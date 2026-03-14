El comunicado de Randy Arozarena a su regreso a los Seattle Mariners

Randy Arozarena emitió este sábado un comunicado oficial a su regreso al campamento de los Seattle Mariners, tras haber quedado eliminado del Clásico. Mundial de Béisbol con el resto de sus compañeros de la selección de México.

Pese a que muchos querían saber si se retractaría de sus palabras en contra de su compañero en los Mariners y catcher de Estados Unidos, Cal Raleigh, esto fue obviado por el jardinero cubano-mexicano, quien optó por acentuar que se enfocará en preparase para una nueva temporada de Grandes Ligas.

"No obtuvimos los resultados que queríamos con la selección de México, pero me alegra estar de vuelta en el campamento con mis compañeros de equipo. El Clásico Mundial de Béisbol ya quedó atrás, y no quiero que nada le reste importancia a los Mariners. Estoy enfocado en la temporada y en ayudar a este equipo a competir por una Serie Mundial", dijo Arozarena en el escrito que envió a la prensa este fin de semana.

Cabe recordar que Arozarena se molestó con Raleigh por no saludarlo desde el plato en el compromiso entre el Team USA y México. El jardinero mostró su frustración con los periodistas que cubrían al equipo mexicano después de la derrota.

Randy Arozarena vented privately to Team Mexico teammates, but declines to publicly address incident he had with catcher Cal Raleigh upon return to Mariners camp and instead issues statement https://t.co/LYRa5nETap — Bob Nightengale (@BNightengale) March 14, 2026

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista.

"Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

Raleigh, por su parte, quiso restar importancia a la polémica, asegurando que todo quedará en el pasado cuando ambos se encuentren de nuevo en el clubhouse de los Mariners.

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh para MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia.. Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado".

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