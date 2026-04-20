La defensa de Francisco Lindor al manager Carlos Mendoza en medio de la racha de 11 derrotas

Francisco Lindor no es el capitán de los New York Mets por el simple hecho de que su propietario, Steve Cohen, no quiere esa figura en el equipo. Sin embargo, en cuanto a voz de mando y liderazgo, el boricua esta autorizado para hablar del mal momento del equipo.

Los metropolitanos viven una racha adversa de 11 derrotas consecutivas, que han hecho que su manager, Carlos Mendoza, sea el señalado en este inicio de temporada. Los Mets fueron una de las franquicias que mejor se armó para la temporada 2026, pero ni siquiera con eso han podido pelear en su división.

"Ha hecho un trabajo fantástico. Esto no es culpa suya. Él se ha asegurado de que todos aquí estemos preparados. Cada entrenador aquí está preparado. Tenemos la información. La responsabilidad recae en nosotros", dijo Lindor sobre Mendoza para SNY.

"'Mendy' es nuestro hombre. Es nuestro líder. Él tiene el control y ha hecho un trabajo tremendo. Simplemente no hemos ejecutado. Sería injusto cargarle todo a él porque, al fin y al cabo, él ha puesto el barco en la dirección correcta. Nosotros somos los que remamos; tenemos que remar y ejecutar", añadió el campocorto.

Los Mets quedaron eliminados en la temporada pasada y salieron de figuras de renombre como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron trayendo a Queens a Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

Francisco Lindor offered his defense of Carlos Mendoza after the Mets' 11th straight loss this afternoon:



"He's done a fantastic job. This is not on him. He has made sure everybody here is prepared. Every coach here is prepared. We have the information. It comes down on us.… pic.twitter.com/2RyuZETYpC — SNY Mets (@SNY_Mets) April 19, 2026

"Tenemos un equipo tremendo. David Stearns (presidente de operaciones) armó un buen grupo, pero esto demuestra que a nadie le importa lo que digas", declaró el campocorto tras el juego, según SNY. "Tenemos que salir y cumplir con el trabajo, y en esta última semana y media, no lo hemos logrado".

Las lesiones han afectado al club, sobre todo la de Juan Soto, quien es el alma ofensiva de este equipo y la de Polanco. A pesar de todo, el manager Mendoza parece tener el respaldo tanto de sus jugadores como de la directiva del equipo.

“Creo que ‘Mendy’ está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó David Stearns. “Creo que está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Nosotros somos los que tenemos que salir y jugar mejor”.

“No hemos bateado. Y cuando no bateas, puedes parecer estancado. No creo que lo estemos, creo que estamos jugando duro... pero entiendo que cuando no hay acción en las bases o no llega el doble con corredores en posición de anotar, se sienta ese estancamiento”, indicó Stearns.

Los Mets regresan a casa este martes para iniciar una serie contra los Minnesota Twins, tras una gira en la que cayeron en los seis partidos que disputaron, ante los Dodgers y los Cubs.

"Se va a poner muy ruidoso", dijo Lindor sobre el recibimiento de los aficionados en el Citi Field. "Al final, todos aquí lo sabemos; solo tenemos que mantenernos unidos, concentrarnos en nuestro juego y pelear".

Más contenido de MLB