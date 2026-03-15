Manager Omar López: "Luzardo dijo que no" a lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial

El manager de la selección de Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol, Omar López, dijo este sábado en rueda de prensa después del triunfo ante Japón en los cuartos de final, que el abridor de los Philadelphia Phillies, Jesús Luzardo, no se unirá al grupo en lo queda de torneo, quizás priorizando su preparación de cara a la temporada de Grandes Ligas después de haber firmado su contrato multianual.

"Luzardo dijo que no", afirmó López antes de informar que José Alvarez, de 36 años de edad, será quien ingrese al roster venezolano para las semifinales del Clásico ante la sorpresiva Italia.

Cabe recordar que Jesús Luzardo y los Philadelphia Phillies acordaron por 5 temporadas y 135 millones de dólares ($27 millones anuales hasta 2031) hace un par de semanas, convenio que pudo haber afectado a su decisión de no acompañar a Venezuela en el Clásico.

El zurdo de 28 años de edad entraba en 2026 en su última zafra de arbitraje antes de la agencia libre y había adelantado que estaba en conversaciones para esta extensión. Ese fue, de hecho, su argumento para explicar su ausencia con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Luzardo viene de la mejor temporada de su carrera en la MLB, dejando récord de 15-7 con 3.92 de efectividad, 216 ponches, 57 boletos, 2.90 de FIP y 1.220 de WHIP. Quedó séptimo en las votaciones al Cy Young de la Liga Nacional, demostrando su calidad.

El abridor venezolano llegó a las filas de los Phillies en un cambio desde los Miami Marlins, que recibieron a Emaarion Boyd y Starlyn Caba en la negociación.

"Los Phillies han sido muy receptivos con todos los jugadores que queremos ir al Clásico Mundial. Siempre estamos conversando y Omar (López) sabe que quiero lanzar con Venezuela. Siempre estamos hablando", dijo Luzardo en el campamento de los Phillies, a El Extrabase.

"Yo entiendo el punto de los fanáticos, pero tengo que asegurarle el futuro a mis hijos y a mi familia. Este año estoy en una situación complicada. Es difícil no estar en el Clásico desde el principio, pero quiero estar con el equipo en la segunda ronda", explicó en ese momento.

¿Cuáles son las reglas del Clásico Mundial de Béisbol?

Entre las reglas del Clásico está el Pool de Reserva (en inglés DPP por Designated Pitcher Pool), una lista de hasta seis lanzadores de los que dispone cada selección para entrar el roster a partir de la instancia de cuartos de final y como reemplazo de un jugador que ya esté en la plantilla. Luzardo estaba en la reserva del manager Omar López.

¿Cómo Jesús Luzardo pudo haber ingresado en el roster de Venezuela?

Aunque Luzardo estuvo esperando el llamado del cuerpo técnico de Venezuela (“Si me necesitan, ahí estaré”, le dijo al portal de MLB antes de la inauguración del Clásico Mundial) advirtió que no sería para el partido de cuartos de final, sino para las instancias finales. Apuntó en varias entrevistas que sólo lanzaría un partido con la selección y regresaría al campamento de Philadelphia.

Para que eso pudiera concretarse, López tenía que sacar a alguien del roster, presumiblemente un lanzador, lo cual significará una difícil decisión, entendiendo que es justamente el departamento en el que le falta más profundidad a la escuadra venezolana.

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