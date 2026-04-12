Dominicano Carlos Lagrange lanzó 27 rectas a 100 millas por hora en Triple A de Yankees

Carlos Lagrange es una de las perlas de los New York Yankees y este fin de semana demostró por qué su brazo es de los más respetados y espectaculares de las ligas menores.

El lanzador dominicano y segundo mejor prospecto de los Mulos del Bronx hizo su tercera apertura de la temporada en Triple A, permitiendo dos carreras con dos hits y cuatro bases por bolas ante los Bulls de Durham en el PNC Field. Ocho de sus 10 outs fueron por la vía del ponche, lo que se traduce en su enorme capacidad de dominar a sus rivales con sus rectas de más de 100 millas por hora.

El portal de las Grandes Ligas informó que: "tanto su recta de cuatro costuras (100.6 mph) como su sinker (100.2 mph) promediaron cifras de tres dígitos, y 27 de sus 43 rectas totales fueron medidas en 100 mph o más. Otras nueve alcanzaron las 102 mph".

Recuérdese que el dominicano de 22 años de edad recibió el Premio James P. Dawson 2026, galardón que distingue anualmente al Mejor Novato del campamento primaveral de los Yankees. Lagrange cosechó una sobresaliente pretemporada, cortesía de 0.66 de efectividad en cuatro apariciones (una como abridor), totalizando 13.2 entradas con 12 ponches y sólo cuatro boletos.

A 🔥-throwing performance from Carlos Lagrange and a two-homer game from Theo Gillen headline yesterday's top performances.



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Lagrange dejó marca de 11-8 con efectividad de 3.53 en 24 presentaciones (23 aperturas) entre Clase-A Alta (Hudson Valley) y Doble-A (Somerset) durante el 2025, aunado a liderar a las promesas de los Yankees en menor promedio de bateo permitido (.191), siendo uno de los más destacados en ponches (168).

“Definitivamente ha llamado la atención de todos. Me encanta en la etapa que está, así que no me sorprendería si causa un impacto aquí a comienzos, mediados o más adelante en la temporada", dijo el manager Aaron Boone tras enviarlo a las ligas menores durante la primavera.

Y es que al parecer, el derecho está contando los días para tener su oportunidad en el roster del equipo grande los Bombarderos del Bronx, que esperan darle una oportunidad a más tardar en septiembre, cuando se expandan los rosters en las mayores.

“Tengo que atacar la zona, poder ejecutar con dos strikes de manera más consistente, mantener la calma en el montículo sin importar la situación”, dijo Lagrange sobre su desempeño en la primavera. “Creo que hacer eso me da una buena idea de que estoy listo para competir”.

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