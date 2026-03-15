Las declaraciones de Francisco Cervelli antes de enfrentar a Venezuela en el Clásico Mundial

Francisco Cervelli está listo para medirse a Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 como manager de Italia, el equipo revelación del torneo al estar invicto tras cinco encuentros, entre los cuales superó a los favoritos, Estados Unidos, en la fase de grupos.

Para Cervelli enfrentar a Venezuela será muy especial, ya que haber nacido en Valencia hará que retar a sus compatriotas sea uno de los mayores desafíos de su carrera.

"Si enfrento a Venezuela seré italiano. Esta es la camiseta que llevo ahora y tengo que salir a hacer mi trabajo", dijo Cervelli en rueda de prensa tras superar a Puerto Rico en los cuartos de final.

“Siempre es difícil, jugar contra el equipo de Venezuela es muy fastidioso porque son muy buenos y hay un sentimiento cuando suena el himno y todo eso. Pero es un juego, hay que tomarlo de esa manera, con respeto pero en ese momento ya no somos amigos. Ahora tengo el nombre de Italia en el pecho”, aseguró.

De momento, Cervelli está enfocado en su proyecto de desarrollar el béisbol en Italia y feliz de saber que los resultados de este torneo serán un aval importante, sin importar lo que ocurra contra Venezuela este lunes.

⚾️🇻🇪🇮🇹 El dilema de Cervelli: “Si toca enfrentar a Venezuela, entonces soy italiano"



Francisco Cervelli, el estratega que ha llevado a Italia a una histórica e invicta semifinal (5-0) en el Clásico Mundial de Beisbol, enfrenta su mayor reto emocional: medirse a Venezuela por el… pic.twitter.com/MSp9sdxWNk — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 15, 2026

“Llegué a Italia y estaba un béisbol olvidado, los muchachos sin esperanza. Me costó mucho trabajo convencerlos de que este proyecto era verdadero. Cada vez estamos llevando más personas a dar clínicas. Tenemos que reforzar el cuerpo técnico, llevar tecnología. Vamos poco a poco”, declaró a France24.com.

Tras derrotar a los boricuas, Cervelli envió un mensaje para aquellos que todavía subestiman a Italia, un país reconocido en el mundo por sus triunfos en el fútbol.

"Esto es espectacular, fantástico, increíble, pero no estoy sorprendido. Estos muchachos tienen mucho talento. Traté de convencer a la gente de que en Italia podemos jugar béisbol, que podemos hacer cosas especiales", dijo Cervelli.

"Si nos subestimaron, tienes que preguntárselo a ellos. Nosotros sabemos la calidad que tenemos. Ya no hay secretos en el béisbol hoy en día con la data y la tecnología. Todo se define en el campo", añadió.

¿Francisco Cervelli puede dirigir a la selección de Venezuela en el futuro?

Omar López, que es parte del cuerpo técnico de Houston Astros y ha sido el manager de la selección de Venezuela en las ediciones de 2023 y 2026 del Clásico Mundial, ya ha dejado saber que abandonará el cargo de estratega al final del presente torneo.

Eso, y el paso triunfal de Cervelli con Italia, han hecho que su nombre empiece a mencionarse entre los aficionados como posible sucesor de López en el banquillo vinotinto.

Pero, ¿es posible? Cervelli nació en Valencia, Venezuela, y jugó en dos ediciones del Clásico Mundial con el equipo de Italia porque este era el país de su padre, Emanuele. Las reglas del torneo establecen directrices para que un jugador represente a un país que no es donde nació y es obligatorio demostrar la ascendencia. La propia selección italiana tiene en 2026 a sólo dos jugadores nacidos en Italia.

Las reglas tampoco impiden que un pelotero juegue para dos países en ediciones diferentes: Marcus Stroman y Nolan Arenado lo hicieron con Estados Unidos y Puerto Rico.

Nada de esto aplica a los managers. En lo que respecta al cuerpo técnico, no hay impedimentos para dirigir en un país que no es el natal y no hay mejor ejemplo que el de Dusty Baker al mando de la selección de Nicaragua en 2026. Y aunque existiese alguna regulación, Cervelli nació en Venezuela y con eso bastaría para dirigir a su escuadra nacional.

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