por su parte, también se quejó públicamente de la organización del Clásico, el cual desmanteló por completo a Puerto Rico, en comparación a otras naciones.

PUERTO RICO PODRÍA NO JUGAR EL CLÁSICO MUNDIAL



Debido a que estrellas como Francisco Lindor, José Berríos, Víctor Caratini, Yacksel Ríos y Jovani Morán no recibieron permiso para jugar el Clásico Mundial de Beisbol, Puerto Rico estudia la posibilidad de no participar este 2026.… pic.twitter.com/OkkmHGaWOS — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 31, 2026

“Entrego la lista el 3 de diciembre con 35 nombres y me escribes a mí el 30 de enero, a las 5:00 p.m., para decirme que estos jugadores no pueden jugar, cuando tengo hasta el día 3 de febrero para confeccionar mi equipo”, dijo Quiles al periodista Jay Fonseca.

“Entiendo que quienes están boicoteando y poniendo el pie son los dueños de equipos. Y ante eso, estamos considerando que si nuestros jugadores no van a participar y no podemos competir en igualdad de condiciones, estamos contemplando no participar en el Clásico. Vamos a ver qué pasa en estos días, pero esa es una decisión casi, casi tomada. Por dignidad”, añadió.

