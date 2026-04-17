La fecha en la que el abridor de Yankees Gerrit Cole hará su primera apertura de rehabilitación

Gerrit Cole, otrora Cy Young de la Liga Americana, está en la recta final de su rehabilitación para formar parte nuevamente de la rotación de los New York Yankees. El equipo ha sido muy cauteloso después de su operación de Tommy John, pero todo parece encaminado para que vuelva a brillar con la camiseta a rayas del equipo del Bronx.

El club anunció que Cole, quien está fuera desde marzo de 2025, hará su primera salida de rehabilitación en Doble A este viernes. El derecho realizó 42 pitcheos en tres entradas durante una práctica de bateo en vivo el pasado domingo.

"No tengo quejas", dijo Cole, el lunes, sobre la práctica de bateo en vivo del domingo. "La resistencia fue buena. Los pitcheos están bien, son buenos. Estoy siendo un poco quisquilloso, pero todo está bien".

Gerrit Cole on his rehab from Tommy John surgery and getting ready for the season:



“I would say it's gone very well. We've hit every marker that we've tried to hit. We're in the parameters of what we're looking for…” pic.twitter.com/Ee65V4CHKi — MLB Network (@MLBNetwork) February 27, 2026

"Creo que lo llevaremos a un nivel más alto inicialmente, pero es un paso a la vez", explicó el manager Aaron Boone el jueves. "Esperamos que empiece el viernes y a partir de ahí lo iremos preparando. Incluso, cuando regrese con nosotros, probablemente seremos prudentes con él, pero seguramente lo llevaremos a un nivel más alto inicialmente".

Cole lanzó en la pretemporada y pudo alcanzar las 98 millas por hora en su recta. De acuerdo con varios reportes el derecho volverá en junio, pero todo dependerá de la recta final de su proceso de rehabilitación. El veterano de 35 años sólo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad.

“El trabajo durante este proceso de rehabilitación es diferente al que normalmente haría cuando estoy sano”, explicó Cole hace algunas semanas. “Sin embargo, he afrontado el proceso de la misma manera, y eso ha producido buenos resultados. Simplemente me da confianza de que hago mis cosas de la manera correcta”.

Los Yankees también esperan por Carlos Rodón, quien tendrá una sesión de bullpen en vivo esta semana, antes de ir a ligas menores a una apertura de rehabilitación. El zurdo se sometió a una cirugía en el codo en el mes de octubre del año pasado.

Carlos Rodón está cerca de volver a Yankees | Wendell Cruz-Imagn Images

Anthony Volpe es otro de los jugadores que esperan los Yankees, a pesar de que José Caballero está haciendo un excelente trabajo como campocorto. El infielder también se recupera después de una cirugía en el hombro.

"Quiero correr las bases", dijo Volpe, quien también pasará por ligas menores. "Quiero lanzarme al agua."

"Esos son los objetivos que quiero alcanzar. Y luego entrar en ritmo durante la temporada. Jugar de noche a día, jugar partidos seguidos. Aumentar mi número de entradas. Quiero hacerlo lo antes posible".

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